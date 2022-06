Wem eine Stromsperre droht, ist ganz besonders auf schnelle Beratung angewiesen. Foto: Foto:

»Pan­de­mie und Infla­ti­on sind bei uns deut­lich zu spü­ren«, berich­tet Anna­bel Oel­mann, Vor­stän­din der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bre­men, am Don­ners­tag anläss­lich einer ver­öf­fent­lich­ten Umfra­ge der Arbeits­ge­mein­schaft Schuld­ner­be­ra­tung der Ver­bän­de. »Es kom­men immer mehr Men­schen, die ihre Mie­te und Strom­kos­ten nicht mehr zah­len kön­nen«, so Oel­mann. Im Früh­jahr 2022 ver­zeich­ne­ten die gemein­nüt­zi­gen Schuld­ner­be­ra­tungs­stel­len in Deutsch­land im Ver­gleich zum Spät­som­mer 2021 einen deut­li­chen Anstieg bei der Nach­fra­ge nach Beratung.

Mehr als die Hälf­te der befrag­ten Bera­tungs­stel­len nann­te zwi­schen zehn und 30 Pro­zent

mehr Anfra­gen im Ver­gleich zum Som­mer 2021. Damit setzt sich der Trend einer ers­ten

Befra­gungs­wel­le im Som­mer 2021 fort, die bereits einen deut­lich erhöh­ten Bera­tungs­be­darf

fest­ge­stellt hat. 32 Pro­zent der Bera­tungs­stel­len gaben im ers­ten Quar­tal die­ses Jah­res eine

erhöh­te Nach­fra­ge nach Bera­tung zu Miet- und Ener­gie­schul­den an. Im Som­mer 2021 waren es erst 28,5 Prozent.

»Das trifft vor allem Men­schen, die beson­ders anfäl­lig sind, weil sie meist kein finan­zi­el­les Pols­ter haben – wie zum Bei­spiel Gering­ver­die­ner, Rent­ne­rin­nen, Solo-Selbst­stän­di­ge und Stu­die­ren­de«, erklärt Maria Lohei­de, Vor­stän­din für Sozi­al­po­li­tik der Dia­ko­nie Deutsch­land, auf der Pres­se­kon­fe­renz zur Vor­stel­lung der Umfra­ge. »Schnel­le Hil­fe schei­nen oft unse­riö­se oder unqua­li­fi­zier­te Ange­bo­te zu ver­spre­chen, die im schlimms­ten Fall gar aus der Situa­ti­on Pro­fit schla­gen«, so Lohei­de. Die Arbeits­ge­mein­schaft Schuld­ner­be­ra­tung der Ver­bän­de, in denen unter ande­rem der Pari­tä­ti­sche Wohl­fahrts­ver­band, die Dia­ko­nie, die Cari­tas und der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bun­des­ver­band Mit­glie­der sind, for­dert daher einen gesetz­li­chen Anspruch auf kos­ten­lo­se Schuld­ner- und Insol­venz­be­ra­tung. »Kom­mu­nen soll­ten ver­pflich­tet wer­den, Schuld­ner­be­ra­tung ent­spre­chend dem gesell­schaft­li­chen Bedarf kos­ten­los vor­zu­hal­ten. Die öffent­li­che Hand wür­de davon pro­fi­tie­ren, denn die enor­men sozia­len Fol­ge­kos­ten blie­ben aus«, so Loheide.

Schät­zun­gen zufol­ge sind in Deutsch­land drei bis sie­ben Mil­lio­nen Men­schen über­schul­det. Im ver­gan­ge­nen Jahr nah­men laut des Sta­tis­ti­schen Bun­des­am­tes jedoch nur knapp 575 000 Betrof­fe­ne Hil­fe von Bera­tungs­stel­len in Anspruch. Das waren etwas weni­ger als ein Jahr zuvor. Laut Sta­tis­ti­schem Bun­des­amt nann­ten im Jahr 2021 knapp 20 Pro­zent der Betrof­fe­nen Arbeits­lo­sig­keit als Grund für ihre Über­schul­dung. Als zweit­häu­figs­te Grün­de wur­den Erkran­kung, Sucht oder Unfall genannt (zusam­men 16,9 Pro­zent). Gefolgt von Tren­nung, Schei­dung oder Tod der Part­ne­rin bezie­hungs­wei­se des Partners.

Doch die Bera­tungs­stel­len regis­trie­ren nicht weni­ger, son­dern mehr Nach­fra­ge an Schuld­ner­be­ra­tun­gen. Auch Eva Maria Wel­skop-Def­faa, Prä­si­den­tin des Deut­schen Cari­tas­ver­ban­des, stellt fest, dass die War­te­lis­ten für Bera­tun­gen immer län­ger wer­den. »Das Tem­po beim Aus­bau der Schuld­ner­be­ra­tung – ana­log und digi­tal – muss mit der Geschwin­dig­keit Schritt hal­ten, mit der die Kri­sen Men­schen in öko­no­mi­sche Not brin­gen.« Aktu­ell sind die Ver­brau­cher­prei­se so hoch wie seit Jahr­zehn­ten nicht mehr. Im April lagen sie um 7,4 Pro­zent über dem Niveau des Vor­jah­res­mo­nats, sodass Schuld­ner­be­ra­tun­gen künf­tig mit noch mehr Bera­tungs­be­darf rechnen.

Gera­de bei der Gas- und Strom­sper­re bestehe das Pro­blem, dass die Men­schen in »abso­lu­ter Zeit­not« sei­en, so Oel­mann von der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bre­men. Da gehe es um eine Sper­re am nächs­ten Tag oder bes­ten­falls in einer Woche. Die Betrof­fe­nen kämen dann ohne Ter­min in die Bera­tungs­stel­le und müs­sen teils lan­ge war­ten, bevor sie Hil­fe erhal­ten. »Aber sie dür­fen nicht auf die lan­ge Bank gescho­ben wer­den, weil dann wird erst mal abge­dreht. Und dann wird’s rich­tig teu­er«, meint Oel­mann. »Und wir reden von Men­schen, die haben an der Stel­le kei­ne Schul­den von drei oder sechs­tau­send Euro. Wir reden von 320 Euro.« Zudem wer­de beob­ach­tet, dass im Ver­gleich zu der Zeit vor der Coro­na-Pan­de­mie immer mehr Rat­su­chen­de mit psy­chi­schen Erkran­kun­gen Schuld­ner­be­ra­tungs­stel­len auf­su­chen. »Wir müs­sen lei­der vie­le wie­der weg­schi­cken, weil sie gar kei­nen Anspruch auf Bera­tung haben.« In Deutsch­land haben nicht alle Men­schen die Mög­lich­keit, sich in der gemein­nüt­zi­gen Schuld­ner­be­ra­tung pro­fes­sio­nell bera­ten zu las­sen – oder erst dann, wenn es zu spät ist. Wer kei­ne Sozi­al­leis­tun­gen bezieht, kann Schuld­ner­be­ra­tung nicht kos­ten­los in Anspruch neh­men. Aber auch lan­ge War­te­zei­ten für Berech­tig­te sind ver­hee­rend, nicht sel­ten füh­ren die­se zu Hoff­nungs­lo­sig­keit bei Betrof­fe­nen, bis hin zu Depressionen.

Der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bun­des­ver­band for­der­te bereits Ende April ange­sichts der hohen Ener­gie­prei­se, das Abstel­len von Strom oder Gas wegen unbe­zahl­ter Rech­nun­gen aus­zu­set­zen. Aktu­ell tref­fen die Preis­stei­ge­run­gen nicht nur Sozi­al­leis­tungs­emp­fän­ger, son­dern auch Men­schen, die eigent­lich immer noch gera­de so zurecht­ge­kom­men sind. »Die Preis­stei­ge­run­gen füh­ren real­tiv schnell dazu, dass auch denen die Luft aus­geht«, fasst Oel­mann die Situa­ti­on zusammen.