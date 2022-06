Miss Control und Jarya sind Teil der DJ-Crew GG Vybe aus Frankfurt am Main Foto: David Wedemann

Ihr habt alle zu unter­schied­li­chen Zeit­punk­ten mit dem DJing ange­fan­gen und euch vor vier Jah­ren bei einem Work­shop ken­nen­ge­lernt, der exklu­siv für Frau­en, Les­ben, Inter, Non-bina­ry, Trans und Agen­der (Flin­ta) aus­ge­schrie­ben war. Wie hat sich ent­wi­ckelt, was GG Vybe heu­te ist?

Miss Con­trol: Als Crew kön­nen wir wirk­lich etwas errei­chen und die Frank­fur­ter Club- und Kul­tur­sze­ne ver­än­dern. Dar­um haben wir ange­fan­gen, Par­tys mit kul­tur­po­li­ti­schen For­ma­ten zu ver­bin­den. Und ich den­ke, die­se Ver­bin­dung zeich­net uns aus. Klar machen wir gute Par­tys, aber wir wol­len unse­re Reich­wei­te ein­set­zen für mar­gi­na­li­sier­te Men­schen und Grup­pen und für The­men, die wir wich­tig fin­den. Jede Ein­zel­ne von uns hat die­sen poli­ti­schen Anspruch: Wir wol­len struk­tu­rel­le Ver­än­de­run­gen mitgestalten!

Ihr arbei­tet tags­über alle in unter­schied­li­chen Berei­chen und legt Wert dar­auf, in Inter­views mit den Namen, mit denen ihr auf­legt, ange­spro­chen zu werden.

Jara­ya: Ja, es war und ist viel Arbeit, die wir gemein­sam machen. Und wir sind immer pro­fes­sio­nel­ler gewor­den. Die Boo­king-Anfra­gen, Radio­streams und Social Media – wir machen fast alles DIY und das sehr gut – sonst wären wir nicht da hin­ge­kom­men, wo wir heu­te sind. Und wir müs­sen uns gut orga­ni­sie­ren und auf einer Ebe­ne sein, in der das Zwi­schen­mensch­li­che gut klappt. Die­ser Sup­port, den wir uns unter­ein­an­der geben, der ist wirk­lich schön.

Was treibt euch an?

Miss Con­trol: Wenn wir als Migra-Frau­en auf Fes­ten von Jugend­häu­sern auf­le­gen, dann sehen uns dort Kin­der und Jugend­li­che. Die wach­sen mit einem ganz ande­ren Bild von DJing auf als ich das zum Bei­spiel bin. In dem Alter waren sie ja noch nie in einem Club und wahr­schein­lich sind wir die ers­ten DJs die sie in ihrem Leben live sehen. Da ste­he ich, Miss Con­trol und wir, GG Vybe und wir sind die ers­ten Per­so­nen, die sie mit Musik auf­le­gen ver­bin­den und mit denen sie sich iden­ti­fi­zie­ren kön­nen– das fin­de ich rich­tig cool.

Jara­ya: Klar ist das toll, dass wir inzwi­schen kras­se Boo­kings bekom­men, aber mir geht es dabei eher um die Reich­wei­te, die wir damit bekom­men: Umso mehr Reich­wei­te wir haben, umso mehr kön­nen wir uns posi­tio­nie­ren und For­de­run­gen stel­len und uns für mar­gi­na­li­sier­te Grup­pen ein­set­zen. Und wir wer­den inzwi­schen gehört. Wir wol­len zum Bei­spiel die Clubs bei ihrer Ver­ant­wor­tung packen – es ist wich­tig, dass Clubs sich stär­ker dafür ver­ant­wort­lich füh­len, was dar­in oder davor pas­siert. Aktu­ell gibt es vie­le Vor­fäl­le mit K.-o.-Tropfen, dem soge­nann­ten Spiking.

Was ist Spiking?

Miss Con­trol: Kurz gesagt ist es das Ver­ab­rei­chen von K.-o.-Tropfen oder ande­ren Dro­gen ohne Con­sent, also Zustim­mung, der Per­son. Das Ver­ab­rei­chen kann über Sprit­zen oder Drinks erfolgen.

Jara­ya: Für vie­le Clubs ist das ein gro­ßes Pro­blem – und die wer­den sich in den nächs­ten Jah­ren für Awa­reness-Kon­zep­te öff­nen und dazu­ler­nen müs­sen. Im Moment sind sie damit sehr über­for­dert. Es ist mei­ne gro­ße Hoff­nung, dass wir in zwei Jah­ren an einem Punkt sind, an dem wir klar sagen kön­nen: »Okay, wir sind GG Vybe und wir spie­len nicht bei euch, wenn ihr das nicht auf dem Schirm habt oder wenn ihr das nicht orga­ni­sie­ren könnt!« Und mir ist es wich­tig die­se Pro­zes­se mit­zu­ge­stal­ten, in mei­ner Rol­le als femi­nis­ti­sche DJ. Ich will mei­nen Teil dazu bei­tra­gen und siche­re Räu­me schaf­fen, auch im Main­stream Club.

Miss Con­trol: Ich habe vor Jah­ren bestimm­te Gefah­ren beim Fei­ern nicht gese­hen. Klar habe ich auf Par­tys frü­her auch mal aus einem Glas getrun­ken, das vor mir stand. Aber jetzt ach­te ich sehr dar­auf, wo mein Glas steht und wenn es unbe­ob­ach­tet war, dann trin­ke ich dar­aus nicht mehr. Ich muss­te mich also erst ein­mal sen­si­bi­li­sie­ren und ler­nen, was Awa­reness über­haupt bedeu­tet. Als wir damit anfin­gen selbst Par­tys zu orga­ni­sie­ren, haben wir an einem Work­shop zum The­ma »Awa­reness im Club­kon­text« teil­ge­nom­men. Und es gibt stän­dig neue Situa­tio­nen, mit denen ich jetzt als Teil der Veranstalter*innen-Crew kon­fron­tiert bin. Es ist doch so: Wenn ich als Gast auf die Par­ty gehe, dann habe ich nicht die Ver­ant­wor­tung in der Form, in der ich sie als Veranstalter*in habe. Aber wenn ich ver­an­stal­te, dann habe ich die. Das gehört dazu.

Jara­ya: Es ist mein Wunsch, dass es uns gelingt, einen dis­kri­mi­nie­rungs­frei­en Raum zu schaf­fen. Und wenn Über­grif­fe auf Par­tys pas­sie­ren, dass sich dann Men­schen ver­ant­wort­lich füh­len und Per­so­nen vor Ort sind, die gelernt haben, wel­che Hand­lungs­me­tho­den und Stra­te­gien es in sol­chen Situa­tio­nen gibt. Sei es auch erst mal nur, dass man die Per­son in ihrer Erzäh­lung ernst nimmt, die rich­ti­ge Tele­fon­num­mer oder Adres­se für eine Bera­tungs­stel­le parat hat und ihr auch anbie­ten kann, sie dahin zu beglei­ten. Außer­dem ist es sehr wich­tig dar­auf hin­zu­wei­sen, im Kran­ken­haus auf einen Test auf K.-o.-Tropfen zu bestehen und sich dort nicht klein­ma­chen zu las­sen. Das sind eini­ge Aspek­te von Ver­ant­wor­tung, die ich per­spek­ti­visch sehen will.

Wie, wo und mit wem habt ihr gelernt, euch für ande­re einzusetzen?

Miss Con­trol: Ganz platt – von Mama! Ne, ganz ehr­lich. Von Mama und von mei­nen drei älte­ren Schwes­tern. Mei­ne Mama ist eine Boss Bitch. Sie ist als Gast­ar­bei­te­rin nach Deutsch­land gekom­men, sie konn­te kein Deutsch, hat­te drei Jobs, vier Kin­der und hat unse­re Fami­lie orga­ni­siert. Davor habe ich sehr viel Respekt. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, nie. Und egal wo sie ist, wenn ihr was nicht passt, dann sagt sie das ganz direkt – vor allem bei Män­nern. Da habe ich das gelernt.

Und wo, dass eine Crew, ein Kol­lek­tiv, etwas Gutes sein kann?

Jara­ya: Bei mir kam viel durch die Kampf­sport­sze­ne, in der ich mich bewe­ge. Das ist ja, ganz ähn­lich wie das Musik­busi­ness, auch ein männ­lich domi­nier­tes Feld. Anfangs muss­te ich mich da allei­ne durch­bo­xen. Aber wenn du dich zusam­men­schließt mit ande­ren Flin­ta-Per­so­nen, dann traust du dich bestimm­te Sachen, kannst ganz anders gegen Sexis­mus vor­ge­hen. Mit einer guten Grup­pe kommst du immer in Räu­me rein, in die du dich vor­her nicht hin­ein getraut hast – und du wirst gehört.

Kannst du dafür ein aktu­el­les Bei­spiel nennen?

Jara­ya: »Hör Ber­lin«, ein You­tube-Kanal mit mitt­ler­wei­le über 380 000 Abonent*innen, der seit Beginn der Pan­de­mie täg­lich Live-Sets streamt. Allei­ne wäre ich da nie hin­ge­kom­men und wenn doch, dann hät­te mir der Mut gefehlt, ich wäre viel zu unsi­cher gewe­sen. Aber in der Crew war das mög­lich und für uns alle eine tol­le Gele­gen­heit. So war es eine rich­tig gute Erfah­rung und hat mega Spaß gemacht.

Ter­mi­ne, Par­tys, unter­wegs-sein: Wie geht ihr damit um, wenn es euch mal zu viel wird?

Miss Con­trol: Wir ler­nen mit­ein­an­der, dass alles immer dann okay ist, wenn wir es schaf­fen, offen dar­über zu kom­mu­ni­zie­ren. Als GG Vybe ste­hen wir ja auch für eine bestimm­te Form von Soli­da­ri­tät. Das heißt, wenn eine sagt, »Ich kann das gera­de nicht«, dann ver­su­che ich eher zu signa­li­sie­ren: »Hey is okay, ich über­neh­me. Und gibt’s sonst noch was, was ich für dich tun kann in dei­ner aktu­el­len Lage?« Ich bin über­zeugt, dass es die­se Für­sor­ge und die­ses Mit­ein­an­der nur dann gibt, wenn das Fun­da­ment stimmt.

Und das Fun­da­ment ist?

Jara­ya: Es mag kit­schig klin­gen, aber es ist wahr: Das Fun­da­ment von GG Vybe sind Lie­be und Zusammenhalt.

Miss Con­trol: Wo wir ste­hen, was wir erreicht haben, wie wir mit­ein­an­der umge­hen – das ist so lie­be­voll! Das sind ein­fach ganz tol­le Men­schen mit war­men Her­zen und mit sol­chen Men­schen möch­te ich mich umge­ben. Und ande­re Men­schen will ich nicht in mei­nem Umfeld haben. Punkt.

Zurück auf den Dance­floor: Was ist eine gute Party?

Jara­ya: Komm vor­bei! Erst vor kur­zem haben wir das ers­te Mal erlebt, wie es ist, wenn eine Tanz­per­for­me­rin dabei ist. Sie ist von SLIC unit, einer Crew aus Berlin/Hamburg. Sie hat so eine kras­se Stim­mung trans­por­tiert. Dann die Musik dazu – ein­fach wow! Der Moment, wenn vor­ne am DJ-Pult die Men­schen hef­tig abge­hen und sich ihren Raum neh­men, das ist schön. Eine ande­re Besu­che­rin kam spä­ter zu uns und hat gesagt: »Da waren nur Schwar­ze Frau­en am DJ-Pult und alle haben so krass getanzt, also habe ich mich getraut und bin auf die Büh­ne gegan­gen und habe auch krass getanzt!«

Miss Con­trol: Wenn eine von den Girls auf­legt und ich tan­ze, dann schaue ich sie an und den­ke: »Ey, guck dir die­se Frau an – wie krass ist die eigent­lich?!« Und ich weiß, die ande­ren den­ken auch so. Es ist ein schö­nes Gefühl, dass wir in der Lage sind ein­an­der die­sen Zuspruch zu geben. Wir kön­nen uns gegen­sei­tig abfei­ern, wir hypen uns – und das ist eine wich­ti­ge Fähig­keit. Oft legen wir zu zweit, also back-to-back, auf und wenn wir hin­ter dem DJ-Pult mit­ein­an­der so lie­be­voll umge­hen, dann schwappt das über. Unse­re Eupho­rie schwappt auf den Dance­floor, wir sehen die Men­schen auf der Tanz­flä­che, wie sie Spaß haben, aus­ras­ten und so geht das auf einer guten Par­ty immer hin und her.