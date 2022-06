Louis Olinde (l.) will mit Alba Berlin den dritten Meistertitel in Serie holen. Vladimir Lucic möchte das mit seinen Bayern diesmal unbedingt verhindern. Foto: imago/Camera4

Der ewi­ge Clá­si­co oder lie­ber mal ein biss­chen Abwechs­lung? Was will Bas­ket­ball-Deutsch­land? Bis zum Mitt­woch­abend war die Debat­te rund um die deut­sche Meis­ter­schaft noch in vol­lem Gang. Titel­ver­tei­di­ger Alba Ber­lin stand zwar schon seit einer Woche als Fina­list fest, doch der zwei­te gro­ße Favo­rit, der FC Bay­ern Bas­ket­ball, tat sich über­ra­schend schwer, das Bas­kets aus Bonn im zwei­ten Halb­fi­na­le nie­der­zur­rin­gen. Die Rhein­län­der hat­ten den Vier­tel­fi­na­lis­ten der Euro­league in ein ent­schei­den­des Spiel fünf der Serie gezwun­gen und dort zudem Heim­vor­teil – erst­mals seit 13 Jah­ren träum­ten die Bon­ner Fans wie­der von einer Final­teil­nah­me, ein biss­chen sogar vom ers­ten Meis­ter­ti­tel über­haupt. Doch nach einem äußerst »erwach­se­nen« 87:74-Sieg, wie es Mün­chens Trai­ner Andrea Trinchie­ri aus­drück­te, heißt das Fina­le der Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga (BBL) am Ende einer lan­gen Sai­son nun doch zum vier­ten Mal in fünf Jah­ren: Alba gegen Bayern.

»Es war ganz schön für die Fans, dass wenigs­tens die­se eine Serie ein biss­chen Span­nung gebracht hat, nach­dem ja alle ande­ren im Vier­tel- und Halb­fi­na­le immer 3:0 aus­ge­gan­gen waren. Dar­über habe auch ich mich gefreut«, sagt Mal­te Delow von Alba Ber­lin. »Ganz neben­bei haben wir dadurch nun den Vor­teil, ein wenig aus­ge­ruh­ter als unser Geg­ner ins Fina­le zu starten.«

Den soge­nann­ten Rand­sport­ar­ten, also allen außer Fuß­ball, wird oft vor­ge­wor­fen, lang­wei­lig zu sein – immer stün­den sich am Ende die glei­chen Teams gegen­über: Ber­lin und Fried­richs­ha­fen im Vol­ley­ball, Saar­brü­cken und Düs­sel­dorf im Tisch­ten­nis oder eben Ber­lin und Mün­chen im Eis­ho­ckey und Bas­ket­ball. Dabei hat die Fuß­ball-Bun­des­li­ga objek­tiv betrach­tet noch viel weni­ger Span­nung zu bie­ten: Bay­ern Mün­chen gewann gera­de die zehn­te Meis­ter­schaft in Serie, oft genug stand der Titel­trä­ger sogar schon vie­le Spiel­ta­ge vor Sai­son­ende fest. Und doch bleibt der Fuß­ball die Num­mer eins. Und sein deut­scher Clá­si­co Mün­chen gegen Dort­mund wird all­jähr­lich in Hun­der­te Län­der welt­weit live übertragen.

Natür­lich wün­schen sich Fans auch mal Über­ra­schun­gen, Sen­sa­tio­nen, Favo­ri­ten­stür­ze. Doch ohne Favo­ri­ten gibt es kei­ne Außen­sei­ter. Ohne Seri­en­meis­ter kei­ne Cin­de­rel­la-Sto­rys irgend­wel­cher Under­dogs. Und ohne Riva­li­tä­ten zwei­er gro­ßer Teams auch kei­ne Vor­freu­de auf span­nen­de Finals. Also waren die deut­schen Bas­ket­ball­fans wohl nicht wirk­lich ent­täuscht, als sich die Bay­ern am Ende doch in Bonn durch­setz­ten. Sie wol­len nun mal sehen, wer wirk­lich das bes­te Team des Lan­des ist: die kör­per­lich star­ken und erfah­re­nen Münch­ner oder das zwei­te Euro­league-Team aus Ber­lin mit dem unbe­streit­bar schöns­ten Spiel­stil in der BBL.

An die­sem Frei­tag star­tet das Duell, wenn um 20.30 Uhr in Albas Heim­are­na am Ost­bahn­hof Spiel eins der Best-of-five-Serie ange­pfif­fen wird und zwei unter­schied­li­che Sys­te­me auf­ein­an­der­pral­len. »Die Bay­ern spie­len sehr phy­sisch, sind defen­siv geprägt«, sagt Albas Natio­nal­spie­ler Lou­is Olin­de, und sein Trai­ner Isra­el Gon­zá­lez fügt hin­zu: »Sie sind mit ihrer Grö­ße direkt am Korb nur schwer zu stop­pen, sind stark in den Duel­len Mann gegen Mann. Außer­dem ist es schwer, einen Rhyth­mus gegen die Münch­ner zu ent­wi­ckeln, weil sie das Spiel oft bewusst verlangsamen.«

Auf der ande­ren Sei­te müss­ten die Bay­ern aber eben auch Ber­lins Offen­siv­stär­ke fürch­ten. »Wir sind sehr aus­ge­gli­chen und sehr gut im Fluss. Da ist auch kein Unter­schied zwi­schen der Start­for­ma­ti­on und den Spie­lern von der Bank. Wir spie­len schnell und selbst­los. Jeder hat Bock dar­auf, den Ball noch mal zum frei ste­hen­den Mit­spie­ler wei­ter­zu­ge­ben. Das macht auch wirk­lich Spaß.« Die­sen Spaß will Coach Gon­zá­lez auch unbe­dingt bei­be­hal­ten: »Im Angriff wer­den wir uns von den Bay­ern nicht beein­flus­sen las­sen, son­dern wie immer frei spie­len und Lösun­gen für jede Situa­ti­on finden.«

Eine Erfolgs­for­mel, die seit Jah­ren funk­tio­niert, denn nicht zufäl­lig steht Alba zum fünf­ten Mal in Serie in der BBL-Final­se­rie. Kei­nem Team ist das gelun­gen, seit Ber­lin selbst zwi­schen 1997 und 2003 sie­ben Titel in Fol­ge fei­er­te. »Für uns ist die­se Leis­tung kaum zu fas­sen. Wir stan­den auch noch im Euro­cup-Fina­le und haben ein paar­mal den Pokal gewon­nen. So eine Pha­se gibt es nicht so oft«, zeigt sich Gon­zá­lez, der bis zum Beginn die­ser Sai­son bereits vier Jah­re lang als Co-Trai­ner dabei war, sicht­lich stolz.

In den Vor­jah­ren haben sich bei­de Klubs vor Finals gern die Favo­ri­ten­rol­le gegen­sei­tig zuge­scho­ben. Auch dies­mal hät­te das so kom­men kön­nen, schließ­lich gewann Alba die Haupt­run­de und ist seit 16 Spie­len unge­schla­gen. Die Bay­ern dage­gen erreich­ten im Gegen­satz zu Alba erneut das Vier­tel­fi­na­le in der Euro­league. Doch spe­zi­ell den Ber­li­nern ist das Favo­ri­ten-Spiel­chen wohl zu öde gewor­den. »Klar haben wir einen klei­nen Vor­teil. Wir konn­ten uns in den letz­ten Tagen ganz auf uns kon­zen­trie­ren, auf unse­re Stär­ken, aber auch unse­re Schwä­chen«, nimmt Trai­ner Gon­zá­lez die Favo­ri­ten­rol­le durch­aus an. »Natür­lich könn­te man auch sagen, dass Mün­chen im Spiel­rhyth­mus ist, aber wenn ich es mir aus­su­chen könn­te, wür­de ich immer unse­re jet­zi­ge Situa­ti­on wählen.«

Ber­lin hat­te nicht nur Zeit, die Akkus auf­zu­la­den und »dem Kör­per mal ein biss­chen Ruhe zu geben« (Olin­de), son­dern auch, um »ein paar Sachen zu trai­nie­ren, für die man das gan­ze Jahr lang kei­ne Zeit hat­te, weil wir immer alle drei Tage ein Spiel hat­ten«, wie Team­kol­le­ge Mal­te Delow berich­tet. Ber­lin hat also nicht nur den Vor­teil, aus­ge­ruh­ter zu sein. Even­tu­ell kann man den Erz­ri­va­len sogar mit ein paar neu­en Spiel­zü­gen über­ra­schen. »Es ist ohne­hin immer schwer, sich auf uns ein­zu­stel­len, weil nie klar ist, wer von uns einen guten Tag erwischt. Man weiß auch nie, wel­che Opti­on wir suchen, weil wir es selbst anfangs noch nicht genau wis­sen. Wir las­sen die Spie­le auf uns zukom­men und fin­den dann die bes­ten Optio­nen, die sich uns bie­ten«, so Delow.

Grund­sätz­lich aber wis­sen bei­de Teams eben­so wie die Bas­ket­ball­fans des Lan­des, was sie in den kom­men­den knapp zwei Wochen erwar­tet. Die Bay­ern wol­len gedul­di­gen Bas­ket­ball spie­len und die Rebounds kon­trol­lie­ren. Alba dage­gen will viel pas­sen, immer den frei­en Mann suchen und dann sofort abdrü­cken. Das ist oft schö­ner anzu­schau­en, aber eben auch nur erfolg­reich, wenn man häu­fi­ger den Korb trifft als der Geg­ner. Und wenn ein Team das mit kna­cki­ger und varia­bler Abwehr ver­hin­dern kann, dann die Bay­ern, die den drit­ten Meis­ter­ti­tel für die Ber­li­ner in Serie unbe­dingt ver­hin­dern wol­len. Selbst in einem Clá­si­co wäre das also wenigs­tens ein biss­chen Abwechslung.