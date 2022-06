Foto: Valeska Hoischen

Ist es aktu­ell schon zu trocken?

Ja, die letz­ten Wochen waren wie­der über­durch­schnitt­lich tro­cken. Das erle­ben wir in die­sem Jahr lei­der erneut.

Was sind die Fol­gen davon, hier in der Stadt?

Wir ver­lie­ren vie­le, vie­le Bäu­me an die Tro­cken­heit. Fast 2000 Bäu­me waren es in den schlimms­ten Jah­ren seit der Dür­re 2018 in Leip­zig. Die muss­ten wegen der Tro­cken­heit gefällt wer­den. Und das ist ein enor­mes Pro­blem für unser Kli­ma in der Stadt. Letz­tes Jahr waren es dann zum Glück nur 1400 gefäll­te Bäu­me, aber auch das ist zu viel.

Und war­um sind Bäu­me für eine Stadt so wichtig?

Bäu­me sind Mul­ti­ta­len­te. Sie rei­ni­gen die Luft, sie fil­tern die Luft, sie spen­den Schat­ten. Aber sie bie­ten auch Lebens­raum für Tie­re. Und sie sor­gen dafür, dass wir hier in der Stadt, die sich ohne­hin schon sehr auf­heizt, in den war­men Som­mer­mo­na­ten ein biss­chen mehr Küh­lung bekom­men. Das sind unse­re natür­li­chen Klimakraftwerke.

Bäu­me erfül­len in Städ­ten also wirk­lich vie­le Funk­tio­nen. Was tun Sie, um die Bäu­me zu schützen?

Erst mal habe ich zur Gieß­kan­ne gegrif­fen, um die Hop­fen­bu­che vor der Haus­tür zu gie­ßen. Da ich im Erd­ge­schoss woh­ne, ist das ein­fach. Aber das hat mir nicht gereicht. Mit ein paar Leu­ten woll­te ich im grö­ße­ren Stil auf das Pro­blem auf­merk­sam machen. Und dazu haben wir die App »Leip­zig gießt« entwickelt.

Und was ist das für eine App?

Sie zeigt alle 57 000 Stra­ßen­bäu­me in Leip­zig. Man kann eine Paten­schaft abschlie­ßen und sich dann über den Som­mer um den Baum küm­mern: regel­mä­ßig gie­ßen, das Gan­ze in die App ein­tra­gen. Dort gibt es auch Infos dazu, wie der Baum heißt, wie viel Was­ser er braucht und wie alt er ist.

Müs­sen alle Stadt­bäu­me im Som­mer gegos­sen werden?

Wir kon­zen­trie­ren uns auf die jun­gen Bäu­me im Alter von vier bis 15 Jah­ren. Die sind beson­ders schutz­be­dürf­tig, weil sie noch wach­sen und ihre Wur­zeln noch nicht so tief rei­chen. Sie kom­men noch nicht in die tie­fe­ren Boden­schich­ten. Die Bäu­me im Alter von einem bis drei Jah­ren wer­den von beauf­trag­ten Fir­men der Stadt gegos­sen. Bei älte­ren Bäu­men hät­te das Wäs­sern nicht den­sel­ben Effekt. Wenn man die gießt, dann ist das der berühm­te Trop­fen auf den hei­ßen Stein. Das hat lei­der nicht die Wir­kung, die man sich erhofft.

Wie viel Was­ser braucht ein Baum pro Woche?

80 bis 100 Liter. Also acht bis zehn Gieß­kan­nen. Und man soll­te am bes­ten immer mög­lichst gro­ße Men­gen auf ein­mal gie­ßen, weil dann das Was­ser stär­ker durch­si­ckert und im Wur­zel­werk ankommt. Von April bis Okto­ber unge­fähr brau­chen die Bäu­me zusätz­li­ches Wasser.

Ein ganz schö­ner Auf­wand! Macht es Ihnen auch Spaß, die Bäu­me zu gießen?

Ja. Tat­säch­lich macht gemein­sa­mes Gie­ßen am meis­ten Spaß. Aber auch das Gie­ßen allein vor der Haus­tür ist immer wie­der eine Freu­de, denn ich weiß ja, dass es nützt.

Wie vie­le Leu­te gie­ßen denn der­zeit in Leip­zig Bäume?

Aktu­ell haben wir 480 Nut­ze­rin­nen und Nut­zer. Da sind wir stolz drauf. Ange­sichts von 600 000 Men­schen in der Stadt ist das noch aus­bau­fä­hig. Letz­tes Jahr wur­den 18 000 Liter gegos­sen und in die App ein­ge­tra­gen. Das ist schon eine Haus­num­mer, fin­de ich. Und die­ses Jahr bis­her 10 000 Liter.

War­um sind Ihnen Bäu­me in der Stadt per­sön­lich so wichtig?

Ich habe seit mei­ner Jugend einen Baum vom Pro­gramm »Baum­star­ke Stadt«. Mei­ne Eltern haben mir den geschenkt. Es ist eine Lin­de, die im Pal­men­gar­ten steht. Manch­mal besu­che ich die. Ins­be­son­de­re seit 2018 sehen wir, dass unse­re Bäu­me unter der Tro­cken­heit lei­den, und das hat mich umgetrieben.

Ist es sinn­voll, Bäu­me zu gie­ßen? Oder müss­te man nicht der Wahr­heit ins Auge bli­cken und fest­stel­len, dass die lang­fris­tig ein­fach ver­lo­ren sind?

Das ist eine berech­tig­te Fra­ge, die wir uns auch schon mal im Team gestellt haben. Aber ja, es lohnt sich. Jeder Baum, der erhal­ten wird, der ist am Ende als klei­nes Kraft­werk für unse­re Stadt wert­voll. Gleich­zei­tig wis­sen wir: Es wer­den Bäu­me ster­ben, es wer­den Bäu­me gefällt. Die müs­sen dann durch kli­ma­re­sis­ten­te­re ersetzt werden.

Wir haben uns bei einer alten Was­ser­pum­pe getrof­fen. Was hat es damit auf sich?

Das sind die his­to­ri­schen Hand­schwen­gel­pum­pen. Es gab frü­her 280 in Leip­zig, heu­te funk­tio­nie­ren noch 15 davon. Wir brau­chen sie als Was­ser­quel­len, die sehr leicht zugäng­lich sind und die kos­ten­los Was­ser lie­fern. Wir wür­den zum Bäu­me­gie­ßen ger­ne wie­der mehr davon reaktivieren.

Span­nend! Sie enga­gie­ren sich aber nicht nur für Bäu­me, richtig?

Ich enga­gie­re mich auch noch für die Grü­nen im Stadt­be­zirks­bei­rat Süd­west. Da sit­ze ich seit 2019. Im Jugend­par­la­ment war ich mal fünf Jah­re, von 2015 an. Das heißt, ich mache auch Kommunalpolitik.

Vie­le jun­ge Men­schen wür­den viel­leicht sagen, kom­mu­nal­po­li­ti­sches Enga­ge­ment ist total lang­wei­lig: lan­ge Sit­zun­gen, viel Papier­kram. Wie sehen Sie das?

Kom­mu­nal­po­li­tik ist über­haupt nicht lang­wei­lig. Kom­mu­nal­po­li­tik ist das, was man sieht, wenn man die Haus­tür auf­macht. Das ist bei­spiels­wei­se die Hal­te­stel­le, die bar­rie­re­frei umge­stal­tet wer­den soll. Das ist der Rad­weg, der neu ange­legt wird. Das sind aber natür­lich auch Fra­gen des Schwimm­ba­des, Fra­gen der Schul­sa­nie­rung und vie­les mehr. All das, was uns eigent­lich in unse­rem täg­li­chen Leben beschäf­tigt – das sind nicht die ganz gro­ßen poli­ti­schen Fra­gen. Die­ser Spruch »Ich kann ja eh nichts ver­än­dern«, der ist eben falsch. Und wenn man das bewei­sen will, dann muss man in die Kom­mu­nal­po­li­tik gehen.

Ihr Enga­ge­ment für Bäu­me ist ja auch ein Enga­ge­ment gegen die Kli­ma­kri­se. Was kann Kom­mu­nal­po­li­tik gegen die Kli­ma­kri­se tun?

Wir haben zum Bei­spiel den Kli­ma­not­stand ange­sto­ßen, zusam­men mit Fri­days for Future. Das war auch einer der größ­ten Erfol­ge des Jugend­par­la­ments in mei­ner bis­he­ri­gen Lauf­bahn. Dazu gibt es auch ein Sofort­maß­nah­men-Pro­gramm, mit Din­gen, die direkt umge­setzt wer­den, um das Kli­ma hier bes­ser zu schützen.

Sie enga­gie­ren sich jetzt schon eine gan­ze Wei­le in Leip­zig. Hat sich die Stadt in der Zeit verändert?

Leip­zig ist enorm gewach­sen, und das hat auch nega­ti­ve Kon­se­quen­zen mit sich gebracht. Wir sehen das am Wohn­raum im Wes­ten. Der wird knap­per und teu­rer. Das macht mir Sor­gen. Aber das meis­te ist nicht schlecht. Ich habe mir mal Fotos ange­guckt, wie es hier im Wes­ten vor Jah­ren noch aus­sah. Da war sehr viel sanie­rungs­be­dürf­tig und ver­fal­len. Das ist jetzt anders. Aber es gibt auch Kon­flik­te, etwa verkehrspolitisch.

Was heißt das?

Wir haben nur begrenz­ten Platz, und da ist die Fra­ge: Wie teilt man den auf? Das ist immer wie­der auch eine Gerechtigkeitsfrage.

Was wür­den Sie an der aktu­el­len Platz­auf­tei­lung ger­ne ändern?

Autos ver­brau­chen viel Platz. Dabei sind die schwächs­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer und Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen Fuß­gän­ger und Fuß­gän­ge­rin­nen. Und von denen her soll­ten wir Ver­kehr pla­nen. Dann kom­men Rad­fah­ren­de und erst dann der moto­ri­sier­te Individualverkehr.

Wie wich­tig ist das Stadt­grün in der Platzverteilung?

Ich den­ke, man muss es aus­bau­en. Ja, das Ziel ist, 1000 Bäu­me jähr­lich zusätz­lich zu pflan­zen. Das schafft die Stadt­ver­wal­tung der­zeit nicht. Da brau­chen wir auch mehr Per­so­nal, das das am Ende umsetzt. Der Baum pflanzt sich lei­der nicht von allein.