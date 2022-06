Die zwei britischen und ein marokkanischer Staatsbürger hinter Gittern in einem Gerichtssaal in Donezk. Foto: dpa-Bildfunk

Die schein­lega­len Urtei­le des Obers­ten Gerichts der Donez­ker Volks­re­pu­blik gegen zwei Bri­ten und einen Marok­ka­ner, die auf­sei­ten der Ukrai­ne kämpf­ten und im April in Gefan­gen­schaft gerie­ten, schrei­ben ein neu­es Kapi­tel im Pro­pa­gan­da­krieg. Mit der Ver­ur­tei­lung zum Tod durch Erschie­ßen wegen Ter­ro­ris­mus und der Zer­stö­rung von Infra­struk­tur wer­den die auf der Kie­wer Sei­te ver­häng­ten Stra­fen gegen rus­si­sche Sol­da­ten, die wegen Ver­bre­chen an der Zivil­be­völ­ke­rung ange­klagt wur­den, bewusst dra­ko­nisch über­bo­ten. In der Föde­ra­ti­on selbst wer­den seit lan­gem kei­ne Hin­rich­tun­gen mehr voll­zo­gen. Im Schau­pro­zess erhält die Invol­vie­rung des Wes­tens in den Kon­flikt Gesich­ter. Dabei wird für die Hei­mat­front das Feind­bild unter­mau­ert und die Rol­le von Mos­kaus Statt­hal­tern im Don­bass auf­ge­wer­tet. Zugleich sen­det das eine War­nung an alle Idea­lis­ten und Aben­teu­rer, die es in die Ukrai­ne zieht, um dort gegen Russ­lands Mili­tär und sei­ne Ver­bün­de­ten zu kämpfen.

Die bei­den Eng­län­der, die bereits vor eini­gen Jah­ren in die Ukrai­ne kamen, und der jun­ge Mar­rok­ka­ner, der bis zum rus­si­schen Ein­marsch in Kiew ein Stu­di­um absol­vier­te, könn­ten von der Füh­rung der Sepa­ra­tis­ten­re­pu­blik zu Frei­heits­stra­fen begna­digt wer­den. Im güns­tigs­ten Fall die­nen sie als Faust­pfand für einen Gefan­ge­nen­aus­tausch in der Zukunft. Ob den Ange­klag­ten der Schutz von Kriegs­ge­fan­ge­nen nach der Gen­fer Kon­ven­ti­on zusteht, wird von ukrai­ni­scher und rus­si­scher Sei­te gegen­sätz­lich inter­pre­tiert. Geständ­nis­se vor sol­chen Tri­bu­na­len sind ohne Wert. Im Zwei­fels­fall Geg­ner als Ban­di­ten zu behan­deln, wie es Scharf­ma­cher for­dern, bru­ta­li­siert den Kon­flikt, in dem Russ­land ohne­hin ekla­tant das Völ­ker­recht bricht, noch wei­ter. Dabei ist es schlimm genug, dass Frie­dens­be­mü­hun­gen feh­len und auf bei­den Sei­ten wei­ter Men­schen auf die im Krieg übli­che Art getö­tet und ver­stüm­melt werden.