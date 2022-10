Leichtgewicht? Romina Pourmokhtari ist die jüngste Ministerin in Schwedens Geschichte. Foto: afp/JONATHAN NACKSTRAND

Sie ist das Nesthäkchen in Schwedens neuer Rechtsregierung unter Ministerpräsident Ulf Kristersson von der konservativen Moderaten Sammlungspartei. Mit ihren 26 Jahren ist Romina Pourmokhtari als Klima- und Umweltministerin die bisher jüngste Ressortchefin in Schwedens Geschichte. Dafür qualifiziert hat sie sich als Vorsitzende des Jugendverbands der Liberalen Volkspartei, die Teil der von den rechtsextremen Schwedendemokraten tolerierten Drei-Parteien-Koalition ist. Politisch ist Pourmokhtari so ehrgeizig wie flexibel: Sie kann damit leben, dass das Koalitionsprogramm die Klimaziele weniger weit steckt als ihre Partei. Bei der Senkung von Emissionen setzt sie vor allem auf Atomkraft und beruft sich dabei auf die Wissenschaft. Eigene Expertise zu Klimafragen konnte Pourmokhtari bisher nicht unter Beweis stellen. Ihre scharfe Kritik an dem Pakt der bürgerlichen Parteien mit den Rassisten ist nach der Wahl einem pragmatischen Ansatz gewichen. An ihren inneren Überzeugungen habe sich dabei nichts geändert, betont Pourmokhtari.

Die 1995 in Sundbyberg in der Region Stockholm geborene und aufgewachsene Politikerin ist Tochter eines politischen Flüchtlings aus dem Iran. In der ehrwürdigen Universitätsstadt Uppsala studierte Pourmokhtari Staatswissenschaften. Nun ist sie Teil einer Regierung, die einen harten Kurs in der Migrationspolitik angekündigt hat. 2019 zur Vorsitzenden der jungen Liberalen gewählt, stärkte Pourmokhtari vor allem deren feministisches Profil. Dieses Amt stellt sie nun zur Verfügung. Für ihre Partei kümmerte sie sich in den vergangenen drei Jahren auch um kulturelle Belange im Raum Stockholm. In diesem Jahr trat Romina Pourmokhtari selbst als Autorin eines Buchs mit dem Titel »Chicken Nuggets on Chalk« hervor. Den Kritiken nach handelt es sich dabei um eine Mischung aus Betrachtung der Gesellschaft und früher Autobiografie. Nun schlägt sie ein neues Kapitel in ihrem Leben auf, das noch viele unbeschriebene Seiten aufweist.