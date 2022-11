Ein Mitglied der "Letzten Generation" wird von einem Polizeibeamten von der Autobahnabfahrt an der Berliner Beusselstraße gezogen. Foto: dpa/ Paul Zinken

Die industrialisierten Länder sind die Hauptschuldigen der Klimakrise. Deshalb ist es nicht nur legitim, dass Klimaaktivisten der Letzten Generation in Deutschland auf diesen Fakt aufmerksam machen. Es ist sogar notwendig, dass sie es tun – und zwar mit Aktionen, die auf die Verursacher der Krise abzielen. Und dazu gehören nun mal deutsche Autofahrer.

Die Aktivisten haben sicherlich mit Aktionen daneben gelegen. Nun aber heißt es, eine ihrer Blockaden in Berlin sei schuld daran, dass Helfer der Feuerwehr nicht rechtzeitig zu einer schwer verletzten Radfahrerin gelangt sind, die von einem Betonmischer überrollt wurde. Fakt ist dagegen: Schuld an dem Unfall haben nicht die Aktivisten. Die ist entweder dem LKW-Fahrer zuzuschreiben. Oder der in Berlin oft fehlenden Infrastruktur für Radfahrer. Oder beidem. Und doch ist dieser fürchterliche Vorfall vor allem eins: ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle Klimawandelleugner und Bleifußwahnsinnigen. Motto: Die Klimaaktivisten gehen über Leichen. Das grenzt an Rufmord. Und der ist gefährlich, nicht die Blockaden.