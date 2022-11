Auszählung von Stimmzetteln in King County im US-Bundesstaat Washington Foto: dpa/Ken Lambert

In den USA ist die Auszählung der Stimmen bei den Kongress-, Gouverneurs- und Lokalwahlen sowie zu verschiedenen Volksabstimmungen bereits in vollem Gange. Erste Ergebnisse der sogenannten Midterms deuten darauf hin, dass sich die Umfragen vor den Wahlen, die ein äußerst knappes Rennen im Senat vorausgesagt hatten, bestätigen könnten. Die Republikaner haben nach derzeitigem Stand gute Chancen, das Repräsentantenhaus zu übernehmen, in dem die Demokraten derzeit eine Mehrheit von neun Sitzen innehaben. Die Konservativen konnten der Regierungspartei bereits mehrere Mandate abnehmen, darunter in Florida und Tennessee.

Der Ausgang im Senat ist weiter offen. Der Demokratische Senator Michael Bennet darf sich in Colorado über seine Wiederwahl freuen, was allerdings wenig überraschend ist. Beste Chancen auf einen Wiedereinzug in den Senat hat auch die Demokratin Maggie Hassan aus New Hampshire. In Georgia könnte es im Dezember zu einer Stichwahl kommen, da der Demokrat Raphael Warnock und der Republikaner Herschel Walker derzeit Kopf an Kopf liegen und beide die 50-Prozent-Marke verpassen könnten. Walker, ein ehemaliger Football-Profispieler, hatte im Wahlkampf mit Vorwürfen zu kämpfen, er habe mehrere Partnerinnen bedroht sowie für Abtreibungen bezahlt – konservative Wähler*innen schreckte dies offenbar nur bedingt ab.

In Pennsylvania führte der Demokrat John Fetterman am frühen Wahlabend hauchdünn vor dem Republikaner Mehmet Oz. Fetterman hatte in Umfragen lange einen komfortablen Vorsprung. Doch die Folgen eines Schlaganfalls im Frühsommer machten ihm bei einer Fernsehdebatte mit Oz zu schaffen, Fetterman kämpfte mit Artikulationsschwierigkeiten. Der demokratische Kandidat für das Gouverneursamt in Pennsylvania, Josh Shapiro, hat hingegen beste Aussichten auf Erfolg – der Fernsehsender ABC erklärte ihn bereits zum Sieger. Die demokratische Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, hat die Wiederwahl wohl geschafft.

Auch bei den Republikanern darf bereits gefeiert werden. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, wurde mit deutlichem Abstand wiedergewählt. Er gehört dem Trump-nahen Flügel der Partei an, gilt aber als potenzieller Konkurrent des Ex-Präsidenten für die Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. In Ohio hat der stramm rechte Bewerber J.D. Vance gute Chancen auf einen Einzug in den Senat.

Ob das Ergebnis das Trump-Lager der Republikaner eher stärken oder schwächen wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Sollte die Partei die Mehrheit im Senat aber verpassen, dürfte das Parteiestablishment gestärkt hervorgehen, da es die für Wechselwähler*innen abschreckende Rhetorik der Trump-nahen Kandidaten und Kandidatinnen für die Niederlage verantwortlich machen könnte. Ein Senat in demokratischen Händen würde Präsident Biden die weitere Regierungsarbeit sicher erleichtern; insbesondere bei der Besetzung von Posten in der Bundesverwaltung und im Justizwesen hätte der Präsident sehr viel mehr Handlungsspielraum.

Bei Referenden in zahlreichen Bundesstaaten stimmten die Wähler*innen teils über kontroverse Themen ab. In Michigan hat eine Initiative für die Aufnahme des Rechts auf Schwangerschaftsabbruchs in die Verfassung gute Chancen, in Maryland könnten die Wähler*innen den Konsum von Marihuana legalisieren.