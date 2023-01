Ein Kleinbauer in Malawi bei der Feldarbeit. Das südostafrikanische Land gilt als einer der Staaten, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. 37 Prozent der Kinder sind mangelernährt. Es steht hinter Angola an zweiter Stelle der von den Medien vernachlässigten Länder mit schweren Krisen.

Foto: AFP/Gianluigi Guerica