2019 in Warschau: Eine Bewohnerin trägt anlässlich des 76. Jahrestages des Aufstands im Warschauer Ghetto einen Strauß Narzissen. Die Blumen sind zum Symbol der Erinnerung an den Aufstand geworden. Foto: dpa

»Ich wollt nicht sterben. Was hatte ich denn Schreckliches getan, dass ich den Tod verdient haben soll?«, fragt sich Tovi, 15 Jahre jung, als er am 28. April 1943, »ein herrlicher Frühlingstag«, mit seiner Familie nach Sobibór deportiert wurde, wie Thomas »Tovi« Blatt in einem »nd«-Interview erzählte. Tovi hat Glück im Unglück. »Komm raus, Kleiner«, fordert ein SS-Mann den blonden, sommersprossigen Jungen auf. Es ist der Tag, an dem er seine Eltern und seinen jüngeren Bruder das letzte Mal sah.

Thomas Blatt gehörte zu der Schar Unerschrockener, die am 14. Oktober 1943 den Aufstand gegen die Mörder wagten, ein Dutzend SS-Männer töteten und den Ausbruch von 300 Häftlingen ermöglichten – von denen allerdings nur 50 überlebten. Die meisten konnte die SS wieder einfangen. Thomas Blatt war später Nebenkläger im Prozess gegen den ukrainischen »Hiwi« John Demjanjuk, der 2011 in München wegen Beihilfe zum Mord an 28 060 Menschen zu fünf (sic) Jahren Haft verurteilt wurde.

Der Aufstand von Sobibór gehört zu den spektakulärsten Widerstandsaktionen gegen deutsch-faschistische Mordlust. Thomas Blatt, 2015 verstorben, wird als Zeitzeuge zitiert auf einer Konferenz jüngst in Berlin, zu der die Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz eingeladen hat. Ein halbes Jahr vor dem Ausbruch der Häftlinge von Sobibór war der Aufstand im Warschauer Ghetto ausgebrochen – gegen die täglichen Deportationen im Rahmen der »Aktion Reinhardt«. Mehrere Wochen widerstanden die Aufständischen von der Jüdischen Kampforganisation ZOB (Żydowska Organizacja Bojowa) der deutschen Übermacht. Nach ihrer Niederlage übte die SS grausame »Vergeltung«. Und doch hat der Warschauer Ghettoaufstand die Häftlinge von Sobibór inspiriert, ihnen Mut verliehen. Auch andernorts kam es zu Erhebungen und Aufständen, so in Lwiw und Czestochowa, in Treblinka und in Bialysstok. Auf sich allein gestellt wehrten sich Juden gegen das ihnen von einem menschenverachtenden, barbarischen System zugedachte Los.

Vom Massenmord wussten die Alliierten da bereits durch aus den Todeslagern geschmuggelten Informationen. »Und die ganze Welt zu alarmieren« war die Veranstaltung in Berlin überschrieben. Deborah Hartmann und Verena Bunkus vom Haus der Wannsee-Konferenz würdigten Szlama Ber Winer, der am 19. Januar 1942 aus dem Todeslager Kulmhof nach Warschau floh, um den jüdischen Widerstand dort über die Massentötungen aufzuklären. Sein Report habe zu einer radikalen Änderung vom zivilen hin zum bewaffneten Widerstand geführt. Überliefert ist sein Bericht im Ringeblum-Archiv, dem geheimen Untergrundarchiv im Warschauer Ghetto, begründet im November 1940 vom polnischen Historiker Emanuel Ringelblum. Szlama Ber Winer starb am 10. April 1942 in einer Gaskammer von Belzec. Ringelblum wurde am 7. März 1944 im berüchtigten Pawiak-Gefängnis in Warschau erschossen.

Wer will es den verfolgten Juden und Jüdinnen verdenken, dass sie Rache übten? Und dies auch nicht erst nach dem Krieg, wie etwa durch die Jüdische Brigade oder Nakam. Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, erinnerte an den 17-jährigen Polen Herschel Grynszpan, der am 7. November 1938 in Paris den deutschen Botschaftsrat Ernst von Rath erschoss, um seine Familie zu rächen; sein Attentat wurde von den Nazis zum Vorwand für den Novemberpogrom in Deutschland zwei Tage darauf genommen. Wenzel erinnerte auch an David Frankfurter, der am 4. Februar 1936 den NSDAP-Landesgruppenleiter in der Schweiz, Wilhelm Gustloff, in Davos tötete und, trotz Verständnis vieler Schweizer für seine Tat, noch im selben Jahr zu 18 Jahren Haft verurteilt worden ist; er starb 1982 in Tel Aviv.

Es gibt viele weitere Beispiele jüdischer Selbstbehauptung und jüdischen Widerstands, auch noch etliche unbekannte. Sie sollten weiter erforscht und erinnert werden.