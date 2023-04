Bei seiner Ankunft in Peru trug Alejandro Toledo eine grüne Jacke, einen roten Pullover und eine zweite Jacke über seinen Händen, um die Handschellen zu verdecken. Foto: dpa/AP

Seit dem 23. April leistet Alejandro Toledo einem seiner Vorgänger – Alberto Fujimori (1990-200) – und einem seiner Nachfolger – Pedro Castillo (2021 bis 2022) – unfreiwillig Gesellschaft. Alle drei peruanischen Ex-Präsidenten sitzen im selben Gefängnis. Toledo habe nach seiner Auslieferung aus den USA den Obersten Gerichtshof in Lima verlassen und sei am Sonntag in das Barbadillo-Gefängnis gebracht worden, teilte die peruanische Justiz im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Der 77-jährige Toledo, dem in Peru Korruption und Geldwäsche zur Last gelegt werden, war am Freitag vor einem Bundesgericht der kalifornischen Stadt San José erschienen und von Polizisten des zuständigen US Marshals Service in Gewahrsam genommen worden.

Mit Toledo, Präsident Perus von 2001 bis 2006, hatte der Odebrecht-Skandal in Peru begonnen. Um an Staatsaufträge zu kommen, hatte der brasilianische Baukonzern Odebrecht nach eigenen Angaben über Jahre hinweg in ganz Lateinamerika auf allen Ebenen bis hin zu Präsidenten bestochen. 2019 war Toledo durch seine Verhaftung in den USA der letzte der vier Präsidenten Perus seit 2001, der wegen Odebrecht-Verwicklungen in die Fänge der Justiz geriet, in die seine Nachfolger Alan García (2006 bis 2011), Ollanta Humala (2011 bis 2016) und Pedro Pablo Kuczynski (2016 bis 2018) längst geraten waren. Pedro Castillo hatte damit nichts zu tun, er ist wegen einer verkündeten, aber nie vollzogenen Parlamentsauflösung des Selbstputsches verdächtigt und sitzt deswegen seit Dezember vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.

Bevor sich Toledo selbst der Justiz stellte, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler, dass er an Krebs erkrankt sei und als Onkologie-Patient einen Wechsel von der Untersuchungshaft zum Hausarrest beantragen werde. Nach Angaben der peruanischen Zeitung »El Comercio« hat das Verfahren zur Auslieferung von Alejandro Toledo aus den Vereinigten Staaten Peru mindestens zwei Millionen Soles (500 000 Dollar) gekostet.