EU-Mercosur-Abkommen: Handel braucht klare Regeln

Matthias Everinghoff (l-r), Landwirtschaft verbindet Deutschland e.V., Luisa Neubauer, Klimaaktivistin von Fridays for Future, Paula Gioia, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, und Malte Kleinwort, Parents for Future, nehmen an der Pressekonferenz gegen das geplante EU-Mercosur-Abkommen teil. Die Organisationen lehnen das Abkommen in dieser Form ab.

Foto: dpa/Kay Nietfeld