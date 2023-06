Kraftwerk gegen Moses Pelham: Klingt wie Pastis

Zwei Sekunden von Kraftwerk, die fast 50 Jahre alt sind, bewegen Moses Pelham seit fast 30 Jahren Foto: dpa

Das ist der Rhythmus, bei dem jedes Gericht mit muss. Der Rechtsstreit zwischen den Musikern und Produzenten Ralf Hütter und Moses Pelham geht weiter. Jetzt ist erneut der Europäische Gerichtshof dran, der am Donnerstag vom Bundesgerichtshof angerufen wurde. Er soll wieder einmal klären, ob Pelham 1997 eine Tonfolge von zwei Sekunden aus einem Lied von Hütters Band Kraftwerk von 1977 herausschneiden durfte, um daraus einen Beat für ein neues Lied zu bauen – normal im HipHop.

War’s Kunst oder Klauen? Die Rechtslage dazu wandelt sich wie die Popmusik. Der neueste Dreh: Es könnte ein Pastiche sein, die Nachahmung eines Stils. Das ist im französischen Recht erlaubt und in der EU gilt einheitliches Recht. Das Problem ist aber: Gibt es eigentlich nur in der Literatur. »Was ein Pastiche ist, ist ein großes Rätsel«, sagte der Vorsitzende Richter des ersten Zivilsenats am BGH, Thomas Koch. Pastiche – klingt ähnlich wie Pastis, der französische Anis-Schnaps. Sollten Hütter und Pelham zusammen ein Gläschen trinken? Nein, es geht hier um die Frage nach dem Eigentum. Daran rütteln oder nicht? Das Rütteln trauen sich auch linke Politiker meist nur nach viel Alkohol.