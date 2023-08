Wo RWE regiert

Mit zahlreichen Kräften begleitet die Polizei die Arbeiten von RWE. Foto: Bündnis Alle Dörfer bleiben

Es ist wohl eine der letzten Auseinandersetzungen zwischen Klimaaktivist*innen und RWE im Rheinland. Am Braunkohletagebau Garzweiler wird eine Landstraße abgerissen. Ein Stück hinter Lützerath, dass für Aktivist*innen schon die 1,5 Grad-Grenze war. Weiter geht es um Kohle und ums Klima. Eine Chance, seine Klimaziele einzuhalten hat Deutschland nicht, wenn RWE weiter Kohle verfeuert.

Für die Menschen in den Dörfern am Tagebau geht es aber noch um etwas anderes. RWE macht das Leben für sie jeden Tag schlechter. Und der Konzern kann damit weitermachen, eine Straße verschwindet, die für die Menschen im Alltag wichtig war. Die Verbindung zwischen den Dörfern war. Information im Vorfeld? Fehlanzeige, es könnte ja Proteste geben. Dass der Abriss dann von einem Großaufgebot der Polizei begleitet wurde, komplettiert nur das Bild, dass viele Menschen in der Region seit Jahrzehnten haben: Sie werden von RWE regiert. Wenn der Konzern will, weichen Dörfer wie Straßen. Dagegen hilft nichts, auch keine Grünen-Regierungsbeteiligungen in Land und Bund. Der Frust ist groß bei denen, die ihre Dörfer lieben und an ihre Zukunft glauben.