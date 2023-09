Gillamoos: Völkischer Aussetzer

Friedrich Merz (l.) hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) im Wahlkampf unterstützt. Foto: dpa/Sven Hoppe

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich mal wieder in Erklärungsnot gebracht. »Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland«, rief er auf dem Volksfest im niederbayerischen Abensberg, als er sich unter seinen Anhängern wähnte. Das ist ein Statement, das Unfrieden stiftet, weil es pauschal wie unzutreffend über staatliche und kulturelle Zugehörigkeiten urteilt. Als Reaktion hat Merz Applaus im geschützten Raum des Bierzelts erhalten. Außerhalb davon haben darüber viele Menschen aber den Kopf geschüttelt.

Der CDU-Politiker Helge Braun versuchte, diesen Satz inzwischen zu erklären. Die Ampel-Koalition mache eine Politik für städtische Räume, sagte er. Cannabis werde legalisiert, ein Gesetz zur Selbstbestimmung des Geschlechts auf den Weg gebracht, das seien Themen, bei der die CDU nicht mitgehe – und viele Menschen in ländlichen Regionen auch nicht, so seine Annahme.

Für die macht die CDU Politik, was ihr gutes Recht ist. Aber Merz hat in seiner Rede auch völkische Töne angeschlagen und gezielt Menschen ausgrenzt. Zum Glück ist Friedrich Merz nicht der Richter darüber, wer zu Deutschland gehört und wer nicht, sondern nur ein Oppositionspolitiker, der noch immer nicht wahrhaben will, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und damit hat er sich wiederum ins Abseits gestellt.