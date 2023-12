Berlin vor Silvester: Schlecht vorbereitet

Polizisten werden beim Jahreswechsel 2022/2023 mit Feuerwerkskörpern attackiert. Foto: dpa/TNN/Julius-Christian Schreiner

Mit 3000 Polizisten sollen so viele Einsatzkräfte wie noch nie an Silvester in Berlin eingesetzt werden. Rund um die Sonnenallee, wo sich im vergangenen Jahr der Krawall konzentrierte, soll es Sperren geben. Die Botschaft von Polizei und dem Regierenden Kai Wegner (CDU): Dieses Mal sind wir vorbereitet. Doch Zweifel sind angebracht. Die wenigsten Krawallbereiten werden sich wohl von einem lokalen Böllerverbot beeindrucken lassen – dann zieht man eben zwei Straßen weiter.

Die Ursachen des Krawalls kann die Polizei ohnehin nicht bekämpfen. Dem noch bis zur Wiederholungswahl amtierenden rot-grün-roten Senat ist zu verdanken, dass sich in dem Silvester-Maßnahmenpaket auch Initiativen fanden, die die Jugendarbeit stärken sollten. Umgesetzt wurde aber nur wenig: Sozialarbeiter wurden neu eingestellt, in der High-Deck-Siedlung gibt es nun einen Projektraum für junge Frauen. Statt eines Blumenstraußes neuer Projekte wäre eine langfristige Finanzierung besser gewesen. Denn viele dieser Projekte werden nach kurzer Zeit auslaufen, mit absehbaren Folgen für die Beschäftigten und die Jugendlichen. Eine gründliche Vorbereitung sieht anders aus.