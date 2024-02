Kohlenstoff-Gesetz: Dubioser Klimaschutz

Robert Habeck bei der Vorstellung der Eckpunkte seiner Carbon-Management-Strategie Foto: dpa/Monika Skolimowska

»Diese Technologie ist sicher, Risiken sind managebar.« War Robert Habeck als Grünen-Landespolitiker in Schleswig-Holstein noch lautstarker Gegner der CO 2 -Abscheidung und Lagerung (CCS), bringt er jetzt als Bundesminister die Zulassung auf den Weg. Wie schon die Wasserstoffpläne zeigen: Die Regierung geht nicht mehr davon aus, die Klimaziele mit CO 2 -Reduzierung sowie Ausstieg aus den fossilen Energien zu schaffen. Um nicht jetzt schon »adieu, Paris-Vertrag« zu sagen, sollen Technologien ran, die mit Blick auf ihre ungewisse Klimabilanz, mögliche Umweltfolgen und hohen Energieeinsatz dubios sind. Und unwirtschaftlich ohne staatliche Förderung.

Richtig ist zwar, dass das Auffangen von CO 2 in einigen Industriebereichen unumgänglich und standortnah machbar ist. Dass das Klimagas aber quer durch die Republik zum Meer transportiert und auch im Stromsektor erlaubt werden soll, zeigt zweierlei: Die Ampel-Verzweiflung angesichts rechter Antiklimaschutzprotteste ist groß, und die Gaslobby hat ganze Arbeit geleistet.