90er Jahre in Berlin: Hausbesetzung versus Sony Center

Verschenktes Potenzial? Brache des Potsdamer Platzes im Jahr 1991 Foto: Imago/F. Berger

»Das Alte war weg, aber das Neue noch nicht so richtig angekommen«, fasst Niko Rollmann vom Robert-Tillmanns-Haus das Berlin der 90er Jahre zusammen. Weitläufige, unbebaute Brachen im Zentrum der Stadt, zerfallene Häuser im Osten und ein Westen, der nur bedingt Lust hatte, sich mit den neu hinzugekommenen Stadtteilen zu beschäftigen: All das beschreibt der Historiker, der in den 90ern selbst als Student nach Berlin zog, in seinem Seminar am Mittwoch.

In den 90er Jahren sei es noch etwas Besonderes gewesen, durch das Brandenburger Tor zu laufen. »Mitte war damals noch menschenleer«, sagt Rollmann. »Das konnte etwas Angsteinflößendes haben.« In den Diskussionen darüber, womit die freistehenden Flächen bebaut werden sollten, habe sich das angedeutet, was Berlin heute unter dem Stichwort Gentrifizierung beschäftigt. Schon damals allgegenwärtig sei hingegen der akute Wohnungsmangel gewesen. Wer in der Stadt ein neues Leben beginnen will, muss sich ihm stellen.

Dabei herrscht in dieser Zeit gerade im Osten der Stadt weitestgehend Leerstand – heruntergekommener, aber eben doch wichtiger Wohnraum. Die Zahl der Hausbesetzungen nimmt zu. »Schon in der DDR haben Hausbesetzer*innen eine Rolle gespielt«, sagt Rollmann. Nach der Wende sei alles relativ einfach gegangen. Zuerst habe man potenziell leerstehende Häuser beobachtet, um sicherzugehen, dass niemand in ihnen wohnt. »Dann hat man die Tür einfach aufgebrochen und ein neues Schloss eingebaut.« Das Leben als Hausbesetzer*in aber habe Mut und Renitenz verlangt, die nicht alle hätten aufbringen können.

Nichtsdestotrotz machten Hausbesetzungen und die auch daraus entstehenden Kreativräume den Osten laut Rollmann zur »Spielwiese«. Als junger Student aus dem Westen habe man tun und lassen können, was man wollte – bis auf ein, zwei Mal im Jahr, wenn die Eltern aus der alten BRD zu Besuch kamen. »Die dachten sich dann: ›Wo ist unser Sohn denn hier gelandet?‹« Das vom Krieg noch sichtbar gezeichnete Ostberlin habe Besucher*innen aus dem Westen lange abgeschreckt, so der Historiker. »Die Touristifizierung kam eigentlich erst mit den Nullerjahren.«

Im Verlauf der 90er Jahre wird bereits um den repräsentativen Charakter Berlins gestritten, das im August 1990 zur neuen alten Hauptstadt aufsteigt. Die Debatte um die Zukunft des Palasts der Republik sei ihm schier endlos vorgekommen, sagt Rollmann. Während Westberliner*innen zum Großteil das alte Stadtschloss zurückgefordert hätten, sei Ostberliner*innen der Erhalt des DDR-Kulturguts wichtig gewesen: »Ein kleiner Grabenkampf zwischen Ost und West.«

Rund um den Potsdamer Platz werden derweil die Grundsteine für moderne Bauten gelegt. »Damals fand man das Sony Center ganz aufregend. Es war gewissermaßen Avantgarde«, sagt Rollmann. Auf Berliner*innen mache die Gegend heute allerdings einen eher unorganischen Eindruck, auf den Potsdamer Platz verirrten sich hauptsächlich Tourist*innen. Vieles sei mittlerweile schlecht gealtert: »An bestimmten Stellen wirkt es schon ein bisschen angegammelt.«

Zuletzt sind es aber nicht die architektonischen Sünden, deretwegen Rollmann davor warnt, die 90er bei aller Aufbruchstimmung zu verklären: Auch Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit und Rassismus, etwa gegen Gastarbeiter*innen, gehörten zum Alltag. Das neue Berlin hatte nicht für jede*n Platz.

Das Robert-Tillmanns-Haus wird durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert und bietet Seminare zu Berliner Politik und Geschichte an.