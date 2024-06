Hetze zu Gigi D'Agostino auch in Erkner

Ein mutmaßlicher Besucher des Heimatfestes Erkner zeigt den Hitlergruß. Foto: privat

Erneut posieren junge Erwachsene zur bekannten Melodie des italienischen Elektropopkünstlers Gigi D’Agostino. In einem großen weißen Zelt und auf Bierbänken stehend zeigen sie den Hitlergruß, skandieren im Takt: »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!«

Die Vorfälle sollen sich bereits am 25. Mai auf dem 30. Heimatfest im ostbrandenburgischen Erkner bei Berlin ereignet haben. Der Videozusammenschnitt wurde von Ferat Koçak, Linke-Politiker im Berliner Abgeordnetenhaus, geteilt und zeigt die Szenerie einer Handvoll dunkel gekleideter muskulöser Männer, mit kurzen Haaren, inmitten einer Partygemeinschaft. Das Orignialvideomaterial und Fotos, die die Szenerie zeigen sollen, liegen »nd« vor. Einige der Beteiligten heben den rechten Arm zum Hitlergruß oder zeigen drei Finger – den Kühnengruß. Einer der Besucher trägt ein T-Shirt der in der Neonaziszene beliebten Rechtsrockband Landser. Die Vorfälle ereignen sich offenbar im Beisein etlicher anderer gut gelaunter Besucher*innen, die zum Teil im Takt mitklatschen.

Ferat Koçak

Dass Video sei der Polizei bekannt, erklärte ein Sprecher der Brandenburger Polizeidirektion Ost zu »nd«. Es sei Gegenstand der Ermittlungen, die der Staatsschutz im Rahmen von Vorkommnissen auf dem Stadtfest Erkner führe. Der Sprecher verwies auf eine enstprechende Mitteilung vom 27. Mai. Demnach »sollen drei Tatverdächtige volksverhetzende Äußerungen von sich gegeben haben und zwei von ihnen zudem den Hitlergruß gezeigt haben.« Die Polizei habe bereits die Namen der Personen ermitteln können, heißt es in der Mitteilung weiter. Gegen sie würde der Staatsschutz »wegen Volksverhetzung und der

Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen« ermitteln.

Als Quelle für den Videozusammenschnitt gab der Linke-Politiker Koçak »Schaut nicht weg«, eine antifaschistische Kampagne an, die zuletzt im September 2023 in Berlin Prenzlauer Berg gegen Menschenfeindlichkeit auf der Straße war. »Wir fodern von der Stadt Erkner eine Stellungnahme«, hieß es in der von Koçak veröffentlichten Kurzmitteilung. »Lasst uns gemeinsam gegen Hass und rassistische Hetze aktiv werden und die Politik bekämpfen, die so etwas möglich macht«.

Kurz vor den mutmaßlichen Vorkomnissen in Erkner hatte sich ab 26. Mai ein Video von der Nordseeinsel Sylt verbreitet, in dem ebenfalls junge Erwachsene zu dem gleichen Lied und in ausgelassener Attmosphäre die gleichen rassistischen Slogans skandieren. nd