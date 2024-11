Unerwünschter Friedensstifter

Foto: IMAGO/ZUMA/Mehmet Masum Suer

»Niemals aufgeben«. Diesen Aufruf hatte der gewählte Bürgermeister von Mardin, Ahmet Türk, am Montagmorgen seinem ersten Tweet vorangestellt. Kurz zuvor waren er und zwei weitere Bürgermeister*innen im kurdischen Südosten der Türkei abgesetzt worden.

Für den 82-Jährigen dürfte es nichts Neues sein. Es ist bereits das dritte Mal in Folge, dass der Veteran kurdischer Politik in der Türkei dieses Amtes enthoben und durch einen Zwangsverwalter von Gnaden des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan ersetzt wird.

Unaufgeregt und routiniert rief Türk wenig später die Bevölkerung der Stadt zum Protest auf. Auch die Haftstrafe von zehn Jahren, die gegen ihn verhängt worden ist, scheint ihn nicht aus der Ruhe zu bringen. Schließlich saß er schon fünf Mal aus politischen Gründen hinter Gittern, sogar noch häufiger wurde er verurteilt.

Dass ausgerechnet Türk durch einen Zwangsverwalter ersetzt wird, ist dennoch ein Zeichen in der aktuellen türkischen Debatte über einen angeblich neuen Weg in der Kurdenfrage. Kaum ein Politiker steht so sehr für die Versuche einer politischen Lösung. 1993 und 2013 spielte er eine zentrale Rolle in den Friedensprozessen. Auf die Frage nach der Debatte antwortete Türk am Morgen knapp: »Diese Bilder zeigen deutlich, was mit Normalisierung gemeint ist.«

Doch Türk, dessen Familie diesen Namen im Rahmen der Assimilierungspolitik in den 1930ern annehmen musste, wird sich mit Sicherheit auch diesmal nicht von seinem Weg abbringen lassen.