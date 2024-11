Portugiesische Filmtage in Berlin

Arbeiterinnen auf dem Weg zu einer Kundgebung. Der Sturz der Diktatur am 25. April 1974 löste in Portugal einen stürmischen revolutionären Prozess unter sozialistischen Vorzeichen aus. Foto: Klaus Steiniger

Berlin. Noch bis Freitag, den 29.11., zeigt das Kino Movimiento am Kottbusser Damm in Berlin-Kreuzberg eine Filmreihe aus Anlass des 50. Jahrestages der Nelkenrevolution in Portugal. Die Beiträge der von »2314 – Portugiesischer Kulturverein in Berlin« mit organisierten »Portuguese Cinema Days in Berlin« thematisieren die 1974 gestürzte rechte Diktatur, die brutalen Kolonialkriege, Widerstand und Exil sowie die sozialen politischen und sozialen Umwälzungen nach dem Militäraufstand vom 25. April in Lissabon. Sie sollen es laut der Veranstalter ermöglichen, über die Auswirkungen der historischen Ereignisse auf die Gegenwart zu reflektieren. Alle Filme werden in der Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt. Im Anschluss an die Vorführungen ist das Publikum zur Diskussion untereinander und mit Filmemachern eingeladen. pst

www.portuguese-cinema-days.com

