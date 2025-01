Klimaziel: Sieg außer Konkurrenz

Hält Deutschland die EU-Klimaziele weiterhin nicht ein, drohen Milliardenzahlungen. Foto: dpa/Felix Hörhager

Berlin. Deutschland hat laut Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende sein selbst gestecktes Klimaziel im vergangenen Jahr erreicht – europäische Vorgaben aber verfehlt. Grund seien fehlende Fortschritte in den Bereichen Gebäude und Verkehr, heißt es in einem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Bericht.

Insgesamt hat die Bundesrepublik im vergangenen Jahr demnach 656 Millionen Tonnen an CO 2 -Äquivalenten ausgestoßen – zur besseren Vergleichbarkeit werden andere Treibhausgase in Kohlendioxid (CO 2 ) umgerechnet. Das sind knapp drei Prozent weniger als im Vorjahr, die Emissionen wären damit das dritte Jahr in Folge gesunken. Ähnlich niedrig seien sie zuletzt in den 50er Jahren gewesen, hieß es.

Zugleich hat Deutschland das EU-Klimaziel um zwölf Milliarden Tonnen CO 2 verfehlt. »Ein zentraler Grund für den Mangel an strukturellem Klimaschutz in den Sektoren Industrie, Gebäude und Verkehr ist die Verunsicherung bei Haushalten und Unternehmen«, erklärte der Direktor von Agora Energiewende, Simon Müller. Das habe zu Zurückhaltung bei Investitionen geführt.

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Bis 2045 will das Land klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als wieder gespeichert werden können. Nach europäisch vereinbarten Vorgaben wiederum muss Deutschland seine Emissionen bis 2030 um die Hälfte senken – allerdings im Vergleich zu 2005.

»Wenn Deutschland sein europäisches Emissionsbudget bis 2030 reißt, drohen Strafzahlungen nach Brüssel.« Simon Müller Agora Energiewende

Das Verfehlen des EU-Ziels würde die Bundesregierung voraussichtlich Milliarden kosten. »Wenn Deutschland sein europäisches Emissionsbudget bis 2030 reißt, drohen Strafzahlungen nach Brüssel«, sagte Müller. Die Bundesregierung könnte dann zwar Rechte zum CO 2 -Ausstoß von anderen Staaten kaufen, solle sich aber nicht auf der Erwartung ausruhen, dass andere Länder ihre Ziele erfüllen, so Müller.