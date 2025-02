Kampf gegen Verdrängung: Auch Kaiser wollen Genossen sein

Bündnis junger Genossenschaften (BjG)

Das BjG ist ein Lobbyverband von rund 40 kleinen und mittleren Genossenschaften. Mit einem Offenen Brief hatte das Bündnis in der letzten Woche gegen die langsame Bearbeitung von Förderanträgen protestiert. »Misstrauen gegen die Leistungsfähigkeit der Berliner Genossenschaften, keine behördliche Routine in der Abwicklung der Förderverträge sowie das Fehlen eines vertrauensvollen Miteinanders« würden, so das BjG, »unweigerlich dazu führen, dass in Zukunft der genossenschaftliche Wohnungsbau in der Bundeshauptstadt zum Erliegen kommt«. Einem der in dem Brief erwähnten Fälle ist »nd« nachgegangen: dem Doppelhaus Leuschnerdamm 43/Naunynstraße 46, besser bekannt als Kuchenkaiser-Haus. pie