Regionalliga Nordost: Prügel und Cuba Libre im Berliner Regen

Im Sporforum Hohenschönhausen steht jetzt ein Stein samt Gedenktafel für Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Foto: Udo Lorenz

Sehr frühe Besucher des Regionalligaspiels BFC Dynamo gegen FSV Zwickau staunten am Sonntag nicht schlecht, als vorm Ballgerangel aus einem Bus vermummte Männer ausstiegen und sogleich auf alle losgingen, die irgendwie nach BFC-Fan aussahen. Glas splitterte, Haut platzte, Zähne wurden aus der Verankerung gerissen. Eine kurze, heftige Massenprügelei – die laut Augenzeugen wenig später durch Polizeikräfte beendet wurde. Weil der beliebte Späti an der Konrad-Wolf-Straße, Ecke Sandinostraße geschlossen hatte, mümmelten dort nur wenige potenzielle Überfallopfer an ihrem Bier. Wie ein Bus voller vermutlich sächsischer Bösewichte ungehindert bis zum Späti gegenüber dem Stadioneingang gelangen konnte, weiß nur der Berliner Bär, der bekanntlich alles weiß.

Der Überfall bot diversen Zeitgenossen vorm Spiel reichlich Gesprächsstoff, erstaunliche 2612 Zuschauer waren anwesend, als sich beide Mannschaften in einem bedeutungslosen Spiel 2:2 trennten. Ein paar Hundert Zwickauer nebst etlichen Freunden aus Dresdens Ultraszene sangen und tanzten die Saison zu Ende. Seitens des BFC zeigte die in letzter Zeit ordentlich gewachsene Szene eine schöne Choreo, manche jungen Füchse ließen sich gar dazu hinreißen, ihre nicht außerordentlich formschönen Bäuche im Regenschauer darzubieten.

Ja, es machte halbwegs Freude den Bier trinkenden Menschen dabei zuzusehen, wie sie die Saison zu Grabe trugen. Fünfmal schickte der Regenmacher kühles Nass, bestimmt nicht, um dem BFC Dynamo den achten Platz schmackhaft zu machen, der die beste Saisonplatzierung aller Berliner Vertreter in der Regionalliga Nordost darstellt. Das Spiel plätscherte, der Regen plätscherte, der Trost-Cuba-Libre in den Plastikbechern plätscherte desgleichen.

Aber halt: Während die Zwickauer sich bereits morgen an die bulgarische Schwarzmeerküste aufmachen können, hat der BFC noch das Berliner Pokalfinale vor der Brust. Hier lauert fette Beute, denn der Pokalsieger darf sich in der ersten Runde des DFB-Pokals von dicken Bundesligaclubs vermöbeln lassen, Schmerzensgeld in der Höhe von 200 000 Euro inklusive.

Also ran an den Speck, das Spiel findet nächsten Sonnabend 12.30 Uhr im Berliner Mommsenstadion statt. Der Gegner kommt vom Dorf, genauer aus Mahlsdorf. Gelegen am östlichen Rand Berlins Richtung Polen, ist die Ecke Deutschlands größtes zusammenhängendes Gebiet an Ein- und Mehrfamilienhäusern. Unsere regierende Berliner Glatze soll schon mal in der Dorfkirche am Messwein genascht haben. Das hat mir dereinst ein Waschbär geflüstert, als ich mich auf der Suche nach Naherholung im Mahlsdorfer Einfamilienhäuserdschungel verirrte.

Das letzte Wort in diesen Tagen gehört mal wieder (indirekt) Claus-Dieter Wollitz aus Cottbus, zu dessen Ehren am Sonntag in Hohenschönhausen ein Denkmal errichtet wurde. Auf einem steinernen Block ruht, versehen mit einer Inschrift, ein etwa zehn Kilo schwerer Feldstein. »Dieser Stein traf vermutlich das Opfer CDW am 04.05.24 beim Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus am Kopf. Die Folgen sind unübersehbar. Wir bitten um Verzeihung.«