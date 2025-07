Der Mann mit dem Plan

Foto: dpa

Piep, piep, piep! Drei fiepende Töne kommen aus Richtung meines Handgelenks, also hebe ich den Arm und schaue auf meine Sportuhr, während ich an diesem heißen Sonntagabend weiterjogge: »Zu schnell!« steht auf dem Display. Statt mit 7:34 Minuten pro Kilometer bin ich gerade mit 7:10 unterwegs. Ich atme durch. Gerade erst bin ich losgelaufen, nun setze ich meine Schritte noch langsamer, Tempodrosseln auf dem ehemaligen Grenzstreifen zwischen Wilhelmsruh und Märkischem Viertel. Ich will hier nix falsch machen, ich will glänzen, denn: Ich habe jetzt einen Trainer!

Meine Metamorphose vom Schreibtischhelden zum Hobby-Triathleten ist vorangeschritten – erst recht, seit ich Marcel Obersteller gefunden habe: 48, ehemaliger Spitzenathlet, Sportwissenschaftler, Personal Trainer und demnächst auch Heilpraktiker aus Berlin, ein Coach mit ganzheitlichem Ansatz. Vor zwei Wochen habe ich die Internetseite motrng.de entdeckt und ihm gemailt, dass ich in nunmehr 65 Tagen in Fehmarn den Triathlon schaffen will und darüber im »nd« berichte. »Ich helfe dir gerne, melde dich!«, antwortete er und auch in der zweiten Mail verströmte er so viel Optimismus und gute Laune, dass mir warm ums Herz wurde. »Das wird toll!«, schrieb er.

Beim ersten Telefonat fragte er mich nicht nach meinen Bestleistungen, sondern nach meinem Alltag: wann ich Zeit habe, wie viel ich realistisch trainieren kann, was mir schwerfällt. »Laufen, das ist das Schlimmste!«, antwortete ich. »Okay!«, sagte er. »Beim Schwimmen sehe ich keine Probleme, mit dem Rad schaffst du es auch. Dann richten wir das Hauptaugenmerk aufs Laufen. Das wird was!«

Seither bin ich nach meinem eigenen Trainingsplan unterwegs, so wie alle 20 Athletinnen und Athleten, die Marcel als ihren Coach oder Saisonplaner engagiert haben und dafür zwischen 99 und 399 Euro pro Monat zahlen, je nach Umfang. Jeden Sonntagabend lädt Marcel für mich einen Plan in die App: dienstags Schwimmen, samstags Radfahren, Laufen am Donnerstag und Sonntag. Dazu noch zwei Einheiten als »Bonus«, von denen ich mindestens noch eine absolviere – für Psychotricks bin ich anfällig.

Heute habe ich beim Losrennen nur die Uhr gestartet, dann lief mein Programm »6 km, soft gesteigert«. Vier Teilstücke à 1,5 Kilometer, das letzte muss ich mit 6:19 Minuten pro Kilometer bestreiten. Ich bin nicht der Schnellste, dennoch droht die Gefahr, dass ich mich übernehme, wie mir Marcel sagte. »Bei den meisten Einsteigern muss man das Tempo drosseln«, sagt Marcel. »Der Kopf will meist mehr, als der Körper schafft.« (Mehr dazu hier.)

Als ich am Friedhof Rosenthal ankomme, piept meine Uhr wieder. Trainingseinheit beendet. Ich checke die Daten: Alle Teilstücke im vorgegebenen Tempobereich. Grüne Häkchen überall. Marcel dürfte zufrieden sein, ich bin’s jedenfalls.

Ich gehe zu meinem Fahrrad und spüre warme Müdigkeit in den Beinen. Früher war Laufen Kampf – gegen die Zeit, gegen die pumpende Lunge, gegen das Gefühl, viel zu langsam zu sein. Jetzt ist Laufen Training. Systematisch, clever, zielgerichtet. So langsam hab ich einen Plan!