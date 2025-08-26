Beseitigung von Zeugen

Peter Steiniger zu den israelischen Morden an Journalisten im Gaza-Krieg

Blutverschmierte Kamera: Unter den Toten des Angriffs auf die Klinik in Khan Junis war auch die für AP tätige palästinensische Fotojournalistin Mariam Dagga.
Blutverschmierte Kamera: Unter den Toten des Angriffs auf die Klinik in Khan Junis war auch die für AP tätige palästinensische Fotojournalistin Mariam Dagga.
Foto: AFP/-

Es ist eine heimtückische List und ein Kriegsverbrechen, einem Angriff auf ein ziviles Ziel wenig später einen weiteren folgen zu lassen, um auch die an den Ort geeilten Helfer und Journalisten zu eliminieren. Diesem Muster folgte der jüngste Luftangriff des israelischen Militärs auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Junis im Gazastreifen. Unter den mindestens neunzehn Todesopfern des gezielten Doppelschlages waren neben Rettungskräften und Sanitätern fünf Journalisten, von denen einer für den katarischen Sender Al Jazeera und zwei weitere für die internationalen Nachrichtenagenturen Reuters beziehungsweise Associated Press tätig waren. Gemeinsam fordern nun AP und Reuters von den israelischen Behörden Erklärungen und äußern sich empört und tief erschüttert.

Zur traurigen Wahrheit gehört, dass die mindestens 240 palästinensischen Journalisten, die seit Kriegsbeginn im israelischen Feuer starben, von der westlichen Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet wurden. Der höchste Blutzoll jemals unter Kriegsberichterstattern ist nicht nur Folge des wahllosen Massakers unter der Bevölkerung im Gazastreifen. Israel will dort keine vom eingebetteten Journalismus unabhängigen Medienleute, und seine Armee hat diese im Visier. Diesmal war es ein »tragisches Versehen«, getötete arabische Journalisten wurden zu Terroristen erklärt: Schutzbehauptungen, die zu oft als Nachrichten behandelt werden. Wie die Bundesregierung von den Auftraggebern der Killer »mehr Transparenz« zu fordern, ist lächerlich. Dies bleibt in Gaza die Aufgabe mutiger Reporter.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Friss und stirb

Die SPD ist in der Bundesregierung kaum mehr als ein Mehrheitsbeschaffer

Beseitigung von Zeugen

Peter Steiniger zu den israelischen Morden an Journalisten im Gaza-Krieg

Misere als Fanal

Der massive Stellenabbau in der Autoindustrie ist Folge einer Rückwärtsgewandheit

Bahnfahren: Unfreiwilliges Achtsamkeitstraining

Bahnfahren entpuppt sich für Melanie Jaeger-Erben als der ehrlichste Spiegel unserer Klimapolitik

Friedrich Merz und die Kunst des Polterns

Patrick Lempges über Friedrich Merz’ Kommunikations-Achterbahn

Widerstand statt Basar

Peter Steiniger zu den kommenden Protesten gegen den Sparhaushalt in Frankreich

Kein Platz im Kabinett: Der Klöckner-Komplex

In Julia Klöckner sieht Christoph Ruf einen klaffenden Gegensatz zwischen Substanz und Selbstbewusstsein

Mit EU-Förderung: Libysche Küstenwache beschießt Rettungsschiff

Julian Daum über mit Millionen geförderte Piraterie im Mittelmeer

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -