  • Politik
  • Protestaktion von »Reporter ohne Grenzen«

Gaza: Wo niemand mehr berichten kann, bleiben Bildschirme schwarz

Das »nd« folgt dem Aufruf von »Reporter ohne Grenzen« und beteiligt sich am »Media Blackout«-Aktionstag für Gaza

Protestaktion von »Reporter ohne Grenzen« &ndash; Gaza: Wo niemand mehr berichten kann, bleiben Bildschirme schwarz
Foto: nd

Reporter ohne Grenzen (RSF) hat für den 1. September den Medien-Blackout ausgerufen, an dem sich »nd« beteiligt. Die Redaktion schließt sich damit über 150 Medienunternehmen aus mehr als 50 Ländern an und »verurteilt die Verbrechen der israelischen Armee an palästinensischen Journalistinnen und Reportern in Gaza, fordert besseren Schutz für die dort arbeitenden Medienschaffenden sowie Notfallevakuierungen und verlangt, dass internationale Berichterstattende unabhängigen Zugang nach Gaza erhalten«.

Die Aktion soll einerseits Solidarität mit den dort getöteten und ermordeten Kolleg*innen ausdrücken, andererseits darauf aufmerksam machen, dass es diese Journalist*innen vor Ort sind, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Welt Informationen aus Gaza erhält. Wenn es niemanden mehr gibt, um zu berichten, bleiben Bildschirme schwarz. Keine Nachrichten im Fernsehen, leere Webseiten, unbedrucktes Zeitungspapier.

Die israelische Armee nimmt absichtlich und systematisch Medienschaffende in Gaza ins Visier, die über die täglich stattfindenden Kriegsverbrechen, die Aushungerung von Millionen Menschen und die Zerstörung sämtlicher Infrastruktur berichten. Mehr als 210 Kolleg*innen wurden nach Angaben von RSF seit dem 7. Oktober 2023 getötet, mindestens zwölf allein im August – der bislang tödlichste Monat. »Es kann nicht sein, dass diese Verbrechen ungestraft bleiben. Wir sagen es laut und deutlich: Wenn die israelische Armee Medienschaffende in Gaza weiter in diesem Tempo tötet, wird bald niemand mehr da sein, um die Menschen zu informieren«, sagt Anja Osterhaus, Geschäftsführerin von RSF Deutschland.

Die Organisation hat in den vergangenen Monaten bereits vier Strafanzeigen beim Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen der israelischen Armee gegen Journalist*innen eingereicht. Darunter etwa im Fall der Al-Jazeera-Korrespondenten Ismail al-Ghoul und Rami al-Rifi, die 2024 während ihrer Arbeit durch einen Angriff auf ihr Auto getötet und danach von den Verantwortlichen als Terroristen bezeichnet wurden. Eine Rechtfertigungsstrategie, die nach Recherchen des israelischen »+972-Magazins« Aufgabe der »Legitimization Cell« der israelischen Armee ist.

Die RSF-Medienaktion ist auch eine Reaktion auf die jüngsten Angriffe der israelischen Armee auf das al-Nasser-Krankenhaus, bei dem fünf Medienschaffende lokaler und internationaler Medien getötet und ein weiterer Journalist erschossen wurden. Zwei Wochen zuvor wurden bei einem israelischen Angriff sechs Journalisten getötet, darunter der Korrespondent von Al-Jazeera, Anas al-Sharif.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Gaza: Wo niemand mehr berichten kann, bleiben Bildschirme schwarz

Das »nd« folgt dem Aufruf von »Reporter ohne Grenzen« und beteiligt sich am »Media Blackout«-Aktionstag für Gaza

Dennis Schröder: Von Braunschweig in die USA – und zurück

Der Basketballer Dennis Schröder klagt über Rassismus

Sachsen: Schöne Wohnungen, kaum Mieter

In der sächsischen Provinz sind nicht Wohnungen knapp, sondern Bewohner – was für die Vermieter ein großes Problem ist

Tanzdemo in Aachen verboten

Polizei bezweifelt politischen Charakter – Gericht bestätigt das

Gericht: Demonstration gegen Krieg in Gaza darf stattfinden

Der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel bestätigt am Freitag die Aufhebung eines zuvor erlassenen Verbots

EU plant neues Sanktionspaket

Russland intensiviert seine Angriffe in der Ukraine erneut

Rheinmetall Entwaffnen: »Krieg beginnt bei mir«

Während der Rheinmetall-Konzern expandiert, haben Antimilitaristinnen und Antimilitaristen auch vor dem Wohnsitz von dessen Chef demonstriert

Nawrocki sorgt in Polen für Unruhe

Polens Präsident bringt sich mit Ukraine-Politik gegen die Regierung in Stellung

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -