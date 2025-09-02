Polizei beendet Besetzung des »Internationalen Zentrums«

Zwei Monate lang war ein leerstehendes Gebäude im Frankfurter Gallus besetzt. Nun hat die Polizei die Räume geräumt

Seit Mitte Juli war das Haus im Stadtteil Gallus von palästinasolidarischen Aktivist*innen besetzt.
Seit Mitte Juli war das Haus im Stadtteil Gallus von palästinasolidarischen Aktivist*innen besetzt.
Foto: dpa | Boris Roessler

Zwei Monate lang haben Konservative, Rechte und die »Frankfurter Allgemeine« gegen die Besetzung eines leer stehenden Hauses an der Frankfurter Lahnstraße im Stadtteil Gallus gehetzt. Am Dienstag wurde ein dort im Erdgeschoss eingerichtetes »Internationales Zentrum« schließlich von der Polizei geräumt. Eigentümerin des Gebäudes ist die Stadt Frankfurt, die erst vergangene Woche Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellte. Während die Polizei die Räume durchsuchte, protestierten draußen Unterstützer*innen.

Die explizit palästinasolidarische Besetzung hatte in den vergangenen Wochen die Stadtpolitik beschäftigt. Die für Immobilien zuständige SPD-Dezernentin Sylvia Weber kündigte zunächst an, mit den Aktivist*innen über eine Zwischennutzung zu verhandeln. Angesichts massiven öffentlichen Drucks – unter anderem durch Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) – zog sie dies zurück.

Mit der Entscheidung, die Verwaltung der städtischen Immobilien künftig an die kommunale Wohnungsbaugesellschaft ABG zu übertragen, entzog Josef Weber zugleich eine Zuständigkeit. Damit wurde die Besetzung in Gallus auch ein Kapitel in einem politischen Richtungsstreit über den Umgang mit leerstehenden Gebäuden in Frankfurt. 

- Anzeige -

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Die Linke und Palästina

Zwischen Antisemitismusvorwurf und ungenügender Palästina-Solidarität

China: Kim Jong-un ist ein guter Freund

Bei Chinas Militärparade steht Nordkoreas Staatschef in der ersten Reihe

Polizei beendet Besetzung des »Internationalen Zentrums«

Zwei Monate lang war ein leerstehendes Gebäude im Frankfurter Gallus besetzt. Nun hat die Polizei die Räume geräumt

Kommunalwahlkampf: Sechs Tote und eine Verschwörungstheorie

Selbst Elon Musk beteiligt sich an wilden Theorien im NRW-Kommunalwahlkampf

JVA Ottweiler: Warum starb der 15-jährige Nelson?

Nach dem Tod eines 15-jährigen Inhaftierten haben Aktivist*innen schwere Vorwürfe gegen die Gefängnisbeamten geäußert

Camp in Sachsen: Einen eue Landlust von links

Das Treffen »bäuerlicher und ländlicher Kämpfe« will progressive Bauern und Landbewohner vernetzen

Syriens Machthaber schließt Gebiete der Kurden und Drusen aus

In Syrien sollen im September ein neues Parlament und eine Regierung für den Übergang gewählt werden. Jedoch nicht für alle

Nationalgarde: USA auf dem Weg zur Diktatur

Mit der Entsendung der Nationalgarde bereitet Trump die Kontrolle demokratisch regierter Großstädte vor

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.