- Politik
- Frankfurter Gallus
Polizei beendet Besetzung des »Internationalen Zentrums«
Zwei Monate lang war ein leerstehendes Gebäude im Frankfurter Gallus besetzt. Nun hat die Polizei die Räume geräumt
Zwei Monate lang haben Konservative, Rechte und die »Frankfurter Allgemeine« gegen die Besetzung eines leer stehenden Hauses an der Frankfurter Lahnstraße im Stadtteil Gallus gehetzt. Am Dienstag wurde ein dort im Erdgeschoss eingerichtetes »Internationales Zentrum« schließlich von der Polizei geräumt. Eigentümerin des Gebäudes ist die Stadt Frankfurt, die erst vergangene Woche Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellte. Während die Polizei die Räume durchsuchte, protestierten draußen Unterstützer*innen.
Die explizit palästinasolidarische Besetzung hatte in den vergangenen Wochen die Stadtpolitik beschäftigt. Die für Immobilien zuständige SPD-Dezernentin Sylvia Weber kündigte zunächst an, mit den Aktivist*innen über eine Zwischennutzung zu verhandeln. Angesichts massiven öffentlichen Drucks – unter anderem durch Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) – zog sie dies zurück.
Mit der Entscheidung, die Verwaltung der städtischen Immobilien künftig an die kommunale Wohnungsbaugesellschaft ABG zu übertragen, entzog Josef Weber zugleich eine Zuständigkeit. Damit wurde die Besetzung in Gallus auch ein Kapitel in einem politischen Richtungsstreit über den Umgang mit leerstehenden Gebäuden in Frankfurt.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.