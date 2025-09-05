Wadephul: Waffenlieferstopp an Israel erst mal ausreichend

Außenminister betont im Gespräch mit europäischen Partnern zu sein

  • Lesedauer: 1 Min.
Außenminister Johann Wadephul (CDU), aufgenommen während eines Statements am Ende seines ersten Besuchstages in Indien.
Außenminister Johann Wadephul (CDU), aufgenommen während eines Statements am Ende seines ersten Besuchstages in Indien.
Foto: Soeren Stache/dpa

Nach dem Teilstopp der deutschen Waffenlieferungen an Israel sieht Außenminister Johann Wadephul momentan keine Notwendigkeit für weitere solcher Schritte. »Wir haben die Lieferung von Waffen an Israel gestoppt, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden können«, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal »t-online«. Er sprach von einem »klaren Signal«, womit Deutschland mehr bewirkt habe als die bloßen Erklärungen anderer Staaten. »Diese Entscheidung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für ausreichend«, antwortete Wadephul auf eine entsprechende Frage.

Anfang August hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einen Teilstopp deutscher Rüstungsexporte nach Israel verkündet. Der Kanzler begründete seine Entscheidung mit der israelischen Ankündigung, den Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten und die Stadt Gaza einnehmen zu wollen.

Wadephul betonte nun: »Wir verfolgen die Lage aber genau und sind dazu mit unseren europäischen Partnern im Gespräch.«  dpa/nd

- Anzeige -

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Zahnlose Koalition

Daniel Säwert über den Pariser Gipfel der »Koalition der Willigen«

Klingbeil: Milliarde für Altschulden, Geber- und Ostländer

Kanzler Merz verspricht »kleinen Beitrag«

Er ist wieder da

Schwarz-Rot diskutiert über Sozialreformen und steuert zunächst eine Neuauflage von Altkanzler Schröders Agenda 2010 an

Gipfel der inhaltslosen Versprechen

Die »Koalition der Willigen« will Truppen in die Ukraine entsenden. Vielleicht. Und wann auch immer

Wadephul: Waffenlieferstopp an Israel erst mal ausreichend

Außenminister betont im Gespräch mit europäischen Partnern zu sein

Transgender USA: Zwischen Angst und Widerstand

Die Transgender-Gemeinschaft ist ein erklärtes Feindbild der Rechten in den USA und Donald Trump setzt eine radikale Anti-Agenda im Land durch

Koalitionsausschusstreffen: Arbeit für den Aufschwung angekündigt

Union und SPD wollen sich auf Maßnahmen zur Konjunkturbelebung konzentrieren

US-Einwanderungsbehörde jagt mit israelischem Staatstrojaner

Herstellerfirma Paragon ist jetzt in US-amerikanischem Besitz

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.