Grüne ohne Jugend

Patrick Lempges über die Krise im Nachwuchs der Partei

Jakob Blasel, Ko-Vorsitzender der Grünen Jugend, will nicht erneut antreten.
Jakob Blasel, Ko-Vorsitzender der Grünen Jugend, will nicht erneut antreten.
Foto: dpa/Michael Kappeler

Was sagt es über eine Organisation aus, wenn ihre Köpfe kaum länger als ein Jahr durchhalten? Bei der Grünen Jugend ist der Verschleiß mittlerweile System. Jette Nietzard gab nach interner Dauerkritik entnervt auf, nun kündigt Jakob Blasel an, am Bundeskongress im Oktober ebenfalls nicht erneut anzutreten. Damit verliert die Grüne Jugend binnen eines Jahres ihre komplette Spitze – zum zweiten Mal in Folge. Schon 2023 war ein Großteil des alten Vorstands im Streit aus der Partei ausgetreten und gründete die »Junge Linke«. Seitdem gelingt es der Grünen Jugend nicht, stabile Strukturen aufzubauen, obwohl die Basis gewachsen ist.

Blasel begründet seine Entscheidung harmlos: Überlastung in einem schönen, aber anstrengenden Jahr. Doch das Problem liegt tiefer: Die Doppelspitze erbte eine Baustelle im Umgang mit der Mutterpartei. Die Grünen – seit Jahren in der Hand der Realos – stellten ihren Nachwuchs vor die Wahl: entweder an der harten Realopolitik die idealistischen Hörner abstoßen – oder sich von der Partei entfremden. Seit 2023 wählen die Spitzen der Grünen Jugend letzteres. Die Distanz zwischen Mutterpartei und Jugendorganisation ist bei den Grünen größer als bei anderen Parteien. Die Grünen haben sich zu einer kulturpolitisch progressiven FDP mit Liebe zum Kleingarten entwickelt, während ihre Jugend von Klassenkampf spricht. Wenn das so bleibt, fungiert die Grüne Jugend nicht länger als Karriere-Sprungbrett – sondern wird zur Planke eines sinkenden Schiffs, von der die frustrierten Jungpolitiker*innen lieber von Bord springen.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Grüne ohne Jugend

Patrick Lempges über die Krise im Nachwuchs der Partei

Atbekanntes mit neuen Tönen

Uwe Sattler zu von der Leyens Rede zur Lage der EU

Baerbocks Selbstinszenierung als Präsidentin der UN-Versammlung

Für Atifa Qazi ist Annalena Baerbock als neue Präsidentin der UN-Generalversammlung kein Gewinn für den Feminismus

Wahlergebnismit Geschmäckle

Christoph Ruf erkennt Widersprüche beim Umgang mit dem BSW

Macron laviert endlos

Ralf Klingsieck über die Krise in Frankreich

Der schlimmste beste Freund: das Auto

Es geht nichts voran: die Automesse IAA fängt wieder an

Macker, halts Maul!

Patrick Lempges zur Bestrafung verbaler sexueller Belästigung

In die Wiege gelegt

Sarah Yolanda Koss zu Klassenverhältnissen in den Kitas

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -