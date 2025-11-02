  • Politik
  • CO2-Fußabdruck von Milliardären

Oligarch Abramowitsch geht juristisch gegen die Linkspartei vor

Russischer Öl- und Gasmilliardär bestreitet Aussagen über seine Eigentumsverhältnisse

Alle Welt geht davon aus, dass die Superyacht »Eclipse« dem Milliardär Abramowitsch gehört. Jetzt bestreitet er das per anwaltlicher Abmahnung gegenüber der Linken.
Alle Welt geht davon aus, dass die Superyacht »Eclipse« dem Milliardär Abramowitsch gehört. Jetzt bestreitet er das per anwaltlicher Abmahnung gegenüber der Linken.
Foto: Imago/Anadolu Agency

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch geht juristisch gegen die deutsche Linkspartei vor. Wie der Linke-Vorsitzende Jan van Aken mitteilte, ist der Anlass eine vier Jahre alte Erklärung der Ökologischen Plattform der Linken, in der es um den CO2-Fußabdruck von Milliardären ging. Die Plattform berief sich auf eine Studie US-amerikanischer Wissenschaftler, der zufolge Abramowitsch unter den untersuchten Milliardären durch Besitz und Nutzung von »Privatflugzeugen, Villen und Superyachten« den größten CO2-Ausstoß verursacht habe. Der immense Reichtum von Abramowitsch, der als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, stammt unter anderem aus dem Öl- und Gasgeschäft.

In dem anwaltlichen Abmahnschreiben bestreite Abramowitsch, dass in der Erklärung der Ökologischen Plattform erwähnte Besitztümer – etwa eine über 160 Meter lange Superyacht, Hubschrauber sowie eine Immobilie in London – sein Eigentum sind. Van Aken erklärte dazu, es sei ihm »vollkommen egal, mit welchen verschachtelten Konstruktionen er sein Vermögen verschleiert. Auch wenn er nur Mehrheitseigner eines Fonds ist, dem eine Holding gehört, dem ein Konzern gehört, der eine Briefkastenfirma auf den Cayman-Inseln betreibt, die die Yacht ›Eclipse‹ unterhält – für mich ist das dann seins.«

Die Linke werde der Abmahnung nicht nachgeben und lasse es auf ein Gerichtsverfahren in Deutschland ankommen. Man steige gern in den Ring, »wenn Herr Abramowitsch seine wahren Vermögensverhältnisse vor deutschen Gerichten offenlegen will, um uns einen Denkzettel zu verpassen«. Man wolle wissen, so van Aken, »was ihm gehört – damit wir wissen, was alles zugunsten des Wiederaufbaus der Ukraine beschlagnahmt werden könnte«.

- Anzeige -

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Die Linke: Die Antifa-Partei

Jung, großstädtisch, wenig friedensbewegt – Linke hat Mitglieder befragt

Dem Hass zum Trotz: Die Pride Saison 2025

Es fanden deutlich mehr CSD-Veranstaltungen statt als im Vorjahr – doch die Zahl der Angriffe stieg noch stärker

Groner Landstraße in Göttingen: Wohnung als Strafe

Göttingen: Alleinerziehende Mutter klagt wegen katastrophalen Zustands ihrer Wohnung gegen Vermieter, Hausverwalter und Stadt

Oligarch Abramowitsch geht juristisch gegen die Linkspartei vor

Russischer Öl- und Gasmilliardär bestreitet Aussagen über seine Eigentumsverhältnisse

Rapper Capital Bra entdeckt plötzlich seine AfD-Sympathie

Der Rapper Capital Bra bekundet Sympathie für die AfD

Wadephul glaubt nicht an rasche Rückkehr von Syrern

Bei seinem ersten Besuch in Syrien sieht Außenminister Wadephul, wie viel in dem einstigen Bürgerkriegsland aufgebaut werden muss

Ecuador: »Proteste gelten als Angriff auf nationale Sicherheit«

Nayra Chalán über den Abbau der Demokratie in Ecuador

Merz buhlt um Erdoğans Gunst

Bundeskanzler sichert türkischem Präsidenten in Ankara Unterstützung für EU-Mitgliedschaft seines Landes zu

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.