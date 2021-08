TR12 - Perus linke Hoffnung? Andreas Krämer und Rob Wessel

In Folge 12 sprechen Rob und Andreas über die aktuelle Situation in Peru nach der Wahl des Links-Politikers Castillo. Das Interview mit der Aktivistin Amanada Luna wirft einen genaueren Blick auf die Gründe für die Wahl des Kommunisten.

Auch geht es in dem Podcast um die Folgen des Klimawandels. Die kann man aktuell besonders deutlich sehen. Auf fast allen Kontinenten kommt es aktuell zu extremen Wetterereignissen, die meist zweifelsfrei in Ihrer Stärke und Häufigkeit dem Klimawandel zuzuschreiben ist. So haben nicht nur die Menschen in Westdeutschland Fluten erlebt. In der chinesischen Provinz Henan sind Hunderte Menschen gestorben. Auch Afghanistan hat eine Flutkatastrophe erlebt. Hilfseinsätze waren dabei durch den Vormarsch der Taliban kaum möglich. Auch Indien und Nordkorea haben unter anderem besonders unter den Folgen von Starkregen gelitten. Auch Hitzewellen und die folgenden Waldbrände haben Millionen von Hektar in Kanada, den USA, Griechenland und Türkei zerstört. Dieser Sommer hat daher ein Thema in den Fokus der Politik gerückt: Klimaanpassung. Wie kann man sich auf diese Veränderungen einstellen, ohne die Grundrechte der Menschen massiv einzuschränken.