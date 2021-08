Hunderte Antifaschist*innen demonstrierten durch den Nazi-Kiez Foto: Sebastian Weiermann

Dortmund, die Nazi-Hochburg im Westen. Daran haben Neonazis seit den frühen 1980er Jahren gearbeitet. Es gab und gibt dort extrem rechte Hooligans, neonazistische Parteien, andere Zusammenschlüsse und eine Rechtsrock-Band mit Verbindungen zu Terrorstrukturen. Seit dem Jahr 2000 sind fünf Menschen von Neonazis in Dortmund getötet worden. Auch der NSU hat hier gemordet.

Eine zentrale Struktur für die Neonazis war über Jahre der »Nationale Widerstand Dortmund«, die Kameradschaft wurde, zusammen mit Gruppen aus Hamm und Aachen am 23. August 2012 verboten. Nur kurz zeigten sich die Nazis davon irritiert. Schnell bildeten sie neue Strukturen als Kreisverbände der Partei »Die Rechte«. Dortmund blieb ein Hotspot der extremen Rechten mit bundesweiter Strahlkraft. Zu Aufmärschen kamen über 1000 Nazis aus Deutschland und ganz Europa, medial schafften es die Rechten Skandale zu inszenieren und seit 2014 sitzen sie im Stadtrat und Bezirksvertretungen.

Doch der Mythos bröckelt seit geraumer Zeit. Kader der »Rechten« sind nach Chemnitz verzogen, andere hatten Haftstrafen zu verbüßen. Teilweise wöchentliche Kundgebungen und Großdemonstrationen veranstalten die Nazis nicht mehr. Zweifellos ein Grund zum aufatmen. Aber nicht zur Beruhigung. Auch die verbliebenen Nazis sind gut vernetzt, etwa im Kampfsportbereich.

Foto: Sebastian Weiermann

Um die Rechten weiter zu schwächen hat sich die »Autonome Antifa 170« zum neunten Jahrestag des Verbots in Dorstfeld zu demonstrieren. Das sorgte für ein wenig Aufregung im Vorfeld der Proteste. Neonazis hatten gegen die Wegstrecke geklagt und Recht bekommen. Die linke Demo durfte nicht durch zwei Straßen ziehen, in denen besonders viele Nazis wohnen. Auch der Name der Demo-Anmelderin gelangte an die Nazis. Ein Unding, das von Polizeisprecher*innen am Rand der Demonstration auch nicht aufgeklärt werden konnte.

So viel Wirbel wie von Polizei und Nazis, die Rechten hatten dazu aufgerufen ihren Kiez zu verteidigen, im Vorfeld gemacht wurde, brachte aber nichts. 450 Antifaschist*innen liefen in den »Nazi-Kiez«. Auf dem Weg dahin versuchte eine Kleinstgruppe von Nazis den Aufzug durch Böller- und Steinwürfe zu stören, blieb dabei aber erfolglos. Ihr Hauptquartier hatten die Neonazis mit Fahnen und Transparenten geschmückt. Hier blieb es bei verbalen Auseinandersetzungen.

Tobias Schmidt von der »Autonomen Antifa 170« zog am Nachmittag ein positives Fazit. Die Provokation der Nazis sei »lächerlich« gewesen, während die eigene Demo erfolgreich war. Das agieren der Polizei kritisierte der Antifaschist. Denn eigentlich hätte die Demo noch ein paar Schritte näher an das Nazi-Zentrum gehen sollen. Vielleicht beim nächsten Mal. Schmidt versprach, dass die Antifa wieder und wieder nach Dorstfeld kommen werde, bis niemand mehr von einem Nazi-Kiez sprechen kann.