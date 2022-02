Es ist ganz einfach:»Dem Frieden eine Chance geben«. John Lennon und Yoko Ono 1969 in Montreal beim »Bed-In«. Foto: alamy/ Pictorial Press Ltd

Was hat dieses Lied genervt. Es ist so runtergeleiert, zum Mitsingen und Mitklatschen. Das Lied der Hippies überhaupt: »Give Peace a Chance«. Aufgenommen von John Lennon und Yoko Ono im Juni 1969 in einem Hotel in Montreal. Zusammen mit ein paar Leuten in ihrem Hotelzimmer, darunter der Beatnik-Dichter Allen Ginsberg, der Drogenwissenschaftler Timothy Leary und die »Downtown«-Sängerin Petula Clark. Und ein Rabbi und Krishna-Mönche und Journalisten, die dachten, hier zieht sich jemand aus. Denn das Ganze war ein »Bed-In« für den Weltfrieden, veranstaltet von Lennon und Ono, gerade frisch verheiratet.

Doch es passierte kein Skandal, sondern eine Feier der Verweigerung: Gegen Strammstehen, Waffenstarren und Sterbenwollen für irgendwelche »Werte«, für die sich niemand etwas kaufen kann. Bitte alle mitsingen! Gegen die »Zeitenwende«, die Bundeskanzler Scholz am Sonntag im Bundestag ausgerufen hat, als er wie der Kaiser 1914 die neuen Kriegskredite ankündigte: 100 Milliarden Euro für das Militär. Nicht für Klima, Bildung, Wohnnen, bloß nicht - alles für die Rüstungsindustrie. Das sei »der Preis der Freiheit«, sagte Finanzminister Lindner. Denn immer nur Frieden, das ist doch lächerlich. Noch lächerlicher ist aber ein Atomkrieg: Der dauert vielleicht ein oder zwei Tage und dann ist die Welt kaputt.

Was wollt ihr eigentlich, wurde John Lennon damals gefragt: »Dem Frieden eine Chance geben«, sagte er. In den Medien sehe man immer nur Krieg, Krieg, Krieg, »sehen wir zu, dass wir Frieden, Frieden, Frieden in die Schlagzeilen kriegen«.