Lennard Kämna spürte mentale Probleme, wenn er im Sport keinen Erfolg hatte. Eine einjährige Pause half ihm, damit besser umzugehen. Foto: imago/Sirotti

Der 105. Giro d’Italia bie­tet eini­ge Neu­ig­kei­ten. Zum ers­ten Mal fin­det der Start in Ost­eu­ro­pa statt. Unge­wöhn­lich ist auch der Beginn bereits an einem Frei­tag mit der Etap­pe von Buda­pest nach Visegrád. Ursa­che dafür ist der lan­ge Trans­fer am Mon­tag von Ungarn nach Sizi­li­en zum Vul­kan Ätna, für den ein extra Ruhe­tag ein­ge­scho­ben wird. Das übli­che Auf­takt­zeit­fah­ren wur­de von den Pla­nern daher auch erst nach einer Flach­etap­pe für den Sams­tag angesetzt.

Nur 26 Zeit­fahr­ki­lo­me­ter gibt es ins­ge­samt bei der gesam­ten Tour, auch das ist über­ra­schend wenig. Des­halb sind vie­le rei­ne Klet­te­rer wie der Kolum­bia­ner Miguel Ángel López, der Ecua­do­ria­ner Richard Cara­paz und der Bri­te Simon Yates am Start und eher weni­ge Pro­fis, die über den Kampf gegen die Uhr ihre Minu­ten gutmachen.

Umso unge­wöhn­li­cher ist es, dass der Renn­stall Jum­bo-Vis­ma den frü­he­ren Zeit­fahr­welt­meis­ter Tom Dumoulin als Kapi­tän ins Ren­nen schickt. Der Nie­der­län­der gewann zwar 2017 schon ein­mal den Giro, damals aber just wegen sei­ner Zeit­fahr­stär­ke. Dass er nun in Ita­li­en wie­der ein­ge­setzt wird, und nicht bei der Tour de Fran­ce im Som­mer, die einen für Zeit­fah­rer geeig­ne­te­ren Par­cours auf­weist, dürf­te damit zusam­men­hän­gen, dass die Team­lei­tung ihm nach der län­ge­ren Renn­pau­se noch nicht die Qua­li­tä­ten zutraut, den Slo­we­nen Pri­mož Rog­lič beim Sturm auf das Gel­be Tri­kot in Frank­reich ent­schei­dend unter­stüt­zen zu kön­nen. Und auch Dumoulin selbst ist sich unsi­cher, was sei­ne Renn­här­te betrifft: »Ich habe gut trai­niert, die Form ist gut. Aber es han­delt sich auch um einen Sprung in die Tie­fe, einen Schritt ins Unbe­kann­te«, sag­te er vor dem Rennen.

Nur 19 Renn­ta­ge hat­te Dumoulin im gesam­ten Jahr 2021 bestrit­ten. In einer nor­ma­len Sai­son kommt er auf 60 oder sogar 70. »Ich hat­te in den letz­ten drei Jah­ren die Freu­de an den Ren­nen und an mei­nem Beruf ver­lo­ren«, sag­te er nun nach sei­nem Wie­der­ein­stieg. »Ich hat­te ver­ges­sen, was ich dar­an über­haupt moch­te«, ergänz­te er. Fünf Mona­te dau­er­te die Aus­zeit. Sein Team immer­hin stand hin­ter ihm.

Ähn­lich war die Situa­ti­on bei Len­nard Käm­na. Auch der jun­ge deut­sche Pro­fi vom Team Bora hans­gro­he bat um eine Aus­zeit. Bei ihm dau­er­te sie sogar noch etwas län­ger als bei Dumoulin. Er beschrieb eine »feh­len­de inne­re Balan­ce« als Ursa­che für anhal­ten­de Unzu­frie­den­heit: »Sobald es Schwie­rig­kei­ten im Sport gab, hat­te ich Pro­ble­me, mir Befrie­di­gung abseits des Sports zu holen. Ich habe es ver­passt, mich für ande­re Din­ge zu öff­nen, ande­re Inter­es­sen zu ent­wi­ckeln. Ich habe falsch gelebt«, sag­te der Nord­deut­sche in einem Inter­view mit dem »Bre­mer Weser­ku­rier«. Er ver­wies auf einen Teu­fels­kreis, in den hoch ambi­tio­nier­te Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten immer wie­der gera­ten kön­nen: total fokus­sier­tes Trai­ning mit einem Rin­gen um jedes Detail für eine Ver­bes­se­rung auf der einen Sei­te und die inne­re Unzu­frie­den­heit abseits der Trai­nings- und Wett­kampf­ma­schi­ne auf der ande­ren. »Die Aus­schlä­ge wur­den immer grö­ßer«, berich­te­te Kämna.

Was genau er in sei­ner Aus­zeit mach­te, behält er für sich. »Dies ist pri­vat«, sagt er Jour­na­lis­ten. Bekannt wur­de ledig­lich, dass er sich mehr auf Freun­de und Fami­lie kon­zen­trier­te und sei­nen Segel­schein erwarb. Die Freu­de am Rad­sport hol­te er sich dann im Okto­ber 2021 beim Moun­tain­bike-Ren­nen Cap Epic in Süd­afri­ka zurück. Und auch bei sei­nem Wie­der­ein­stieg in den Stra­ßen­rad­sport im Febru­ar bei der Sau­di Tour wirk­te er gelöst. Er scherz­te gegen­über »nd« sogar dar­über, dass er gro­ße Erfah­run­gen mit Sau­di-Ara­bi­en habe, weil ein Teil sei­ner Fami­lie von dort käme. Alles geflun­kert natür­lich, aber Käm­na war die Lust auf Rad­ren­nen und die damit ver­bun­de­nen Rei­sen förm­lich anzumerken.

Das schlug sich bald auch in den Ergeb­nis­sen nie­der. Käm­na gewann jeweils eine Berg­etap­pe bei der Anda­lu­si­en-Rund­fahrt und der Tour of the Alps. Er geht also gut gerüs­tet in den Giro, auch wenn er for­mal zunächst vor allem Hel­fer­diens­te für sei­ne drei Kapi­tä­ne Ema­nu­el Buch­mann, Wil­co Kel­der­man und Jai Hind­ley leis­ten soll. Es ist für ihn ein Wie­der­her­an­tas­ten an grö­ße­re Auf­ga­ben. Sein frü­he­rer Bre­mer Trai­ner Sieg­fried Schrei­ber pro­gnos­ti­zier­te ihm in einem Pod­cast des WDR kurz vor dem Giro-Start sogar »den drit­ten Platz auf dem Podi­um der Tour de Fran­ce 2024«. Käm­na nahm die Pro­gno­se erfreut zur Kennt­nis, wer­te­te sie als Zei­chen für Ver­trau­en sei­nes Umfelds in ihn. Unter Druck set­zen las­sen will er sich davon aber nicht.

Ähn­lich geht es momen­tan offen­sicht­lich Tom Dumoulin. Auch er nutz­te die Aus­zeit, um eine neue inne­re Stär­ke zu fin­den. »Die Zeit ohne Ren­nen war sehr lehr­reich für mich. Ich weiß jetzt wie­der, was für eine Art Renn­fah­rer ich bin«, sag­te er.

In sei­ne ers­te Grand Tour nach der Pau­se gehe er mit Vor­freu­de, aber auch mit Vor­sicht. »Die Nomi­nie­rung für den Giro ist ein Ver­trau­ens­vor­schuss. Natür­lich freue ich mich beson­ders auf das Zeit­fah­ren. Es kommt mir auch vom Pro­fil her ent­ge­gen. Aber wo ich genau ste­he, ob es gar für einen Podi­ums­platz rei­chen kann, weiß ich nicht«, gesteht er eine gewis­se Unsicherheit.

Sein Team stell­te ihn auch nicht als allei­ni­gen Kapi­tän auf. Die eben­falls klet­ter­star­ken Sam Oomen und Tobi­as Foss sind wei­te­re Optio­nen auf gute Resul­ta­te der Mann­schaft. Dumoulin, der in sei­ner ers­ten Kar­rie­re­pha­se gern die ers­te Gei­ge im Team spiel­te, sieht jetzt kein Pro­blem dar­in, die Kapi­täns­rol­le zu tei­len, zumin­dest nicht nach außen. »Bei den ers­ten Berg­etap­pen fah­ren wir ein­fach alle drei mit Voll­kraft ins Ziel und zie­hen dann Bilanz. Ich ver­ste­he mich sehr gut mit Sam und Tobi­as und kei­ner von uns drei­en hat ein Pro­blem damit, alles für den zu tun, der dann am bes­ten dasteht und die bes­ten Kar­ten in der Hand hält«, ver­si­cher­te Dumoulin.

Für ihn stellt der Giro die Prü­fung dar, ob er mit neu gewon­ne­ner Moti­va­ti­on noch ein­mal die alte Leis­tungs­fä­hig­keit erreicht und ob die gut genug ist, um auch mit Fah­rern mit­zu­hal­ten, die in der Zwi­schen­zeit an der Spit­ze ange­langt sind. Für Käm­na geht es dar­um, wei­ter den neu gefun­de­nen Weg des Auf­baus zu beschrei­ten, mit Freu­de am Ren­nen ein noch bes­se­rer Rad­sport­ler zu wer­den und auch die sicher kom­men­den Tief­schlä­ge gut wegzustecken.

Bei­de Renn­fah­rer berei­chern den Giro zudem um die für die­sen Aus­dau­er­pro­fi­sport recht neue Kom­po­nen­te, dass nicht nur Här­te zu sich selbst gefragt ist, son­dern auch die Sen­si­bi­li­tät, das inne­re Gleich­ge­wicht zu fin­den und auf sei­ne men­ta­le Gesund­heit zu ach­ten.