EsthAuf die Antifaschistin Esther Bejarano gehen verschiedene Initiativen zurück, die fordern, den Tag der Befreiung zum Feiertag zu machen Foto: dpa | Axel Heimken

Gefei­ert wird der 8. Mai an vie­len Orten. Ein Fei­er­tag ist er aber in Deutsch­land nir­gend­wo. Das soll sich ändern. 175 000 Men­schen haben eine Peti­ti­on unter­schrie­ben, die sich für einen Fei­er­tag ausspricht.

Am 26. Janu­ar 2020, einen Tag vor dem 70. Jah­res­tag der Befrei­ung des Ver­nich­tungs­la­gers Ausch­witz, hat­te Esther Beja­ra­no einen Brief an die dama­li­ge Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel und an Bun­des­prä­si­dent Frank-Wal­ter Stein­mei­er geschrie­ben. Beja­ra­no, die Ausch­witz über­leb­te, zeich­ne­te in ihrem Brief ein bit­te­res Bild von Deutsch­land 70 Jah­re nach Kriegs­en­de. Sie for­der­te: »Der 8. Mai muss ein Fei­er­tag wer­den!« Dies sei seit sie­ben Jahr­zehn­ten über­fäl­lig und hel­fe viel­leicht zu begrei­fen, dass es ein »Tag der Befrei­ung war«. Ein Fei­er­tag kön­ne eine Gele­gen­heit sein, über die gro­ßen Hoff­nun­gen der Mensch­heit nach­zu­den­ken, über »Frei­heit, Gleich­heit, Brü­der­lich­keit – und Schwes­ter­lich­keit«. Dann kön­ne viel­leicht irgend­wann gesagt wer­den: »Wir haben aus der Geschich­te gelernt.«

Esther Beja­ra­no ist am 10. Juli 2021 im Alter von 96 Jah­ren gestor­ben. Dass ihr Wunsch nach einem bun­des­wei­ten Fei­er­tag am 8. Mai erfüllt wird, konn­te sie nicht mehr erle­ben. In Ber­lin war der Tag im Jahr 2020 ein­ma­lig Fei­er­tag. In Meck­len­burg-Vor­pom­mern und Thü­rin­gen ist er offi­zi­el­ler Gedenk­tag. In den ande­ren Bun­des­län­dern hat er kei­nen beson­de­ren Sta­tus. Das soll sich ändern, auch im Andenken an Esther Bejarano.

Einen Schritt hin zum Fei­er­tag ist die Ver­ei­ni­gung der Ver­folg­ten des Nazi­re­gimes – Bund der Anti­fa­schis­tin­nen und Anti­fa­schis­ten (VVN-BdA) am Don­ners­tag gegan­gen. In einer Online-Peti­ti­on 175 000 Unter­schrif­ten dafür gesam­melt, dass der Tag der Befrei­ung Fei­er­tag wer­den soll. Die Lis­ten über­gab der VVN-Bun­des­vor­sit­zen­de Flo­ri­an Gut­sche am Don­ners­tag an Bodo Rame­low. Der Thü­rin­ger Minis­ter­prä­si­dent nahm sie in sei­ner Funk­ti­on als amtie­ren­der Bun­des­rats­prä­si­dent ent­ge­gen und zeig­te sich auf­ge­schlos­sen. Er wer­de das Anlie­gen mit sei­nem Unter­stüt­zungs­vo­tum ver­se­hen, sag­te Rame­low. Dass der 8. Mai in Thü­rin­gen seit 2015 Gedenk­tag ist, sei ein »ers­ter Schritt auf dem Weg zum Feiertag«.

Rame­low sprach auch über Richard von Weiz­sä­cker, der am 8. Mai 1985 als Bun­des­prä­si­dent vom Tag der Befrei­ung sprach, als ers­ter hoch­ran­gi­ger Ver­tre­ter der Bun­des­re­pu­blik. Ein Fei­er­tag müs­se im Sin­ne von Weiz­sä­ckers Rede gestal­tet wer­den, so Rame­low, der erzähl­te, wie die­se Rede dazu führ­te, dass sich vie­le Men­schen erst­mals mit der loka­len NS-Geschich­te aus­ein­an­der­setz­ten. Ein Fei­er­tag 8. Mai sei wich­tig, um »mit nach­kriegs­deut­schen Erin­ne­rungs­lü­gen umzu­ge­hen«, so der Thü­rin­ger Minis­ter­prä­si­dent. Er wol­le sich ger­ne dafür ein­set­zen, den Tag als »zen­tra­len Fix­punkt unse­rer Geschich­te« zu verankern.

Den 8. Mai als Fei­er­tag ver­an­kern, ist auch Ziel der Lin­ken im Bun­des­tag. Wie­der­holt hat die Frak­ti­on einen ent­spre­chen­den Antrag gestellt. Der Abge­ord­ne­te Sören Pell­mann argu­men­tier­te gegen­über »nd« ähn­lich wie Bodo Rame­low. Anders als in der DDR sei der Tag in Tei­len der bun­des­deut­schen Gesell­schaft, »ins­be­son­de­re aber in der poli­ti­schen Funk­ti­ons­eli­te« als ein Tag der Nie­der­la­ge wahr­ge­nom­men. Eine Ände­rung habe es erst mit der Weiz­sä­cker-Rede gege­ben. Bis heu­te gebe es aller­dings bei Abge­ord­ne­ten aus dem bür­ger­li­chen und kon­ser­va­ti­ven Spek­trum »Vor­be­hal­te«, den Tag zum Fei­er­tag auf­zu­wer­ten. Pell­man glaubt, dass es auch eine Rol­le spielt, dass »eini­ge Frak­tio­nen im Bun­des­tag als ver­län­ger­ter Arm der Arbeit­ge­ber­lob­by agie­ren« und schon des­halb kein Inter­es­se an einem zusätz­li­chen Fei­er­tag haben.

Auf der Stra­ße wol­len sich am Sonn­tag ver­schie­de­ne Initia­ti­ven in Dort­mund für den Fei­er­tag ein­set­zen. Die Natur­freun­de-Jugend in Nord­rhein-West­fa­len hat ein Bünd­nis geschmie­det, das von Anti­fa-Grup­pen bis zur SPD reicht. Auch ihre For­de­rung geht zurück auf Esther Beja­ra­no. Fre­de­ric Genn hofft, mit der For­de­rung »real­po­li­tisch in die Offen­si­ve zu kom­men« und nicht mehr nur auf Faschis­ten zu reagie­ren. Ziel der Dort­mun­der Demons­tra­ti­on sei es, auf die Lan­des­po­li­tik in Nord­rhein-West­fa­len ein­zu­wir­ken. Ers­te Gesprä­che habe es gege­ben, die SPD-NRW unter­stützt den Auf­ruf zur Demo am 8. Mai. Das Ziel ist für Genn klar: Der Tag der Befrei­ung soll im nächs­ten Koali­ti­ons­ver­trag als Fei­er­tag ver­an­kert wer­den. In West­deutsch­land wäre das ein Novum. Bis­her wird der 8. Mai nur im Osten gewürdigt.