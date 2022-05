Der Rote Platz in Moskau: Ein Ort des roten Rauschens – zumindest in den Erzählungen von Vladimir Sorokin Foto: Unsplash/Sasha Matveeva

Nach dem Inge­nieurs­stu­di­um illus­trier­te Vla­di­mir Soro­kin Bücher, mal­te und schrieb kur­ze Pro­sa für den Samis­dat, also an der Zen­sur vor­bei im Selbst­ver­lag. Gemein­sam mit Malern wie Ilja Kaba­kow und Schrift­stel­lern wie Dmi­tri Pri­gow ent­wi­ckel­te er Anfang der 80er Jah­re im Rah­men des Mos­kau­er Kon­zep­tua­lis­mus die Kunst­rich­tung der Soz Art, mit der das Regel­werk des sozia­lis­ti­schen Rea­lis­mus ad absur­dum geführt wur­de. Das erkann­te eine grö­ße­re Leser­schaft zum ers­ten Mal 1992, als ein Erzähl­band in Mos­kau her­aus­kam und in Zürich des­sen deut­sches Pen­dant »Der Obe­lisk« mit über­zeu­gen­den Bewei­sen für die sub­ver­si­ve Kraft der Soz Art erschien.

Danach publi­zier­te Soro­kin fast jedes Jahr ein bri­san­tes Werk, dar­un­ter die Roma­ne »Der him­mel­blaue Speck« und »Der Tag des Oprit­sch­nik«, die Stü­cke »Ein Monat in Dach­au« und »Hoch­zeits­rei­se« sowie das Libret­to zur Oper »Rosenthals Kin­der«. Dar­in ver­fei­ner­te der Autor sei­ne Schreib­wei­se. Heu­te wird er welt­weit als Klas­si­ker der rus­si­schen Post­mo­der­ne angesehen.

Von Anfang an wei­sen Soro­kins Wer­ke ein unver­kenn­ba­res Mar­ken­zei­chen auf. Auf die Kopie eines sozia­lis­tisch-rea­lis­ti­schen oder vir­tu­os sti­li­sier­ten ande­ren Text­teils folgt sei­ne Dekon­struk­ti­on durch den unver­mit­tel­ten Über­gang zu einem absur­den oder gro­tes­ken Text­teil, durch­setzt von Tabu­brü­chen, Schock-Effek­ten, Sex- oder Gewalt­sze­nen, mys­ti­schen Fan­ta­sien oder wahn­wit­zi­gen Träu­men, ver­bun­den mit chao­ti­schen Wort­kas­ka­den und Sprach­strö­men. In dem Band »Die rote Pyra­mi­de«, den der Ver­lag Kie­pen­heu­er & Witsch jetzt in einer bril­lan­ten Über­set­zung von Andre­as Tret­ner und Doro­thea Trot­ten­berg her­aus­ge­bracht hat, nimmt Soro­kin in die­ser bewähr­ten Manier in neun zwi­schen 2002 und 2018 in Mos­kau ver­öf­fent­lich­ten Erzäh­lun­gen genorm­te Lebens­wei­sen der Sowjet­zeit und gesell­schaft­li­che Ver­wer­fun­gen im post­kom­mu­nis­ti­schen Russ­land aufs Korn.

Die Titel­ge­schich­te beginnt mit einer kurio­sen Love­sto­ry. Jura, von Nata­scha ein­ge­la­den, ver­passt das Date, weil er die fal­sche Bahn nimmt. Beim War­ten auf den rich­ti­gen Zug erfährt er von einem selt­sa­men Frem­den, dass Lenin auf dem Roten Platz die »Pyra­mi­de des roten Rau­schens« in Gang gesetzt habe. Sie stö­re die inne­re Ord­nung des Men­schen, damit er auf­hö­re, Mensch zu sein. Jura ver­drängt die­se Begeg­nung und ver­gisst Nata­scha. Der fol­gen­de Text­teil par­odiert eine Sowjet­bio­gra­fie. Juri wird Jour­na­list, hei­ra­tet die Toch­ter alter Freun­de der Eltern, arbei­tet dank der Pro­tek­ti­on sei­nes Vaters bei der Zei­tung »Kom­so­mol­ska­ja Praw­da«, tritt Ende der 60er in die Par­tei ein, wech­selt zum Blatt »Iswes­ti­ja« und geht Mit­te der 70er zum »Ogon­jok«. Er wird wegen eines »unbe­dacht geneh­mig­ten« Arti­kels vor die Par­tei­lei­tung gela­den, wo ihm jemand »mit dem Gesicht eines alten Wol­fes« klar­macht, dass sei­ne Kar­rie­re am sei­de­nen Faden hän­ge. Am Ende kippt der Text ins Gro­tesk-Mys­ti­sche. Im Ster­ben sieht Juri die rote Pyra­mi­de, hört das rote Rau­schen und erin­nert sich an den selt­sa­men Frem­den, der wohl der Seraph Boroul, also ein Schutz­en­gel, war.

»Der Tag des Tsche­kis­ten« beginnt wie ein Pere­stroi­ka-Text mit dem Geständ­nis zwei­er wod­ka­se­li­ger ehe­ma­li­ger KGB-Offi­zie­re. Iwan gibt zu, dass er es nicht bereue, Unschul­di­ge ver­haf­tet, fal­sche Aus­sa­gen erpresst, gefol­tert, erschos­sen zu haben, Gei­seln genom­men, Bau­ern aus­ge­raubt, gan­ze Völ­ker depor­tiert, Ärz­te als Schäd­lin­ge abge­stem­pelt, Schrift­stel­ler aus dem Land getrie­ben und Juden ermor­det. Mark bekennt sich ähn­li­cher Ver­bre­chen schul­dig. In einem voy­eu­ris­ti­schen Text­teil erzählt Mark, wie er in jun­gen Jah­ren den Sex zwei­er Pio­nier­lei­ter, die Ver­ge­wal­ti­gung der 15-jäh­ri­gen Sascha durch den dienst­äl­te­ren Marat, belauscht hat. Marat habe Sascha ein­ge­häm­mert, dass Juri Andro­pow das Land regie­re, KGB-Offi­zie­re wie sein Onkel Pascha all­mäch­tig sei­en, er eine hohe Funk­ti­on im Kom­so­mol aus­üben und dafür sor­gen wer­de, dass Sascha Schau­spie­le­rin wird. Wenn sie sei­ne Gelieb­te bleibt.

Meist erlaubt es die Erwäh­nung win­zi­ger Details, die Hand­lungs­zeit der Tex­te zu bestim­men. Die bei­den Tsche­kis­ten »beich­ten« sicher erst nach dem Ende der Sowjet­uni­on, wäh­rend die Nach­ge­schich­te zur Regie­rungs­zeit Andro­pows, also 1983/84, spielt. Am Ende der Dorf­ge­schich­te »Das schwar­ze Pferd mit dem wei­ßen Auge« sagt der Bau­er Fil­ja, er wer­de am nächs­ten Tag, Sonn­tag, dem 22. Juni 1941, wei­ter mähen. Die­se Fami­lie ahnt nichts vom bevor­ste­hen­den Über­fall der Wehr­macht auf die Sowjet­uni­on, ist unvor­be­rei­tet wie das gan­ze Land. In »Wel­len« liest der Prot­ago­nist in der Zeit­schrift »Nowyj mir« Sol­sche­ni­zyns Erzäh­lung »Matrjo­nas Hof«, die 1963 erschien. Die RS-20, die sich in »Lila Schwä­ne« in Zucker­hü­te ver­wan­delt haben, sind die 1975 in der Sowjet­uni­on erprob­ten bal­lis­ti­schen Inter­kon­ti­nen­tal­ra­ke­ten vom Typ »Satan«. In »Der Fin­ger­na­gel«, wo es zum Duell unter­schied­li­cher »Popo­lö­cher« kommt, genü­gen die Fami­li­en­na­men Bob­row und Fra­je­r­man, um die sowjet­ty­pi­schen anti­se­mi­ti­schen Span­nun­gen in Erin­ne­rung zu bringen.

Soro­kins lite­ra­ri­sche Tex­te sind heu­te so aktu­ell und bri­sant wie in den ver­gan­ge­nen 30 Jah­ren. Die Metho­de der Soz Art hat nichts von ihrer sub­ver­si­ven Kraft ein­ge­büßt. Auch poli­tisch hat Soro­kin sei­ne kri­ti­sche Hal­tung gegen­über dem Putin-Regime bis auf den heu­ti­gen Tag bewahrt. Er war einer der ers­ten rus­si­schen Schrift­stel­ler, der die »Spe­zi­al­ope­ra­ti­on« des Kreml­chefs scharf ver­ur­teil­te. Bereits am 26. Febru­ar 2022 erschien in der »Süd­deut­schen Zei­tung« sein Essay »Putin ist gelie­fert«. Dar­in bezeich­net er den rus­si­schen Prä­si­den­ten als wahn­haft gna­den­lo­ses »Mons­ter« und »Unge­heu­er«. Des­sen Kriegs­ziel sei nicht die Zer­stö­rung der Ukrai­ne, son­dern der west­li­chen Zivi­li­sa­ti­on, die er als KGB-Offi­zier nach dem Zusam­men­bruch der UdSSR noch mehr als frü­her has­sen gelernt habe. Putins Macht­py­ra­mi­de sei im 16. Jahr­hun­dert von Iwan dem Schreck­li­chen geschaf­fen und von Sta­lin und ande­ren Dik­ta­to­ren mit grau­sa­mer Gewalt aus­ge­baut wor­den. Doch der Sieg der Demo­kra­tie wer­de sie unwei­ger­lich zum Ein­sturz bringen.

Soro­kins Name stand neben den Unter­schrif­ten von Swet­la­na Ale­xi­je­witsch, Ljud­mi­la Ulitz­ka­ja, Michail Schisch­kin, Maria Ste­pano­wa, Ser­gej Lebe­dew, Ilja Tro­ja­now, Her­ta Mül­ler, Chris­toph Hein und vie­len ande­ren rus­si­schen und inter­na­tio­na­len Schrift­stel­lern unter dem Auf­ruf des Deut­schen PEN-Zen­trums »Skip Putin. Spre­chen Sie mit den Rus­sen« vom 5. März 2022. Am 22. April for­der­te Soro­kin mit dem Arti­kel »Unser Krieg« in der »Süd­deut­schen Zei­tung« die Euro­pä­er auf, der Ukrai­ne zu hel­fen, Russ­land zu besie­gen. Er erläu­ter­te die Sym­bo­lik der Kriegs­zei­chen Z und V schloss mit dem Gedan­ken, dass die Ukrai­ne für ihre Zukunft und die Zukunft Euro­pas kämpfe.

Vla­di­mir Soro­kin: Die rote Pyra­mi­de. Erzäh­lun­gen. A. d. Russ. v. Andre­as Tret­ner u. Doro­thea Trot­ten­berg. Kie­pen­heu­er & Witsch. 192 S., geb., 20 €.