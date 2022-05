Walter Kaufmann, verstarb im vergangenen Jahr im Alter von 97 Jahren Foto: Foto: dpa/Privat/Karin Kaper

Weil ich mich mit ihm und Lis­sy gut ver­stand, etli­che Bücher von ihm rezen­siert, Ver­an­stal­tun­gen mode­riert und ein aus­führ­li­ches Video-Gespräch mit ihm geführt hat­te, mein­te ich, mit Wal­ter Kauf­mann eng befreun­det gewe­sen zu sein. Wie ver­mes­sen! Die­se Über­zeu­gung müs­sen vie­le Men­schen haben.

Wal­ter war der stärks­te Men­schen­ma­gnet, der mir je begeg­net ist. Davon zeugt – nach­dem er uns vor einem Jahr ver­las­sen hat – noch immer sei­ne Lite­ra­tur, die als unend­li­che Abfol­ge von Begeg­nun­gen gele­sen wer­den kann. Wal­ter kam unge­wöhn­lich leicht mit Leu­ten ins Gespräch und wirk­te so ver­trau­en­er­we­ckend, dass sie ihm schnell ihre größ­ten Sor­gen mit­teil­ten. Dass die­se größ­ten Sor­gen immer kom­plex und vol­ler Wider­sprü­che sind, ist eine Binsenweisheit.

Damit aus einer mehr oder weni­ger zufäl­li­gen All­tags­be­geg­nung eine Sto­ry wird, muss der Schrei­ben­de Men­schen­kennt­nis und Inter­pre­ta­ti­ons­fä­hig­keit besit­zen. Das erfor­der­li­che empa­thi­sche Talent war Wal­ter ange­bo­ren. Aber wie schuf er die erzäh­le­ri­sche Span­nung? Sei­ne Geschich­ten begin­nen mit unspek­ta­ku­lä­ren Beschrei­bun­gen der All­tags­si­tua­ti­on, in die er sich selbst bege­ben hat, schil­dern die Begeg­nung und tref­fen dann plötz­lich auf den explo­si­ven Fokus des ihm anver­trau­ten Gewirrs von – meist gesell­schaft­li­chen – Wider­sprü­chen, in denen sein Gegen­über gefan­gen ist.

Kapi­ta­lis­mus­kri­ti­sches Bewusst­sein ist ihm zuge­wach­sen als Matro­se in der Gewerk­schaft der aus­tra­li­schen Han­dels­ma­ri­ne, die wir­kungs­mäch­ti­ge Klas­sen­kämp­fe aus­focht. Hin­zu kam sei­ne Erfah­rung als aus Deutsch­land ver­trie­be­ner jüdi­scher Jugend­li­cher, der auf sich allein gestellt, erwach­sen wer­den muss­te. Sei­ne Welt­sicht war – wie man heu­te sagen wür­de – authen­tisch. In der See­manns­ge­werk­schaft, in der auch ein Lite­ra­tur­club gedieh, wur­de er zum »schrei­ben­den Matro­sen«. Schon im fer­nen Aus­tra­li­en konn­te er einen äußerst span­nen­den Roman ver­fas­sen über die Bedräng­nis­se, in die Men­schen im nazis­ti­schen Duis­burg gerie­ten, wenn sie arm oder ras­sis­tisch ver­folgt waren. Bereits die­ser Erst­ling »Voices in the storm« wur­de ein gro­ßer Erfolg.

Die meis­ten von Wal­ters Büchern sind ver­grif­fen und ste­hen in Gefahr, ver­ges­sen zu wer­den. Da ist es gut zu wis­sen, dass vie­le von der Edi­ti­on Digi­tal als E‑Books zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Und wer sich erst ein­mal einen Ein­druck von Wal­ter Kauf­manns Gesamt­werk machen möch­te, dem sei ein in die­sem Ver­lags­haus publi­zier­ter Wer­be­band emp­foh­len. Der als Jour­na­list und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­trai­ner täti­ge Jür­gen Sei­del hat mit glück­li­cher Hand Lese­pro­ben aus Wal­ters Büchern aus­ge­sucht und zu einem über­aus packen­den Lese­er­leb­nis gebündelt.

Nach der Lek­tü­re kommt mir der Gedan­ke, dass Wal­ter durch­aus als Heming­way der DDR bezeich­net wer­den kann. Denn er behielt zeit­le­bens das Flair eines See­manns, ja, eines Aben­teu­rers. Wal­ter war zu einem Zeit­punkt in die DDR gekom­men, als den soge­nann­ten West­emi­gran­ten nicht mehr auf­er­legt wur­de, ihre Päs­se gegen einen DDR-Pass zu tau­schen. Genau das hat­te ihm sel­ber vor­ge­schwebt, aber er wur­de über­zeugt, sich mit einem Frem­den­pass zufrie­den­zu­ge­ben und sei­nen aus­tra­li­schen Pass zu behal­ten. Damit konn­te er die Schwie­rig­kei­ten umge­hen, die DDR-Bür­ger bei der Beschaf­fung von Visa für west­li­che Län­der hat­ten. Pass und sei­ne eng­li­schen Sprach­kennt­nis­se prä­de­sti­nier­ten ihn, zum »flie­gen­den Repor­ter« der DDR in der anglo­pho­nen Welt zu wer­den – was mich jetzt natür­lich dazu bringt, ihn auch dem »rasen­den Repor­ter« Egon Erwin Kisch anzunähern.

Sei­del stellt nicht die viel­leicht bekann­te­ren Gesprä­che von Wal­ter mit der afro­ame­ri­ka­ni­schen Bür­ger­recht­le­rin Ange­la Davis vor, son­dern Begeg­nun­gen mit ein­fa­chen US-Bür­gern: eine 70-Jäh­ri­ge, die im Ves­ti­bül sei­nes Hotels Zei­tun­gen ver­kauft, um die Mie­te für eine Bruch­bu­de auf­zu­brin­gen, wo sie nicht ein­mal der eige­ne Sohn besucht. Oder ein Pfar­rer aus Bir­ming­ham, der ihm erzählt, dass er einem Ver­ein vor­steht, der unehe­lich schwan­ger gewor­de­nen Mäd­chen und Frau­en zur Abtrei­bung in New York ver­hilft, weil die­se in Ala­ba­ma streng geahn­det wer­de. Ergrei­fend sind auch Wal­ters Repor­ta­gen aus dem Kri­sen­ge­biet Nord­ir­land. Sei­ne dor­ti­gen Erleb­nis­se goss er, ohne etwas von der grau­sa­men Wirk­lich­keit abzu­schnei­den, sogar in zwei Kin­der­bü­cher. Wich­tig waren auch Wal­ters »Rei­sen ins gelob­te Land«. Nach Isra­el konn­ten auch jüdi­sche DDR-Bür­ger nicht ohne Wei­te­res gelan­gen. Wal­ter führt in das Wider­spruchs­knäu­el von Neu- und Alt­ein­ge­wan­der­ten, Kib­buz­niks, Frie­dens­be­weg­ten und Paläs­ti­nen­sern, die um Recht und Wür­de kämpften.

Mit sei­nem Pass und der – aus der Not der Ver­trei­bung geerb­ten Welt­läu­fig­keit – war Wal­ter Kauf­mann in der DDR pri­vi­le­giert. Er war sich des­sen bewusst und brach nicht den Stab über Men­schen, die das Ein­ge­schlos­sen­sein nicht ertru­gen und beson­ders dann aus dem Land streb­ten, wenn sie unter Unge­rech­tig­kei­ten lit­ten, so ein lang­jäh­ri­ger Freund, ein Arzt. Wal­ter hielt ihm die Freund­schaft auch nach­dem die­ser in die Bun­des­re­pu­blik gegan­gen war. Das war das The­ma des groß­ar­ti­gen Romans »Flucht«, der 1984 (!) vom Mit­tel­deut­schen Ver­lag publi­ziert wur­de. Er han­delt auch von einer per­sön­li­chen Flucht Wal­ters, der sich von sei­ner Ehe­frau, der Schau­spie­le­rin Ange­la Brun­ner, zeit­wei­lig getrennt hat­te und mit der im Ber­li­ner »Lin­den­kor­so« auf­tre­ten­den afro­ame­ri­ka­ni­schen Blues-Sän­ge­rin Etta Came­ron zusam­men­leb­te. Sie wie­der­um war vor ihrem Mann geflo­hen; bei­de hat­ten Kin­der zurückgelassen.

Ach ja, Wal­ter Kauf­mann und die Frau­en – auch noch so ein The­ma! Ein andermal.

Jürgen Seidel: Begegnung mit einem Jahrhundertzeugen. Walter Kaufmann und seine

Bücher. Edition Digital, 236 S., br., 14,80 €.