Inge Viett während einer Gerichtsverhandlung im November 2011 vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin. Ihr wurde damals vorgeworfen, Brandanschläge auf Bundeswehrfahrzeuge gutgeheißen zu haben. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Klein, schlank, durch­trai­niert, ener­gisch: So wirk­te Inge Viett auf mich, als ich sie am Ran­de der Rosa-Luxem­burg-Kon­fe­renz der »jun­gen Welt« Anfang 2011 sah. Fast 67 war sie damals. Ihre Wor­te auf einer Podi­ums­dis­kus­si­on der Tagung gin­gen damals »viral«. Ange­sichts des lan­ge vor­her ange­kün­dig­ten The­mas »Wege zum Kom­mu­nis­mus« waren die Medi­en lan­ge vor­her auf die Ver­an­stal­tung auf­merk­sam gewor­den. Was Viett dort sag­te, hat ange­sichts immer lau­ter wer­den­der Rufe nach einer direk­ten Betei­li­gung Deutsch­lands an der mili­tä­ri­schen Ver­tei­di­gung der Ukrai­ne gegen die rus­si­sche Inva­si­on – und des gewal­ti­gen Pro­fits, den hie­si­ge Rüs­tungs­kon­zer­ne aus dem 100-Mil­li­ar­den-Auf­rüs­tungs­pro­gramm der Bun­des­re­gie­rung zie­hen – eini­ge Aktua­li­tät: »Wenn Deutsch­land Krieg führt und als Anti-Kriegs­ak­ti­on Bun­des­wehr-Aus­rüs­tung abge­fa­ckelt wird, dann ist das eine legi­ti­me Akti­on, wie auch Sabo­ta­ge im Betrieb an Rüs­tungs­gü­tern.« Das sorg­te nicht nur für wüten­de Kom­men­ta­re in der Pres­se, son­dern auch für eine Anzei­ge wegen der Bil­li­gung von Straf­ta­ten und eine Geld­stra­fe von 1200 Euro.

Das media­le Inter­es­se an dem dar­aus resul­tie­ren­den klei­nen Pro­zess war enorm. »Bizar­rer Auf­tritt einer unbe­lehr­ba­ren RAF-Rent­ne­rin« beti­tel­te damals Sprin­gers »Welt« ihren Gerichts­be­richt. Tat­säch­lich hat Viett vie­le Jah­re ihres Lebens im Gefäng­nis, auf der Flucht und im Unter­grund ver­bracht. Ab 1968 gehör­te sie zur West­ber­li­ner links­ra­di­ka­len Sze­ne. 1971 wur­de sie von der links­ter­ro­ris­ti­schen Bewe­gung 2. Juni ange­wor­ben, die Sabo­ta­ge­ak­te, Anschlä­ge und Bank­über­fäl­le ver­üb­te und Gefan­ge­ne der eige­nen Grup­pe und der Roten Armee Frak­ti­on (RAF) befrei­te. Zu letz­te­rer »wech­sel­te« Viett 1980 in Paris. Dort kam es im sel­ben Jahr zu jener Ver­fol­gungs­jagd auf dem Motor­rad, an deren Ende sie in einer Gara­ge auf den jun­gen Poli­zis­ten Fran­cis Viol­leau schoss. Er war ihr auf den Fer­sen gewe­sen, weil sie kei­nen Helm trug. Viol­leau war von da an quer­schnitts­ge­lähmt und starb im Jahr 2000 mit nur 54 Jah­ren an den Fol­gen der Verletzung.

Die Tat und das Schick­sal des Poli­zis­ten haben Viett ver­folgt. In ihrer 1997 erschie­ne­nen Auto­bio­gra­fie »Nie war ich furcht­lo­ser« schil­dert sie das Hadern mit sich selbst und mit dem Agie­ren der RAF. Gleich­wohl hielt sie mili­tan­tes Agie­ren für eine soli­da­ri­sche Gesell­schaft als »Klas­sen­kampf von unten« wei­ter für legi­tim – sofern sie eine Mas­sen­ba­sis habe. In ihrem Fall ist zumin­dest das »von unten« eine berech­tig­te Selbst­zu­schrei­bung, denn Viett wuchs als Pfle­ge­kind in düs­te­ren, kon­ser­va­ti­ven, von Gewalt gepräg­ten Ver­hält­nis­sen in einem Dorf bei Eckern­för­de in Schles­wig-Hol­stein auf. Gegen die bedrü­cken­den gesell­schaft­li­chen Ver­hält­nis­se in der BRD begehr­te sie früh auf.

Für die Schüs­se auf Viol­leau wur­de Viett 1992 zu 13 Jah­ren Gefäng­nis ver­ur­teilt. In Unter­su­chungs­haft saß sie schon seit dem Som­mer 1990, 1997 wur­de sie ent­las­sen. 1982 war Viett mit Hil­fe des Minis­te­ri­ums für Staats­si­cher­heit in der DDR unter­ge­taucht. Dort wur­de sie 1990 von einer Nach­ba­rin als gesuch­te Ter­ro­ris­tin der Poli­zei gemel­det, ver­haf­tet und an die Bun­des­re­pu­blik ausgeliefert.

Die Jah­re in der DDR hat Inge Viett als die erfül­lends­ten ihres Lebens bezeich­net – ohne das Pro­vin­zi­el­le, das in Tei­len denun­zia­to­ri­sche Kli­ma und Demo­kra­tie­de­fi­zi­te klein­zu­re­den. Zugleich schmerz­te es sie, wie gering vie­le Bür­ger der DDR deren Errun­gen­schaf­ten und Wer­te wie Anti­fa­schis­mus und Soli­da­ri­tät schätzten.

Am Mon­tag ist Inge Viett im Alter von 78 Jah­ren gestor­ben, wie die Edi­ti­on Nau­ti­lus am Diens­tag mit­teil­te. In dem Ver­lag waren meh­re­re Bücher von ihr erschie­nen. Sie sind berüh­ren­de Selbst­be­fra­gun­gen einer Frau, die ihr eige­nes Han­deln sehr kri­tisch beur­teil­te – und zugleich dafür plä­diert, den ers­ten Sozia­lis­mus-Ver­such auf deut­schem Boden nicht in Bausch und Bogen zu ver­dam­men, son­dern aus den so gemach­ten Erfah­run­gen zu lernen.