Steven Bulté (l.) und Wouter Fransen (r.) mit Axel Peschel, der 1968 für die DDR die Friedensfahrt gewann Foto: Foto: nd/Ulli Winkler

Es ist nicht zu über­se­hen: Die­se bei­den Bel­gi­er sind Rad­sport-Enthu­si­as­ten. Leuch­tend gel­be Tri­kots tra­gen Ste­ven Bul­té und Wou­ter Fran­sen, als wir sie am Frei­tag­vor­mit­tag im Pan­kower Café »Lie­bes Biss­chen« tref­fen. Auf der Brust prangt eine wei­ße Tau­be auf blau­em Grund, das legen­dä­re Sym­bol der Inter­na­tio­na­len Frie­dens­fahrt, die von 1948 bis 2006 ins­ge­samt 58 Mal aus­ge­tra­gen wur­de. Zwar sind sie bei­de erst 38 Jah­re alt, wes­we­gen sie die Blü­te­zeit des ruhm­rei­chen Etap­pen­ren­nens nur aus wei­ter Fer­ne mit­er­le­ben konn­ten. Doch wie fast alle in ihrer Hei­mat Flan­dern sind sie ver­rückt nach Rad­sport und kann­ten schon in jun­gen Jah­ren auch die klei­nen, absei­ti­gen Rad­ren­nen neben Tour de Fran­ce, Giro d’Italia oder Flan­dern­rund­fahrt. »Ich habe als Kind in den 1980er Jah­ren im Fern­se­hen einen Sprint von Olaf Lud­wig gegen Dscha­mo­li­din Abdu­sch­a­parow gese­hen«, so erklärt Ste­ven Bul­té sei­ne Frie­dens­fahrt-Lei­den­schaft. »Seit­her fas­zi­niert mich für die Fahrt. Und nun hab ich mit mei­nem Freund Wou­ter beschlos­sen, die Stre­cke gemein­sam abzufahren.«

Am 6. Mai haben die bei­den Män­ner aus Flan­dern in War­schau die Fahr­rad­ta­schen und ihr Zelt an die Trek­king­rä­der geschnallt und sind auf­ge­stie­gen: Die Frei­zeit­rad­ler absol­vie­ren die gesam­te Frie­dens­fahrt-Stre­cke von 1967. Jeden Tag etwa 100 bis 110 Kilo­me­ter, auf der Rou­te War­schau-Ber­lin-Prag, so wie die Stre­cke des »20. Cour­se de la Paix« ver­lief, der vor genau 45 Jah­ren aus­ge­fah­ren wur­de – wie jedes Jahr im Mai. Damals vor 45 Jah­ren ent­schied über­ra­schend der Bel­gi­er Mar­cel Maes die Gesamt­wer­tung für sich. Maes war in jenem Jahr erst 22 Jah­re alt und sein Erfolg eine klei­ne Sen­sa­ti­on: »Sei­nen Sieg hat­te nie­mand erwar­tet«, weiß Bul­té zu erzäh­len. »Am wenigs­ten wohl Maes selbst, er war beschei­den und nur wenig selbstbewusst.«

Maes wech­sel­te nach sei­nem Sieg bei der größ­ten Ama­teur­etap­pen­fahrt der Welt ins Pro­fi­la­ger. Nach zwei erfolg­lo­sen Jah­ren stieg der ver­hei­ßungs­vol­le Jung­star schon wie­der aus dem Sat­tel und been­de­te sei­ne Kar­rie­re. Er wur­de Kran­füh­rer, grün­de­te eine Fami­lie, und starb 1997 mit nur 52 Jah­ren bei einem Ver­kehrs­un­fall, als er mit dem Renn­rad unter­wegs in sei­ner Hei­mat Flan­dern unter­wegs war. Doch sein Frie­dens­fahrt­sieg 1967 hin­ter dem dama­li­gen eiser­nen Vor­hang ist noch bei etli­chen rad­sport­ver­narr­ten Bel­gi­ern in Erinnerung.

Die Fahrt selbst ist sowie­so Legen­de: 1948 wur­de der »Cour­se de la Paix« das ers­te Mal aus­ge­tra­gen auf den kriegs­zer­stör­ten Stra­ßen zwi­schen Prag und War­schau. 1952 kam die jun­ge DDR dazu, das Ren­nen wur­de zur Drei-Län­der-Rund­fahrt mit völ­ker­ver­bin­den­dem Gedan­ken: »Nie wie­der Krieg!« lau­te­te das Mot­to. Wegen sei­ner exzel­len­ten Orga­ni­sa­ti­on und den begeis­ter­ten Zuschau­er­mas­sen war es schon bald das wich­tigs­te Ama­teur-Etap­pen-Ren­nen der Welt (bis 1993 star­te­ten im Rad­sport Pro­fis und Ama­teu­re getrennt). Nach 1989 ver­lor die Frie­dens­fahrt ihren Nim­bus und wur­de eine zweit­klas­si­ge Pro­fir­und­fahrt, 2006 war nach der 58. Auf­la­ge Schluss – wohl für immer.

Ste­ven Bul­té und Wou­ter Fran­sen, die bei­de nahe der Stadt Leu­ven leben, wol­len die Erin­ne­rung an die Frie­dens­fahrt hoch­hal­ten. Bul­té arbei­tet als Bera­ter der bel­gi­schen Regie­rung, Fran­sen in der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ab­tei­lung der NGO Oxfam, zusam­men wer­den die bei­den Fla­men ein Buch über ihre drei­wö­chi­ge Tour auf den »Stra­ßen des Frie­dens« schrei­ben. Einen Ver­lag haben sie bereits gefun­den, im März 2023 soll das Buch erschei­nen. »Ich fin­de, die­ser Teil der Rad­sport­ge­schich­te darf nicht in Ver­ges­sen­heit gera­ten, das wäre scha­de«, so Bul­té. Neben der wun­der­sa­men Geschich­te des ein­zi­gen bel­gi­schen Frie­dens­fahrt-Gesamt­sie­gers wird es dar­in auch um ihre eige­nen Erleb­nis­se auf der Stre­cke gehen. Am Don­ners­tag­abend sind sie aus Szc­ze­cin kom­mend in Ber­lin ein­ge­trof­fen, Frei­tag war ihr Ruhetag.

In Vor­be­rei­tung auf das Ren­nen haben Bul­té und Fran­sen bereits mit dem eins­ti­gen DDR-Super­sprin­ter Olaf Lud­wig video­te­le­fo­niert und mit ehe­ma­li­gen bel­gi­schen Team­kol­le­gen von Mar­cel Maes. Bei »nd« hat­te sich Ste­ven Bul­té vor ein paar Wochen gemel­det, weil er wuss­te, dass unse­re Zei­tung einst gemein­sam mit den soge­nann­ten Bru­der­zei­tun­gen »Rudé prá­vo« aus Prag und »Try­bu­na Ludu« aus War­schau die Frie­dens­fahrt aus­rich­te­te. Bul­té und Fran­sen wol­len beim Treff am Frei­tag eigent­lich etwas über die Zei­tung erfah­ren, umso grö­ßer ist die Freu­de, als Frie­dens­fahrt­sie­ger Axel Peschel in die Run­de stößt, den »nd« als Über­ra­schungs­gast hin­zu bestellt hat.

Ste­ven Bul­té ist beim Hän­de­schüt­teln sicht­lich gerührt: »Es ist ja eine Ehre, dass Sie als Gesamt­sie­ger von 1968 hier zu uns kom­men«, strahlt der Mann aus Flan­dern. »Ich find es toll, was ihr macht«, erwi­dert der mitt­ler­wei­le 79-jäh­ri­ge Axel Peschel, der mit dem Moun­tain­bike aus Mal­chow zum Treff­punkt gera­delt ist. »Ihr seid extra aus Bel­gi­en gekom­men, da schaue ich doch ger­ne vor­bei.« Sofort begin­nen die Fach­sim­pe­lei­en; ein Schwel­gen in Erin­ne­rung an das mythen­um­rank­te Rad­ren­nen. Peschel erzählt, dass sich die DDR-Fah­rer immer sehr gut ver­stan­den hät­ten mit den Bel­gi­ern, anders als mit den Rus­sen, Polen oder Tsche­chen, die ja immer Kon­kur­ren­ten im Kampf um die blau­en Tri­kots der bes­ten Mann­schaft waren. »Die­ses Fixie­ren auf die blau­en Tri­kots fand ich immer schreck­lich«, so Peschel. »Ich woll­te auf Sieg fah­ren und nicht ans Team denken.«

»Habt Ihr wirk­lich kein Geld für den Gesamt­sieg bekom­men als Ama­teu­re?« fragt Bul­té. Doch, doch, erwi­dert Axel Peschel. Aber indi­rekt: »Für den Gesamt­sieg gab es eine Java 350, ein Motor­rad. Die habe ich aber nie gese­hen, die wur­de ver­kauft und das Geld mit den Team­kol­le­gen geteilt.« Zusätz­lich habe er damals 5000 Mark vom Deut­schen Turn- und Sport­bund der DDR bekom­men: »Auch das wur­de auf­ge­teilt.« Obwohl er ver­let­zungs­be­dingt fehl­te, weiß Peschel noch genau die Etap­pen der Frie­dens­fahrt 1967, auch vie­le Etap­pen­sie­ger hat er noch in Erin­ne­rung. Und mit dem bel­gi­schen Sie­ger von 1967 ver­band ihn etwas: »Wir haben bei­de die Gesamt­wer­tung gewon­nen, ohne auch nur eine Etap­pe zu gewin­nen«, schmun­zelt Peschel. Natür­lich weiß er genau, wohin Ste­ven Bul­té und Wou­ter Fran­sen am Sams­tag auf­bre­chen: »Die nächs­te Etap­pe führt nach Leip­zig, was?« Ste­ven Bul­té bejaht: »Aber in zwei Etap­pen, es ist teil­wei­se hart bei die­sem Gegen­wind.« Am 27. Mai wol­len die bei­den Bel­gi­er Prag erreicht haben. »Schickt mir euer Buch, wenns fer­tig!« wit­zelt Axel Peschel zum Abschied.