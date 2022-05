Gianis Varoufakis, ehemaliger griechischer Finanzminister und Gründer der Bewegung «Democracy in Europe Movement 2025" (DiEM25) Foto: dpa/Tzortzinis

Ein Zusam­men­schluss pro­gres­si­ver Kräf­te welt­weit war das zen­tra­le Anlie­gen des ers­ten Kon­gres­ses der im grie­chi­schen Par­la­ment ver­tre­te­nen Links­par­tei Mera25, die der Bewe­gung Demo­cra­cy in Euro­pe Move­ment 2025 (Diem25) ange­hört. Sie stand im Zei­chen des anhal­ten­den Krie­ges in der Ukrai­ne. Ziel der Tagung war es, den Kampf gegen eine Poli­tik zu bün­deln, die Demo­kra­tie aus­höhlt und Krie­ge zur Nor­ma­li­tät macht. Diem25 war 2016 unter maß­geb­li­cher Betei­li­gung des ehe­ma­li­gen grie­chi­schen Finanz­mi­nis­ters Yanis Varou­fa­kis und des kroa­ti­schen Phi­lo­so­phen Srecko Hor­vat mit dem Ziel gegrün­det wor­den, die EU zu demokratisieren.

Den Höhe­punkt der Ver­an­stal­tung bil­de­te am Frei­tag die Vor­stel­lung einer »Athe­ner Dekla­ra­ti­on« durch pro­mi­nen­te Köp­fe der euro­päi­schen Lin­ken. Auf dem Podi­um der Pres­se­kon­fe­renz in der grie­chi­schen Haupt­stadt saßen neben Varou­fa­kis als Mer­a25-Ver­tre­ter die im Exil leben­de tür­ki­sche Jour­na­lis­tin Ece Temel­ku­ran und der frak­ti­ons­lo­se bri­ti­sche Abge­ord­ne­te und frü­he­re Chef der Labour-Par­tei, Jere­my Corbin.

Im Namen des Netz­wer­kes Pro­gres­si­ve Inter­na­tio­na­le erläu­ter­ten die Drei die For­de­run­gen der Dekla­ra­ti­on und ihren Auf­ruf, inter­na­tio­nal eine neue poli­ti­sche Alli­anz zu bil­den: »Im Geis­te des Frie­dens und der Ach­tung des mensch­li­chen Lebens wen­den wir uns an alle Demo­kra­ten auf dem Erd­ball, ihre Kräf­te mit uns zu ver­ei­nen und eine neue Bewe­gung der Block­frei­en zu schaf­fen«, erklär­te Varou­fa­kis. In der »Zusam­men­ar­beit bünd­nis­frei­er, demo­kra­ti­scher und sou­ve­rä­ner Natio­nen« sehen die Ver­fas­ser des Appells den Weg zum Frie­den und zur Abwen­dung der Kli­ma­ka­ta­stro­phe. Alte und neue Nato-Freun­de erhal­ten eben­so deut­lich eine Absa­ge wie Auto­ri­ta­ris­mus und völ­ker­rechts­wid­ri­ge Gewalt­po­li­tik über­haupt. Mit ihrem Ansatz bezie­hen sich die Initia­to­ren zum einen auf die sich für fried­li­che Koexis­tenz ein­set­zen­de Block­frei­en-Bewe­gung wäh­rend des Ost-West-Kon­flikts. Zugleich wei­ten sie die­sen Ansatz auf eine Alli­anz von Bür­gern über die Gren­zen von Staa­ten und Blö­cken hin­aus aus.

Die Initia­ti­ve drückt ihre Soli­da­ri­tät mit den unter den Fol­gen der Inva­si­on lei­den­den Ukrai­nern aus. Gefor­dert wer­den ein sofor­ti­ger Waf­fen­still­stand und ein Rück­zug der rus­si­schen Trup­pen. Im Rah­men der Ver­ein­ten Natio­nen sol­len EU, USA und Russ­land einen »umfas­sen­den Frie­dens­ver­trag« garan­tie­ren. Die Erklä­rung wen­det sich »gegen die Auf­tei­lung der Welt in kon­kur­rie­ren­de Blö­cke, die in zügel­lo­sen Mili­ta­ris­mus, hyper­mo­der­ne Mas­sen­ver­nich­tungs­waf­fen und einen neu­en Kal­ten Krieg inves­tie­ren«. Dau­er­haf­ter Frie­den sei nur zu errei­chen, wenn die Mili­tär­blö­cke durch einen »inter­na­tio­na­len Sicher­heits­rah­men« ersetzt wür­den, der »sozia­le und öko­lo­gi­sche Gerech­tig­keit anstrebt und die Vor­herr­schaft eines Lan­des über ande­re beendet«.

Eco Temel­ku­ran merk­te an, dass Krie­ge – wie auch der Faschis­mus – »nicht über Nacht« kämen. Zuerst wer­de immer um sie her­um »die Idee des Krie­ges, des Häss­li­chen, Fal­schen und Bösen nor­ma­li­siert«. Das sei aktu­ell über­all in Euro­pa zu beob­ach­ten. Temel­ku­ran ver­wies dabei auf Frie­dens­de­mons­tra­tio­nen im Zei­chen der Unter­stüt­zung der Ukrai­ne, »die nicht wirk­lich für Frie­den sind, son­dern zu einem gesamt­eu­ro­päi­schen Krieg auf­ru­fen«. Dar­in lie­ge eine gro­ße Gefahr und sie sei stolz, beton­te die Akti­vis­tin, »Teil der Athe­ner Dekla­ra­ti­on zu sein, wel­che die Mensch­heit vor allem ande­ren zur Ver­nunft ruft«. Dem Gefühl der Hoff­nungs­lo­sig­keit müs­se man mit Ent­schlos­sen­heit und Zusam­men­schluss begegnen.

Jere­my Cor­byn beklag­te eine Mili­ta­ri­sie­rung des Den­kens und Gene­rä­le, die in Talk­shows das Wort füh­ren. Die Diplo­ma­tie wer­de ver­nach­läs­sigt: »War­um hat die Uno so lan­ge gebraucht, bis Gene­ral­se­kre­tär Guter­res über­haupt nach Mos­kau und Kiew gereist ist?« Leb­haft begrüß­te Cor­byn die Auf­nah­me und gro­ße Unter­stüt­zung für Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne. Zugleich frag­te er, war­um das­sel­be Men­schen aus Afgha­ni­stan ver­wei­gert wer­de. Der neue Rüs­tungs­wett­lauf, warn­te der bri­ti­sche Links­po­li­ti­ker, ver­schär­fe die sozia­len Schief­la­gen in den Gesell­schaf­ten: »Jede Mil­li­on Dol­lar, die für Rüs­tungs­zwe­cke aus­ge­ge­ben wird, ist eine Mil­li­on, die nicht für Schu­len, Kran­ken­häu­ser und Woh­nungs­bau zur Ver­fü­gung steht.«