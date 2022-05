Benjamin-Immanuel Hoff will Die Linke zukunftsfähig machen. Foto: dpa/Martin Schutt

Viel­stim­mi­ge Ver­zweif­lung domi­niert der­zeit die Stim­mung in der Links­par­tei. Nach der neu­er­li­chen kata­stro­pha­len Nie­der­la­ge bei einer Land­tags­wahl am Sonn­tag mel­den sich zahl­rei­che Genos­sin­nen und Genos­sen mit Stel­lung­nah­men, Dank­sa­gun­gen an die Wahl­kämp­fen­den an Rhein und Ruhr – aber auch mit har­scher Kri­tik an mut­maß­lich für das Deba­kel Ver­ant­wort­li­chen zu Wort. Einer brach­te sich schon vor dem Wochen­en­de mit einem Bei­trag in die Debat­te zur Erfor­schung der Ursa­chen der Par­tei­kri­se und zu deren Bewäl­ti­gung ein. Es ist Ben­ja­min Hoff, Staats­kanz­lei­chef sowie Minis­ter für Kul­tur, Bun­des- und Euro­pa­po­li­tik von Thü­rin­gen. Er ver­öf­fent­lich­te am Sams­tag auf sei­ner Web­sei­te einen alter­na­ti­ven Leit­an­trag an den Bun­des­par­tei­tag Ende Juni, der eine Richt­schnur zum Auf­bau oder auch Wie­der­auf­bau der Lin­ken sein soll.

Man kann das Papier auch als inof­fi­zi­el­les Bewer­bungs­schrei­ben für den Par­tei­vor­sitz deu­ten. Im Gespräch mit »nd« hat­te Hoff bereits vor gut zwei Wochen ange­deu­tet, dass er sich eine Kan­di­da­tur als Ko-Vor­sit­zen­der vor­stel­len kann. Auf die ent­spre­chen­de Fra­ge ant­wor­te­te er, »jeder ver­ant­wor­tungs­vol­le Akteur« den­ke der­zeit über die­sen Schritt nach. Ob er ihn gehe, hän­ge davon ab, ob es »funk­ti­ons­fä­hi­ge Teams gibt, die sich zusam­men­fin­den«, und ob es ihm die beruf­li­che und pri­va­te Situa­ti­on mög­lich mache. Das zehn­sei­ti­ge Papier, das Hoff jetzt ver­fasst hat, soll nach sei­nem Wil­len den Leit­an­trag »Die Lin­ke auf­bau­en!« erset­zen, den der Bun­des­vor­stand am 24. April beschlos­sen hat­te. Hoffs Vor­la­ge trägt hin­ge­gen den Titel »Die Lin­ke Per­spek­ti­ve 2025: Ver­trau­en wie­der­ge­win­nen – gemein­sam stär­ker wer­den – unse­re poli­ti­sche Kul­tur erneuern«.

Wür­de der aus Ost­ber­lin stam­men­de Hoff, der dem Reformer­la­ger der Par­tei ange­hört, kan­di­die­ren, hät­te er ver­mut­lich gute Chan­cen auf den Ko-Vor­sitz – sofern es eine Frau aus den west­deut­schen Bun­des­län­dern gibt, die als zwei­ter Part eines Spit­zen­du­os mit ihm zusam­men zur Ver­fü­gung steht – und dar­über hin­aus noch eher der Par­tei­lin­ken ange­hört. Ob Jani­ne Wiss­ler, die nach dem Rück­tritt von Susan­ne Hen­nig-Well­sow am 20. April ver­blie­be­ne Bun­des­vor­sit­zen­de für das Amt noch ein­mal antritt und das mit Hoff zusam­men, ist bis­lang offen. Ange­sichts der Angrif­fe gegen ihre Per­son im Zusam­men­hang mit der Affä­re um sexu­el­le Beläs­ti­gung in der hes­si­schen Lin­ken könn­te es gut sein, dass sie sich das nicht wei­ter antun möchte.

Wäh­rend der Par­tei­vor­stand in sei­nem Leit­an­trag unver­blümt in die Beschrei­bung der kom­pli­zier­ten und eher depri­mie­ren­den struk­tu­rel­len Lage der Lin­ken ein­steigt, ist Hoffs Alter­na­tiv­pa­pier vor allem anders auf­ge­baut. Es stellt die gesell­schaft­li­chen Kri­sen in den Mit­tel­punkt, zu deren Lösung es Die Lin­ke brau­che. Im Ein­lei­tungs­teil hebt er ins­be­son­de­re die von der radi­ka­len und popu­lis­ti­schen Rech­ten aus­ge­hen­den Gefah­ren her­vor, denen Die Lin­ke ent­ge­gen­tre­ten müsse.

Die Lin­ke, schreibt Hoff, wol­le »gemein­sam mit vie­len Men­schen« die Welt ver­än­dern. Dafür müs­se sie sich zunächst selbst ver­än­dern – nicht, indem sie ihre Grund­sät­ze auf­ge­be, son­dern indem sie ihre »der­zei­ti­gen Schwä­chen und Feh­ler ehr­lich und klar« benen­ne, um sie zu über­win­den. Wel­che Grund­sät­ze er meint, lässt der Ver­fas­ser des Antrags indes offen. Er kon­sta­tiert, dass die gegen­sätz­li­chen Auf­fas­sun­gen in der Gesell­schaft zu The­men wie Kli­ma­schutz und Migra­ti­on, Krieg und Frie­den sich auch in der Lin­ken wie­der­fin­den – und dass auf­grund der Kon­flik­te dar­um vie­le die Par­tei der­zeit ver­las­sen, mit »dia­me­tral ent­ge­gen­ge­setz­ten Begrün­dun­gen«. Und er benennt »Grund­wer­te« der Lin­ken, die als Par­tei gegrün­det wor­den sei, die »für Frei­heit und Gleich­heit steht, kon­se­quent für Frie­den kämpft, demo­kra­tisch und sozi­al ist, öko­lo­gisch und femi­nis­tisch, offen und plu­ral, streit­bar und tolerant«.

Die Plu­ra­li­tät scheint mit­hin das Pro­blem zu sein, des­sent­we­gen die Her­stel­lung eines Grund­kon­sen­ses zu wich­ti­gen The­men immer schwie­ri­ger wird. Dies zeigt sich nicht zuletzt in den Aus­ein­an­der­set­zun­gen um die Posi­tio­nie­rung zum Krieg in der Ukrai­ne, ins­be­son­de­re zu Waf­fen­lie­fe­run­gen und zu Öl- und Gas-Embar­go. Die Embar­gos trägt die Par­tei zumin­dest im Bun­des­tag mit, obwohl sie offen­kun­dig nicht dazu ange­tan sind, den Krieg zu ver­kür­zen und Russ­land wirt­schaft­lich in die Knie zu zwin­gen. Sie dringt ledig­lich auf sozia­le Aus­gleichs­maß­nah­men und die Garan­tie der Erhal­tung der ost­deut­schen Raffinerie-Standorte.

In Hoffs Text fin­det sich das Bekennt­nis zum Auf­bau eines demo­kra­ti­schen Sozia­lis­mus; zugleich betont er die bekann­te Tat­sa­che, dass die »Vor­aus­set­zun­gen für Frei­heit, Gleich­heit und demo­kra­ti­sche Koope­ra­ti­on« nicht ohne »die Errun­gen­schaf­ten der ›bür­ger­li­chen Gesell­schaft‹ zu den­ken« sei­en, die »auch eman­zi­pa­to­ri­sche Poten­zia­le in sich« trü­gen. Vor allem gel­te es, SPD und Grü­ne im Bund nicht mehr als »Haupt­feind« aus­zu­ma­chen, for­dert Hoff.

Es fällt auf, dass sich der Leit­an­trag des Vor­stands vor allem um prak­ti­sche Maß­nah­men zur Stär­kung von Lan­des- und Kreis­ver­bän­den sowie der Basis und zur Ver­bes­se­rung der poli­ti­schen Grund­bil­dung dreht, wäh­rend Hoff die aus sei­ner Sicht nöti­gen Grund­po­si­tio­nie­run­gen nach­zeich­net. Bleibt abzu­war­ten, wie die Papie­re im Juni von den Dele­gier­ten auf­ge­nom­men und dis­ku­tiert werden.