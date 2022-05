Anti-Regierungs-Protest in Sri Lanka: Das Land ist bereits zahlungsunfähig. Foto: AFP/ISHARA S. KODIKARA

Zwei The­men wer­den auf dem drei­tä­gi­gen Tref­fen der Finanz­mi­nis­ter und der Noten­bank­gou­ver­neu­re der G7-Staa­ten, das an die­sem Mitt­woch in Königs­win­ter bei Bonn beginnt, im Mit­tel­punkt ste­hen: der Ukrai­ne-Krieg und die Zins­wen­de. Auf die hohe Infla­ti­ons­ra­te reagie­ren immer mehr Noten­ban­ken klas­sisch und heben ihre Leit­zin­sen an.

Wich­tigs­ter Vor­rei­ter ist ein­mal mehr die US-Noten­bank Fed. Auf die Coro­na­kri­se hat­te die­se schnell mit einer dras­ti­schen Sen­kung des Leit­zin­ses geant­wor­tet. Auf die Infla­ti­on reagier­te sie nun im März und Mai mit Trip­pel­schrit­ten nach oben. Inzwi­schen beträgt der Leit­zins wie­der 1,0 Pro­zent. So dürf­te es Schritt für Schritt wei­ter gehen, denn mit 8,3 Pro­zent ist die US-Infla­ti­ons­ra­te die höchs­te unter den G7-Staaten.

Auch Euro­pa soll­te sich nach Coro­na eigent­lich mit­ten in einem robus­ten Auf­schwung befin­den. Doch Wirt­schafts­kom­mis­sar Pao­lo Gen­ti­lo­ni hat die Wachs­tums­pro­gno­se nun deut­lich nach unten kor­ri­giert, auf 2,7 Pro­zent. Anhal­ten­de Pro­ble­me in den Lie­fer­ket­ten, stei­gen­de Ener­gie­prei­se und nun auch noch Sank­tio­nen belas­ten die Wirt­schaft. Und seit Mit­te 2021 steigt die Infla­ti­on. Die Euro­päi­sche Zen­tral­bank (EZB) steht wie ande­re Noten­ban­ken damit vor einem Dilem­ma: Die schwä­cheln­de Kon­junk­tur ver­langt nach nied­ri­gen Zin­sen, damit Kre­di­te güns­tig blei­ben und die Wirt­schaft wach­sen kann. Die Infla­ti­on ver­langt nach einem deut­lich höhe­ren Leit­zins, der die Preis­ent­wick­lung bremst. So sehen es die geld­po­li­ti­schen »Fal­ken«. Deren Geg­ner, die »Tau­ben«, mei­nen, man sol­le erst ein­schrei­ten, wenn sich Prei­se und Löh­ne über län­ge­ren Zeit­raum gegen­sei­tig hoch­schau­keln. Der­glei­chen sei aber nicht zu beob­ach­ten. Und schon für 2023 hofft die EU auf eine nur noch mode­ra­te Inflation.

Doch die Lage bleibt labil, zwi­schen den Wäh­rungs­blö­cken und auch inner­halb des Euro­raums. Dar­auf weist der Euro­pa­ex­per­te des Max-Planck-Insti­tuts für Gesell­schafts­for­schung, Mar­tin Höp­ner, hin: »In der Euro­zo­ne gibt es nicht ›die‹ Lohn­po­li­tik, son­dern 19 unter­schied­li­che Lohn­po­li­ti­ken – mit unter­schied­li­chen Insti­tu­tio­nen der Lohn­fin­dung, Kräf­te­ver­hält­nis­sen, Pro­blem­wahr­neh­mun­gen und Reak­ti­ons­mus­tern auf öko­no­mi­sche Schocks.« Ohne Gleich­klang könn­ten sich im Euro­raum unter­schied­li­che Infla­ti­ons­ra­ten ver­ste­ti­gen. »Genau so ent­stand die Eurokrise.«

Aus­sich­ten auf eine straf­fe­re Geld­po­li­tik alar­mie­ren der­zeit die Ver­tre­ter aus hoch ver­schul­de­ten Län­dern im EZB-Rat. »Sie fürch­ten offen­bar, stei­gen­de Leit­zin­sen könn­ten die Ren­di­ten für Staats­an­lei­hen in die Höhe trei­ben«, so Com­merz­bank-Chef­volks­wirt Jörg Kra­mer. Wegen der hohen Schul­den­stän­de vie­ler Län­der sei eine neue Schul­den­kri­se dann nicht mehr auszuschließen.

Aller­dings erschei­nen die Zins­pro­ble­me, die West­eu­ro­pa und Nord­ame­ri­ka bewe­gen, eher als Luxus­pro­ble­me, wenn man nach Argen­ti­ni­en schaut. Auch dort hat die ver­gleichs­wei­se schwa­che Wirt­schaft noch nicht wie­der das Vor-Coro­na-Niveau erreicht, die Arbeits­lo­sig­keit ist hoch. Ver­gan­ge­ne Woche erhöh­te die Ban­co Cen­tral ihren Leit­zins auf 49 Pro­zent – aktu­ell Welt­spit­ze. Auch die Tür­kei (Leit­zins 14 Pro­zent), Kasach­stan (14) oder Gha­na (17) lie­gen weit oben.

Wie ange­sichts solch auf­ge­bläh­ter Finanz­märk­te die Real­wirt­schaft wie­der Fahrt auf­neh­men soll, bleibt rät­sel­haft. Zumal die Zins­wen­de in den USA und wohl ab Juli in der Euro­zo­ne Dol­lar- und Euro-Kre­di­te ten­den­zi­ell ver­teu­ert. Län­der mit einer schwa­chen Wäh­rung, wie eben Argen­ti­ni­en sowie vie­le wei­te­re Schwel­len- und Ent­wick­lungs­län­der, sind aber auf »har­te« Devi­sen ange­wie­sen. Mit­tel­bar wird also der Zins­an­stieg in Washing­ton und Frank­furt auch ande­re Län­der belasten.

Drei­mal so vie­le Län­der wie noch vor der Coro­na-Pan­de­mie sind in einer beson­ders kri­ti­schen Situa­ti­on, warnt der »Schul­den­re­port 2022« von Erlassjahr.de. 39 Staa­ten sei­en »beson­ders akut« von Über­schul­dung bedroht oder wie Sri Lan­ka bereits betrof­fen. Für ande­re wird es teu­er: Laut UN-Anga­ben sind die Kre­dit­zin­sen armer Staa­ten bereits acht­mal höher als die von wohl­ha­ben­den Län­dern. Dadurch schrump­fen die Mit­tel, die für die wegen der hohen Lebens­mit­tel­prei­se der­zeit beson­ders wich­ti­ge Armuts­be­kämp­fung zur Ver­fü­gung stehen.

Ganz anders stellt sich die Zins­fra­ge für Roh­stoff­ex­por­teu­re. Die­se ver­die­nen an der Infla­ti­on: Seit dem Beginn der Coro­na­kri­se haben sich die Welt­markt­prei­se für Ener­gie- und Indus­trie­roh­stof­fe ver­dop­pelt. Davon pro­fi­tie­ren Län­der wie Bra­si­li­en, Sau­di-Ara­bi­en und mög­li­cher­wei­se Russ­land, die gro­ße Men­gen Getrei­de, che­mi­sche Grund­stof­fe oder Erd­öl exportieren.

Auf die Finanz­kri­se 2007/08 hat­ten fast alle Zen­tral­ban­ken mit einer abge­stimm­ten Sen­kung ihrer Leit­zin­sen reagiert. Es folg­te ein Jahr­zehnt des bil­li­gen Gel­des. Damit ist spä­tes­tens seit die­sem Jahr Schluss: Der Fach­in­for­ma­ti­ons­dienst »Leit­zin­sen« lis­tet mehr als 50 Zen­tral­ban­ken auf, die 2022 ihre Zin­sen ange­ho­ben haben. Aus der Rei­he tan­zen zwei Schwer­ge­wich­te: Chi­nas Zen­tral­bank ver­sucht, Pekings har­ten Lock­down-Kurs per Leit­zins­sen­kung auf nun 3,70 Pro­zent abzu­fe­dern. Japan kämpft noch immer mit defla­tio­nä­ren Ten­den­zen und hält an sei­nem Minus­zins von 0,10 Pro­zent fest. Von geld­po­li­ti­scher Koor­di­nie­rung kann also kei­ne Rede sein. Aber ohne die­se dro­hen tur­bu­len­te Zeiten.