Es ist hei­kel, in Zei­ten, da sich eine der bekann­tes­ten Schrift­stel­le­rin­nen der Welt regel­mä­ßig mit extrem trans­feind­li­chen Äuße­run­gen zu Wort mel­det und es gene­rell einen gro­ßen trans­feind­li­chen Back­lash gibt, einen Roman zu publi­zie­ren, in dem eine der Haupt­fi­gu­ren ihre Tran­si­ti­on rück­gän­gig macht, also detran­si­tio­niert. Tat­sa­che ist aber: Zur Viel­falt des trans Lebens gehö­ren eben­falls Geschich­ten von Detran­si­tio­nen, denn auch die­se exis­tie­ren. Und wer könn­te sie bes­ser erzäh­len als eine trans Autorin?

»Detran­si­ti­on, Baby« lau­tet der Titel des Romans von Tor­rey Peters, der sich die­ses The­mas annimmt. Peters, die bis­her drei Novel­len im Self­pu­bli­shing publi­ziert hat, bevor sie ver­gan­ge­nes Jahr mit die­sem Roman bei Ran­dom House in den USA einen gro­ßen Erfolg lan­de­te, erzählt dar­in von zwei trans Per­so­nen und einer cis Frau. Ames war zu Zei­ten, als er noch als trans Frau unter dem Namen Amy leb­te, mit Ree­se, eben­falls eine trans Frau, zusam­men. Die Hand­lung setzt meh­re­re Jah­re nach ihrer Tren­nung ein – Ames hat, im Glau­ben an sei­ne Unfrucht­bar­keit, aus Ver­se­hen sei­ne Che­fin Kat­ri­na, mit der er eine Art Affäre/Beziehung hat, geschwängert.

Kat­ri­na selbst geht auf die 40 zu und steht dem Gedan­ken, Mut­ter zu wer­den, eher skep­tisch gegen­über. Vor allem als sie von Ames’ Ver­gan­gen­heit erfährt, die er bis dato vor ihr geheim gehal­ten hat­te. Ames selbst ist offe­ner für den Gedan­ken, ein Kind zu bekom­men, auch weil er Kat­ri­na nicht ver­lie­ren will. Er hadert aber mit sei­ner eige­nen Rol­le: Soll er wirk­lich ein »Vater« sein? Ent­spricht die­ses Kon­zept der Vor­stel­lung sei­nes Gen­ders? Er hat eine Idee: War­um nicht Ree­se, die seit Jah­ren drin­gend Mut­ter wer­den möch­te, mit ins Boot holen und eine quee­re Eltern­schaft zu dritt ein­ge­hen? Ree­se lehnt zunächst ab. Ihr Wunsch aber, end­lich ein Kind zu haben, ist zu stark, um den Ver­such nicht doch zu wagen. Peters’ Roman hat also zwei The­men, die eng mit­ein­an­der ver­knüpft sind: »Detran­si­ti­on, Baby« erzählt sowohl von der Aus­ein­an­der­set­zung, wie (poten­zi­el­le) nicht-hete­ro­nor­ma­ti­ve Eltern­schaft aus­se­hen kann, als auch von der Flui­di­tät von Gender.

Nun wäre es sim­pel und zugleich banal, Kat­ri­na, die zunächst wenig Ver­ständ­nis für Ames’ Ver­gan­gen­heit zeigt, zur Böse­wich­tin des Romans zu machen. In die­se Fal­le tappt Tor­rey Peters aber nicht. Kat­ri­na ist weni­ger ent­setzt über Ames’ Tran­si­ti­on bezie­hungs­wei­se Detran­si­ti­on als über den Ver­trau­ens­bruch, weil er ihr so eine wich­ti­ge Kom­po­nen­te sei­nes Lebens ver­schwie­gen hat. Doch schnell ist sie dem Gedan­ken einer Mög­lich­keit einer Eltern­schaft zu dritt gegen­über sehr auf­ge­schlos­sen. Ein Grund mag ihre Schei­dung sein und ihr Unwil­len, in einer kon­ven­tio­nel­len Bezie­hung zu leben.

Nicht umsonst wid­met die Autorin ihren Roman auch allen »geschie­de­nen cis Frau­en«. Denn wie Ree­se Kat­ri­na an einer Stel­le erklärt: »Eine Schei­dung ist eine Tran­si­ti­ons­ge­schich­te«, zumin­dest für jene Frau­en, »die ihre Schei­dung als Schei­tern erle­ben oder als tota­le Umge­stal­tung ihres Lebens«. Ein gewag­ter Ver­gleich von Peters’ Prot­ago­nis­tin, aber viel­leicht einer, der cis Frau­en das The­ma Tran­si­ti­on näherbringt.

Genau­so wenig, wie sie aus Kat­ri­na die »Böse« machen will, ist Tor­rey Peters dar­an inter­es­siert, ihre quee­ren Figu­ren zu Held*innen zu sti­li­sie­ren. Ree­se und Ames sind viel­schich­tig, haben auch vie­le Feh­ler und Abgrün­de. Zum Bei­spiel, wenn Ree­se ihre Weib­lich­keit dadurch aus­lebt, indem sie sich frei­wil­lig in hier­ar­chi­sche Bezie­hun­gen mit cis Män­nern begibt, die sie schla­gen, weil sie dar­in ihre Bestä­ti­gung als Frau sieht, »als zar­tes, hilf­lo­ses, ver­rückt machend attrak­ti­ves Wesen«.

Auch wenn Ree­se in der Hand­lung, die aus der Sicht von Ree­se und Ames geschil­dert ist, stär­ker im Fokus steht, ist Ames’ kon­ti­nu­ier­li­che Ver­hand­lung des eige­nen Gen­ders der noch inter­es­san­te­re Aspekt. Wie kom­plex das ist und wie wenig sta­tisch Gen­der ist, wird in sei­ner Figur immer wie­der deut­lich. So lau­tet etwa die Erkennt­nis von Ames zum Ende des Romans, dass er viel­leicht eines Tages wie­der als Frau leben möch­te. Denn wie­so soll­te man gezwun­gen sein, sich auf alle Zeit fest­zu­le­gen? »Ich hat­te genug davon, trans zu leben«, erläu­tert er Kat­ri­na, war­um er sich zur Detran­si­ti­on ent­schloss. »Ich war an einem Punkt, an dem ich dach­te, ich muss es nicht mehr mit der gan­zen Gen­der­schei­ße auf­neh­men, um mit mir selbst im Rei­nen zu sein. Ich bin trans, aber ich muss nicht trans leben.«

Gera­de Ames zeigt, dass eine Detran­si­ti­on nicht auto­ma­tisch bedeu­tet, dass man sich wie­der ins vol­le cis Leben wirft. Das ist auch einer der Haupt­grün­de, war­um er die Eltern­schaft mit sei­ner Ex-Freun­din Ree­se ein­ge­hen möch­te: Sie wird ihn immer als Frau wahr­neh­men, und so kann er viel­leicht »ertra­gen, Vater zu sein, wenn ihre stän­di­ge Anwe­sen­heit ihm ver­si­cher­te, dass er eigent­lich kei­ner war«.

»Detran­si­ti­on, Baby« ist ein Roman, der abwech­selnd von den Wochen direkt nach der Zeu­gung erzählt, von der kon­ti­nu­ier­li­chen Aus­hand­lung einer quee­ren Eltern­kon­stel­la­ti­on und rück­bli­ckend von der Bezie­hung von Ree­se und Amy eini­ge Jah­re zuvor. Immer­hin war es Ree­se, schon lan­ge zuvor tran­si­tio­niert, die Amy ein­führt in das Leben als trans Frau. Ent­spre­chend waren sie »nicht nur zwei ver­lieb­te Frau­en, sie waren Mut­ter und Toch­ter«. Zwi­schen­mensch­li­che Ver­hält­nis­se, das wird in dem Buch klar, sind sel­ten eindeutig.

Gekonnt auf Deutsch über­tra­gen wur­de der facet­ten­rei­che Roman (der hie und da viel­leicht eine Spur zu aus­führ­lich gera­ten ist) von Nico­le Sei­fert und Frank Sie­vers, wäh­rend Linus Gie­se, Autor des Memoi­rs »Ich bin Linus – Wie ich der Mann wur­de, der ich schon immer war«, die Über­set­zung gegen­las, also »Sen­si­ti­vi­ty Rea­ding« mach­te, wie es in der Fach­spra­che heißt. Ver­gan­ge­nes Jahr war Tor­rey Peters damit für den Women’s Pri­ze for Fic­tion nomi­niert, eine Nomi­nie­rung, die zu trans­feind­li­chem Gegen­wind führ­te (obwohl auf der Lon­g­list 15 wei­te­re cis Autorin­nen stan­den). Dem Erfolg des Romans tat das kei­nen Abbruch. Und er wird sich fort­set­zen: Eine Fern­seh­ad­ap­ti­on von »Detran­si­ti­on, Baby« ist bereits in Arbeit.

Tor­rey Peters: Detran­si­ti­on, Baby. A. d. ame­rik. Engl. v. Nico­le Sei­fert und Frank Sie­vers. Ull­stein Ver­lag, 464 Sei­ten, geb., 24 €