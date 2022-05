Osama Rezg ist der bekannteste Regisseur in Libyen. Es sei aber schwer, in die europäischen oder amerikanischen Kinos zu kommen, sagt er. Foto: MORGANE WIRTZ

Aus den offe­nen Fens­tern eines Büros in einer klei­nen Neben­stra­ße des Bezirks Lafay­et­te in Tunis dröh­nen Schüs­se und Geschrei. Doch die Pas­san­ten in dem ehe­ma­li­gen Diplo­ma­ten­vier­tel der tune­si­schen Haupt­stadt küm­mert es wenig, was in den Räu­men einer klei­nen Film­pro­duk­ti­ons­fir­ma vor sich geht. Nur einen Kilo­me­ter ent­fernt von der mit Sta­chel­draht geschütz­ten Bot­schaft Liby­ens herrscht nor­ma­ler All­tag. Der Bür­ger­krieg in Liby­en und die Mas­sen­pro­tes­te in Alge­ri­en schei­nen auf einem ande­ren Kon­ti­nent zu sein. Im Büro der Fir­ma Video Pro­duk­ti­on sitzt ein bär­ti­ger Mann und starrt gebannt auf zwei gro­ße Bild­schir­me. Sze­nen eines Stra­ßen­kamp­fes lau­fen, Gra­na­ten explo­die­ren. Der liby­sche Fil­me­ma­cher Osa­ma Rezg ver­bringt seit Jah­ren jedes Früh­jahr in Tunis, um sei­ne Seri­en zu schnei­den. »Hier kann ich in Ruhe arbei­ten, weit weg und doch inmit­ten der poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Pro­ble­me, die das Leben in Nord­afri­ka zehn Jah­re nach den Auf­stän­den bestim­men«, sagt der 41-Jährige.

Sein Arbeits­rhyth­mus wird von der vier­wö­chi­gen Fas­ten­zeit bestimmt. Wäh­rend des Rama­dan ver­brin­gen Fami­li­en und Freun­de in der ara­bi­schen Welt die lan­gen Näch­te zusam­men und schau­en hei­mi­sche TV-Seri­en. Für die­ses Jahr hat­te der bekann­tes­te liby­sche Regis­seur eine hei­te­re Fami­li­en­se­rie pro­du­ziert. Bekannt wur­de er aber wegen ande­rer Fil­me, bei denen er den Mut hat­te, umstrit­te­ne The­men wie Migra­ti­on oder die Kon­flik­te in Liby­en nach dem Sturz von Muammar Al-Gad­da­fi im Jahr 2011 zu thematisieren.

Der Häu­ser­kampf auf den Bild­schir­men stammt aus »Gha­s­aq«, über­setzt Mor­gen­däm­me­rung, eine Serie, die Rezg im Jahr 2019 in der Tür­kei gedreht hat. Die acht Tei­le spie­len in der im Krieg zer­stör­ten Hafen­stadt Sir­te. Liby­ens Regie­rungs­ar­mee hat­te in Al-Gad­da­fis ehe­ma­li­ger Hei­mat­stadt 2015 und 2016 die dort ver­schanz­ten Kämp­fer des Isla­mi­schen Staa­tes (IS) ver­trie­ben. 900 jun­ge Sol­da­ten star­ben, und es gab mehr als 2000 Kriegs­ver­sehr­te, weil meh­re­re Tau­send IS-Anhän­ger aus der ara­bi­schen Welt bis zu ihrem Unter­gang Wider­stand leis­te­ten. Der IS hat­te damals 180 Kilo­me­ter der liby­schen Küs­te besetzt und woll­te auch Tune­si­en und das süd­li­che Ita­li­en angrei­fen. In Euro­pa ist die blu­ti­ge Schlacht nur 300 Kilo­me­ter süd­lich von Sizi­li­en kaum bekannt.

Auf den ers­ten Blick ähneln die Sze­nen in »Gha­s­aq« den übli­chen Kriegs- oder Anti­kriegs­fil­men. Die Kame­ra folgt einer Grup­pe von jun­gen Kämp­fern aus dem benach­bar­ten Mis­ra­ta, das wäh­rend der Revo­lu­ti­on von Gad­da­fi-Anhän­gern aus Sir­te bela­gert wur­de. Aber wie in allen Pro­duk­tio­nen von Rezg gibt es auch in »Gha­s­aq« kein Hol­ly­wood-typi­sches Schwarz-Weiß-Den­ken. Die Seri­en­hel­den ster­ben oder schei­tern nicht auf dem Schlacht­feld, son­dern in ihrem Pri­vat­le­ben an erlit­te­nen Kriegs­t­rau­ma­ta. Auch die Beweg­grün­de der IS-Kom­man­deu­re wer­den detail­liert dar­ge­stellt. In »Gha­s­aq« wid­met sich erst­mals ein Film­re­gis­seur tief­grün­dig dem Phä­no­men des Isla­mi­sches Staats.

»Wäh­rend sich im Rama­dan alle Genera­tio­nen vor dem Fern­se­her ver­eint haben, ist das für mich eine gro­ße Chan­ce, in Liby­en die gro­ßen gesell­schaft­li­chen Tabus anzu­ge­hen. Es gibt näm­lich nur weni­ge öffent­li­che Platt­for­men, auf denen ein gesell­schaft­li­cher Dis­kurs statt­fin­den kann. Doch Ver­söh­nung ist nur mög­lich, wenn der brei­ten Öffent­lich­keit bekannt ist, was tat­säch­lich pas­siert ist.« Davon ist Rezg über­zeugt: »Wir müs­sen ver­ste­hen, wie es zu den Kon­flik­ten gekom­men ist und wie wir die­se in Zukunft ver­hin­dern kön­nen. Die all­ge­gen­wär­ti­ge Pro­pa­gan­da der poli­ti­schen Geg­ner führt uns hin­ge­gen direkt in den nächs­ten Krieg.«

Nach vier Jahr­zehn­ten Herr­schaft der Gad­da­fi-Fami­lie und mehr als einem Dut­zend loka­ler Krie­ge ver­lau­fen die Front­li­ni­en zwi­schen Isla­mis­ten und Regime-Anhän­gern, Revo­lu­tio­nä­ren und Men­schen­rechts­ak­ti­vis­ten oft mit­ten durch die Fami­li­en. Über poli­tisch sen­si­ble The­men trau­en sich daher selbst enge Freun­de nicht zu sprechen.

»Aus Angst vor den Mili­zen oder um die Sicher­heit der eige­nen Fami­lie sind auch nur weni­ge Poli­ti­ker oder Jour­na­lis­ten bereit, sich gegen Kor­rup­ti­on und Vet­tern­wirt­schaft zu wen­den, die meis­tens der wah­re Grund für die Kon­flik­te sind. Hin­ter dem Krieg steckt ein Rie­sen­ge­schäft«, erklärt Rezg. »Das Infor­ma­ti­ons­va­ku­um nut­zen dann Extre­mis­ten jeder Cou­leur für sich.«

Fil­me zu pro­du­zie­ren ist in dem Bür­ger­kriegs­land alles ande­re als leicht. Für die Serie »Rubik« ver­such­te Rezg über meh­re­re Mona­te, Geneh­mi­gun­gen und Dreh­or­te zu erhal­ten. Ver­geb­lich. Die Mili­zen­füh­rer scheu­en jede Form von Öffent­lich­keit. Rezg hät­te den von Migra­ti­on han­deln­den Film ger­ne irgend­wo an der 2000 Kilo­me­ter lan­gen Mit­tel­meer­küs­te sei­ner Hei­mat gedreht. Schließ­lich ent­stand das Dra­ma in Tune­si­en. Aus Liby­ens Nach­bar­land kommt auch die Mehr­heit der Schau­spie­ler, Kame­ra­leu­te sowie die Tech­nik sei­ner Produktionen.

Seit Fil­me aus Tune­si­en regel­mä­ßig inter­na­tio­na­le Prei­se ein­heim­sen, ist in dem Vor­zei­ge­land des soge­nann­ten Ara­bi­schen Früh­lings eine leben­di­ge Film­sze­ne ent­stan­den. Osa­ma Rezg arbei­tet in sei­ner Hei­mat dage­gen fast kon­kur­renz­los. Nur weni­ge liby­sche Fil­me­ma­cher sind in dem Land mit Afri­kas größ­ten Ölvor­kom­men erfolg­reich bei der Suche nach Geld oder Filmteams.

An The­men man­gelt es in Liby­en hin­ge­gen nicht. Rezgs Film »Dra­gu­n­ov« aus dem Jahr 2014 han­delt von einem Lie­bes­paar, des­sen Fami­li­en auf ent­ge­gen­ge­setz­ten Sei­ten des vor acht Jah­ren auf­flam­men­den Kon­flikts ste­hen und die der Bezie­hung ein Ende set­zen wol­len. Der Titel bezieht sich auf ein sowje­ti­sches Scharf­schüt­zen­ge­wehr, das in den liby­schen Bür­ger­krie­gen seit 2011 oft zum Ein­satz kommt.

»Dra­gu­n­ov« ent­stand in Rezgs Hei­mat­stadt Mis­ra­ta, wo mehr als 200 Mili­zen vor elf Jah­ren gemein­sam gegen das Gad­da­fi-Regime gekämpft hat­ten. Wegen sei­ner Her­kunft traut sich nie­mand in Liby­en, den Regis­seur direkt zu bedro­hen – bis­her zumin­dest. Auch wenn »Rubik«, »Dra­gu­n­ov« und »Gha­s­aq« die Machen­schaf­ten von Schmugg­lern, Mili­zio­nä­ren und Men­schen­händ­lern offen­le­gen. Aber die ange­spann­te Sicher­heits­la­ge treibt Fil­me­ma­cher, Mode­de­si­gner, Künst­ler und ande­re Krea­ti­ve zuneh­mend ins Exil. Das beun­ru­higt auch Rezg.

Inter­na­tio­nal sind sei­ne Fil­me bis­lang kaum bekannt. Das habe mit den Vor­ur­tei­len gegen­über Liby­en und der ara­bi­schen Welt zu tun, glaubt Rezgh. »Als ara­bi­scher Fil­me­ma­cher ist es schwer, in euro­päi­sche oder ame­ri­ka­ni­sche Ver­mark­tungs­netz­wer­ke zu kom­men«, sagt er. Das Net­flix-Ver­bin­dungs­bü­ro in den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten hat sei­ne zahl­rei­chen Anfra­gen bis­lang nicht beant­wor­tet. In dem Golf-Staat steht man poli­tisch dem Sis­si-Regime in Ägyp­ten näher als den ehe­ma­li­gen Revo­lu­tio­nä­ren in Liby­en. »Die ara­bi­sche Welt ist zudem ideo­lo­gisch geteilt«, sagt Osa­ma Rezg und bezieht sich auf den Kon­flikt zwi­schen den Golf­staa­ten Katar und Sau­di-Ara­bi­en. Seit dem soge­nann­ten Ara­bi­schen Früh­ling ste­hen sich Mus­lim­brü­der und auto­ri­tä­re Fami­li­en­dy­nas­tien gegen­über: »In dem liby­schen Stell­ver­tre­ter­krieg wird man auto­ma­tisch auf der einen oder ande­ren Sei­te ein­ge­ord­net«, erklärt Rezg.

Aus Liby­en berich­ten daher meist euro­päi­sche oder ame­ri­ka­ni­sche Ana­lys­ten, Jour­na­lis­ten oder Fil­me­ma­cher. Aus dem Angriff auf das US-Kon­su­lat von 2012 in Ben­gasi, bei dem der dama­li­ge Bot­schaf­ter Chris Ste­vens ums Leben kam, dreh­te der US-Regis­seur Micha­el Bay den Hol­ly­wood-Action­strei­fen »13 Stun­den«. Die geschei­ter­te Ret­tungs­ak­ti­on der US-Armee wird dar­in durch Ver­zer­rung der tat­säch­li­chen Gescheh­nis­se zu einem Hel­den­epos zwi­schen feind­lich drein­schau­en­den Libyern.

Osa­ma Rezg hat sei­ne Fer­tig­kei­ten durch näch­te­lan­ges Ana­ly­sie­ren sol­cher Hol­ly­wood-Schin­ken erlernt, zu einer Zeit, als die west­li­che Kul­tur in Liby­en noch geäch­tet wur­de. In Lon­don besuch­te er dann meh­re­re Film­hoch­schu­len und fand mit der Doku­men­ta­ti­on über den liby­schen Phi­lo­so­phen Sadiq Nay­ho­um erst­mals Beach­tung in der Bran­che. Mit meh­re­ren Film­prei­sen in der Tasche hät­te er in Lon­don, Kai­ro oder Bei­rut Kar­rie­re machen kön­nen, aber er zog es vor, wäh­rend der Revo­lu­ti­on nach Liby­en zurückzukehren.

Dabei ist er in sei­nem Hei­mat­land durch­aus umstrit­ten. Mit Pro­duk­tio­nen wie »Omar Mukhtar« über den berühm­ten liby­schen Wider­stands­kämp­fer stand er in Tri­po­lis und Ben­gasi in der Kri­tik. Die Stars sei­ner Fil­me sei­en oft aus den Nach­bar­län­dern, beschwer­ten sich vie­le. »Wir sind eine Gesell­schaft der Wider­sprü­che«, erklärt Rezg auf­ge­bracht. »Weil die meis­ten Liby­er rela­tiv kon­ser­va­tiv sind, wol­len sie nicht, dass ihre Kin­der Schau­spie­ler oder Künst­ler wer­den. Ande­rer­seits wird gefor­dert, dass mei­ne Seri­en von liby­schen Schau­spie­lern gedreht wer­den. Das ist absurd.« Man­gels guter Schau­spiel­agen­tu­ren hat er sich mitt­ler­wei­le ein eige­nes Archiv von Talen­ten aus der ara­bi­schen Welt ange­legt. »Ich sehe mir stän­dig Pro­duk­tio­nen aus Alge­ri­en, Ägyp­ten oder Marok­ko an und mache Screen­shots von den Leu­ten, die mir gefallen.«

Weil er die Dreh­ar­bei­ten von »Gha­zag« in den kur­di­schen Ort Suruj unweit der syri­schen Gren­ze ver­le­gen muss­te, um dort die Schlacht um Sir­te nach­zu­spie­len, wur­de die Arbeit am Set kom­pli­ziert. Die Kom­par­sen spra­chen näm­lich nur Tür­kisch oder Kur­disch, die Schau­spie­ler aber Ara­bisch oder Eng­lisch. Des­halb muss­te jede Sze­ne von Über­set­zern vor­be­rei­tet wer­den. Syri­sche Flücht­lin­ge aus Alep­po und Damas­kus wur­den dafür ange­stellt, da nur weni­ge Tür­ken Eng­lisch spre­chen. »Wenn unse­re Über­set­zer den Kom­par­sen die nächs­te Sze­ne erklä­ren woll­ten, dann hat jeweils ein Drit­tel das nicht ver­stan­den. Also hat­ten wir Sub-Über­set­zer, das waren tür­ki­sche Kur­den. Nach acht Wochen Dreh­ar­bei­ten waren auch die 60 tech­ni­schen Spe­zia­lis­ten mit den Ner­ven am Ende.«

Offi­zie­re der tür­ki­schen Armee lie­fer­ten dem Film­team jeden Mor­gen Waf­fen, damit sie den Häu­ser­kampf von Sir­te nach­stel­len konn­ten. »Das hat viel Zeit gekos­tet«, erin­nert sich Rezg. Dabei hät­te es schnell gehen müs­sen. Licht, Ton, Action ver­än­dern sich rasch bei solch einem Film. Aber anders als in Liby­en bemüh­te sich die Tür­kei um gute Pro­duk­ti­ons­be­din­gun­gen: »Ich habe alle Dreh­ge­neh­mi­gun­gen online bean­tragt und nach weni­gen Tagen erhal­ten«, erin­nert er sich.

Für die Finan­zie­rung sei­ner Fil­me geht Rezg bei liby­schen Geschäfts­leu­ten hau­sie­ren. Seit­dem er Chef­re­dak­teur des TV-Sen­ders Salam aus Tri­po­lis ist, kri­ti­sie­ren Kol­le­gen aller­dings eine Nähe zum eben­falls aus Mis­ra­ta stam­men­den Pre­mier­mi­nis­ter Abdel­ha­mid Dbai­ba. Rezg aller­dings kommt es ein­zig auf die Ver­söh­nung an: »In Liby­en gibt es Städ­te und Stäm­me, die sich heu­te auf­grund von Geschich­ten, die 50 oder sogar 70 Jah­re zurück­lie­gen, in einem Kon­flikt befin­den. Mei­ne Bot­schaft lau­tet, die­se Stäm­me zu ver­söh­nen und nicht die Ursprün­ge die­ser Kon­flik­te erneut zu diskutieren.«

Sein Ziel ist es außer­dem, auch in Liby­en eine Film­in­dus­trie auf­zu­bau­en. »Es macht mich trau­rig, dass das ein­zi­ge Bild, was die Welt der­zeit von Liby­en hat, Krieg, Mili­zen und Waf­fen sind. Es gibt vie­le Künst­ler und gebil­de­te Men­schen, die es ver­die­nen, gehört zu wer­den, weil sie dafür kämp­fen, ihr Land wie­der zum Leben zu erwe­cken. Ich bin nur einer von ihnen.«