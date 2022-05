Seit über einem Jahrzehnt werden in Neukölln gezielt Autos von Antifaschistinnen und Antifaschisten abgefackelt. Foto: MBR/Theo Schneider

Vor zwei Wochen hat das Ber­li­ner Abge­ord­ne­ten­haus end­lich den Unter­su­chungs­aus­schuss zum Neu­kölln-Kom­plex ein­ge­setzt. Frau Klo­se, lässt Sie das hoffen?

Ich tei­le die Hoff­nung der­je­ni­gen, die die­sen Par­la­men­ta­ri­schen Unter­su­chungs­aus­schuss gefor­dert haben. Für sie ist es die ein­zi­ge Mög­lich­keit, hof­fent­lich Licht in das Dun­kel zu brin­gen oder den Nebel­ker­zen, die seit vie­len Jah­ren da gezün­det wur­den, zumin­dest ein Licht entgegenzusetzen.

Mehr bleibt ja als Instru­men­ta­ri­um auf­grund aus­blei­ben­der Gerichts­pro­zes­se nicht übrig.

Ich kann nur immer wie­der sagen: Das ist eine Erfolgs­ge­schich­te der vie­len enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die­ser Stadt, die den Druck auf die Poli­tik über einen lan­gen Zeit­raum der­art sta­bil auf­recht­erhal­ten haben, dass die­ser Par­la­men­ta­ri­sche Unter­su­chungs­aus­schuss in weni­gen Wochen die Arbeit auf­neh­men wird.

Bei den Betrof­fe­nen in Neu­kölln gibt es einen sehr star­ken Ver­trau­ens­ver­lust in die Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den. Wie will man denn da zusammenkommen?

Der Ver­trau­ens­ver­lust ist mehr als ver­ständ­lich. Weil das, was bis­her vor­liegt, für die Betrof­fe­nen nicht befrie­di­gend ist und sie rat­los zurück­lässt. Sie haben jetzt die Mög­lich­keit, im bes­ten Fall als Betrof­fe­ne gleich zu Beginn des Unter­su­chungs­aus­schus­ses – und das hof­fe ich sehr – ihre Sicht der Din­ge auf staat­li­ches Han­deln, Unter­las­sun­gen, ihre Fra­gen sehr kon­kret an die Mit­glie­der des Aus­schus­ses zu for­mu­lie­ren, um dann hof­fent­lich durch die Erkennt­nis­se und Ant­wor­ten, auch aus der Akten­la­ge, zumin­dest ein klei­nes Stück weiterzukommen.

Trotz­dem bleibt das Gefühl, dass Rechts­ex­tre­me über Jah­re ein sehr star­kes Selbst­be­wusst­sein ent­wi­ckelt haben, weil sie den Ein­druck ver­mit­telt bekom­men haben, dass der Staat gegen sie sowie­so nicht in ange­mes­se­ner Wei­se vor­geht. Rech­nen Sie eigent­lich mit einem bal­di­gen Gerichtsverfahren?

Ver­mut­lich wird es bald zu einem Ver­fah­ren gegen zwei Beschul­dig­te in dem soge­nann­ten Neu­kölln-Kom­plex kom­men. Das Pro­blem dabei ist aber, dass gleich meh­re­re Anschlags­se­ri­en nicht ange­mes­sen ver­folgt wur­den, dass Beweis­ma­te­ri­al nicht ange­mes­sen gesi­chert wur­de, dass Betrof­fe­nen nicht aus­rei­chend Glau­ben geschenkt oder zuge­hört wur­de. Dass Ana­ly­sen von den Betrof­fe­nen, aber auch von anti­fa­schis­ti­schen oder zivil­ge­sell­schaft­li­chen unab­hän­gi­gen Bera­tungs­stel­len, nicht ernst genom­men wurden.

Wird es über­haupt zu Ver­ur­tei­lun­gen kommen?

Vie­le der Betrof­fe­nen hof­fen das seit lan­ger Zeit, dass die Täter – wohl­ge­merkt Täter eines ja recht über­schau­ba­ren Per­so­nen­krei­ses – irgend­wann ver­ur­teilt wer­den, damit für sie die indi­vi­du­el­le Gefahr abnimmt, weil es even­tu­ell zu Gefäng­nis­stra­fen kommt.

Vie­les von dem, was an Skan­da­len hoch­ge­kom­men oder an Fra­gen auf­ge­taucht ist, ist dabei mehr oder weni­ger durch Zufall herausgekommen.

Das ist so. Und das ist eine sehr ent­schei­den­de Ebe­ne in die­sem Kom­plex, näm­lich: War­um kam es eigent­lich trotz die­ser zahl­rei­chen Son­der­er­mitt­lungs­grup­pen, Kom­mis­sio­nen, Zusam­men­schlüs­se von Ver­fas­sungs­schutz und Lan­des­kri­mi­nal­amt nicht zu Ermitt­lungs­er­fol­gen? Vie­le Betrof­fe­ne und Außen­ste­hen­de, auch Jour­na­lis­tin­nen und Jour­na­lis­ten, haben immer wie­der gesagt: Das Pro­blem sind mitt­ler­wei­le nicht mehr feh­len­de Ermitt­lun­gen, son­dern dass trotz eines enor­men Ermitt­lungs­auf­wands nichts Sub­stan­zi­el­les her­aus­kommt. Hin­zu kommt: Statt die Betrof­fe­nen zu infor­mie­ren, die bis heu­te teil­wei­se kei­ne Kennt­nis über die­se Vor­gän­ge haben, wur­de medi­en­öf­fent­lich aus­ge­tra­gen, dass es da Unge­reimt­hei­ten gibt.

Par­al­lel dazu gab es immer mehr Vor­fäl­le und Skan­da­le, die immer mehr Fra­gen auf­ge­wor­fen haben. Bis hin zu Polizist*innen mit stark rechts­ex­tre­mem Drall, die – oh Wun­der! –, dann sogar in ras­sis­ti­sche Über­grif­fe invol­viert sind…

Genau. Oder bis hin zu einem Poli­zis­ten, der wegen Geheim­nis­ver­rats vor Gericht steht, weil er Poli­zei-Inter­na an einen AfD-Kol­le­gen wei­ter­ge­ge­ben haben soll. Oder einem lei­ten­den Staats­an­walt, bei dem Befürch­tun­gen bestan­den, dass er Sym­pa­thien für die AfD hegt. Nicht nur durch die zahl­rei­chen Vor­fäl­le, son­dern auch durch die neu­es­ten Ver­laut­ba­run­gen sei­tens des Bun­des-Innen­mi­nis­te­ri­ums bezüg­lich der rechts­ex­tre­men Hal­tung bei Mit­ar­bei­ten­den in den Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den ist klar, dass es dort Sym­pa­thi­san­ten des Rechts­ex­tre­mis­mus gibt.

Dann ermit­telt man eben ein biss­chen, Haupt­sa­che kei­ne Erfolge?

Das ist etwas, was immer in der Kri­tik stand: die­se erfolg­lo­sen poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen und die­ses Behör­den­han­deln. Gibt es struk­tu­rel­le Grün­de dafür? Gibt es also Invol­vie­run­gen oder Sym­pa­thi­sie­run­gen mit rechts­ex­tre­men Per­so­nen? Gibt es even­tu­ell sogar Wei­ter­ga­ben von Infor­ma­tio­nen an Rechtsextreme?

Aber ein ein­zel­ner Pro­zess wird in die­sem Zusam­men­hang doch all die Fra­gen über­haupt nicht umfäng­lich beantworten.

Genau dar­um haben ja vie­le Betrof­fe­ne seit lan­ger Zeit die­sen Par­la­men­ta­ri­schen Unter­su­chungs­aus­schuss gefor­dert: Weil sie der Mei­nung sind, dass vor Gericht nur ein so klei­ner Teil der Taten ver­han­delt wer­den wird, dass es eines ande­ren Gre­mi­ums bedarf.

Man hät­te zum Bei­spiel auch frü­her schon auf Ihre lang­jäh­ri­ge Exper­ti­se ver­trau­en können.

Die Mobi­le Bera­tung ist dadurch, dass wir im Feld arbei­ten, so eine Art Früh­warn­sys­tem von Ent­wick­lun­gen in die­sem Bereich. Wir leis­ten sehr prak­ti­sche Arbeit mit den Men­schen und wir schau­en uns sehr genau an, wie sich bestimm­te Pro­ble­me auf den Stra­ßen oder im Netz, eben im All­tag der Men­schen, ver­brei­ten. Das heißt, die Men­schen, die sich an uns wen­den, sind die ers­ten, die indi­vi­du­ell die­je­ni­gen Ent­wick­lun­gen und Bedro­hun­gen erfah­ren, die sich dann in der Gesell­schaft ins­ge­samt zeigen.

Zum Bei­spiel?

Zum Bei­spiel der Kul­tur­kampf von rechts, das heißt Angrif­fe und Inter­ven­ti­on von extre­men Rech­ten und rechts­po­pu­lis­ti­schen Akteu­ren auf Gedenk­stät­ten, auf Thea­ter oder die Bedro­hung von Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­rin­nen und Kom­mu­nal­po­li­ti­kern, auch gera­de von ehren­amt­li­chen Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­rin­nen und Kom­mu­nal­po­li­ti­kern. Da haben wir schon früh dar­auf hin­ge­wie­sen, dass das die Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit sind. Das­sel­be galt für die Ent­hem­mung der Mit­te oder aktu­ell für den ver­schwö­rungs­ideo­lo­gi­schen Cha­rak­ter der Corona-Proteste.

Und die­se Hin­wei­se wer­den von den ent­spre­chen­den Stel­len auch gehört?

Der Staat hat sich mit vie­len Mil­lio­nen Euro bereit erklärt, die­se Arbeit auf der einen Sei­te zu unter­stüt­zen und auch zu ermög­li­chen. Auf der ande­ren Sei­te ist es aber trotz­dem immer wie­der auch eine Her­aus­for­de­rung, Gehör zu fin­den und klar­zu­ma­chen: Ihr leis­tet euch eine sehr brei­te demo­kra­ti­sche Infra­struk­tur, also hört auch, was wir euch an Ana­ly­sen zur Ver­fü­gung stel­len, damit ihr euer poli­ti­sches Han­deln dar­auf aus­rich­ten könnt!

Die Mobi­le Bera­tung gegen Rechts­ex­tre­mis­mus Ber­lin fei­ert in die­sen Tagen ihr 20-jäh­ri­ges Bestehen. Sie waren von Anfang an dabei. Wie war das in den Anfangsjahren?

Naja, in der Grün­dungs­zeit vie­ler mobi­ler Bera­tungs­teams – gera­de zu Beginn die­ser soge­nann­ten Nuller­jah­re – wur­de ja Rechts­ex­tre­mis­mus als ein spe­zi­fisch ost­deut­sches Pro­blem ange­se­hen. Die dama­li­ge Arbeit gegen Rechts­ex­tre­mis­mus war sehr stark täter­fo­kus­siert und wur­de vor allem mit einer star­ken Gewalt­för­mig­keit in Ver­bin­dung gebracht, aber natür­lich auch mit Fra­gen von Domi­nanz­ver­hält­nis­sen extrem rech­ter Jugend­kul­tu­ren im All­tag der Sozi­al­räu­me in Ost­deutsch­land. Und wenn ich von Domi­nanz­ver­hält­nis­sen spre­che, dann natür­lich auch vor allem von Gewalt der extrem Rech­ten, von Kame­rad­schaf­ten, Über­grif­fen und von Bewaffnungen.

Und Sie hat­ten damals einen ganz neu­en Ansatz?

Ja, das Neue damals bei uns war, dass wir uns auf die Men­schen fokus­siert haben, die man gemein­hin als demo­kra­ti­sche Zivil­ge­sell­schaft bezeich­net. Das heißt, man hat letzt­lich immer gesagt: der Rechts­ex­tre­mis­mus, der Ras­sis­mus, der Anti­se­mi­tis­mus, die Ver­schwö­rungs­ideo­lo­gien, der Rechts­po­pu­lis­mus kön­nen nur so wirk­mäch­tig sein, wie Demo­kra­tin­nen und Demo­kra­ten es zulas­sen. Und das ist bis heu­te unser Ansatz in der nach­fra­ge­ori­en­tier­ten Arbeit, in der ver­trau­li­chen und auch kos­ten­lo­sen mobi­len Bera­tungs­ar­beit, dass wir auf Nach­fra­ge die­se Zivil­ge­sell­schaft stär­ken und hand­lungs­si­che­rer machen möchten.