Kein Tag ohne: Die Menschheit ist auf Gebrauchswerte zu ihrer Bedürfnisbefriedigung angewiesen, selbst wenn die repressiven kapitalistischen Verhältnisse eines Tages Geschichte sein sollten Foto: AKG Images

Die eth­no- und euro­zen­tri­sche Selbst­ver­liebt­heit der west­deut­schen, zumal Ber­li­ner 1968er-Bewe­gung hat Bolí­var Eche­ver­ría – gebo­ren 1941 im ecua­do­ria­ni­schen Riobam­ba und 2010 in Mexi­ko-Stadt gestor­ben – zeit­le­bens gekränkt. Im Jah­re 1994 äußer­te er im Inter­view mit dem Ver­fas­ser die­ser Zei­len, dass bei der Demons­tra­ti­on gegen den kon­go­le­si­schen Minis­ter­prä­si­dent Moi­se Tschom­bé im Jah­re 1964 in Ber­lin, mit der »alles anfängt«, Teil­neh­mer aus der Drit­ten Welt domi­nie­ren, die ers­ten Rei­hen bil­den und erst all­mäh­lich die deut­sche Betei­li­gung an den Pro­tes­ten zunimmt. In der Flut vor Ort ent­stan­de­ner 68er-Chro­ni­ken ist die­ses Detail aber unter­ge­gan­gen. Eche­ver­ría ver­bringt von 1961 an sechs Stu­den­ten­jah­re in der geteil­ten Stadt, schließt auf Lebens­dau­er Freund­schaft mit Rudi Dutsch­ke und Horst Kur­nitz­ky, ver­liebt sich in sei­ne ers­te Ehe­gat­tin Ingrid Wei­kert, dis­ku­tiert mit allen drei­en, und ver­öf­fent­licht mit Kur­nitz­ky zwei Bücher in der Spra­che von Ber­tolt Brecht, unter ande­rem die ers­te loka­le »Che«-Guevara-Biografie und vie­les mehr. Und trotz­dem bleibt er ein Frem­der im Schat­ten der Mau­er – für immer.

Oder doch nicht? Jetzt, 60 Jah­re spä­ter, erscheint end­lich im Argu­ment-Ver­lag ein Buch Eche­ver­rí­as in sei­ner geschätz­ten Zweit­spra­che, in der er so oft mit sei­nem ers­ten Sohn Andrés Eche­ver­ría Wei­kert phi­lo­so­phiert hat. Zen­tral ist in die­ser post­hu­men Samm­lung von zehn Kapi­teln (zusam­men­ge­pflückt aus sei­nen 13 zu Leb­zei­ten erschie­nen Büchern) ein von Bolí­var Eche­ver­ría ein­ge­führ­ter Begriff, der ins­be­son­de­re in den Kapi­teln »15 The­sen zu Moder­ne und Kapi­ta­lis­mus« und »Der baro­cke Schlüs­sel Latein­ame­ri­kas« ent­wi­ckelt wird. Es han­delt sich um den Begriff des »his­to­ri­schen Ethos«, den Dreh- und Angel­punkt sei­ner anti­ka­pi­ta­lis­ti­schen, anti­eu­ro­zen­tri­schen und undog­ma­ti­schen Sozi­al­phi­lo­so­phie, die an Marx, Hei­deg­ger, Ben­ja­min, Hork­hei­mer und Ador­no geschult ist. Die­ser Begriff geht in sei­ner inhalt­li­chen Bestim­mung von der rea­len Sub­sum­ti­on der Ge­brauchswertproduktion unter die Wert­pro­duk­ti­on aus. Die Unter­su­chun­gen zum Ethos schlie­ßen dabei an sei­ne vor­an­ge­hen­den zum Gebrauchs­wert als Natu­ral­form der gesell­schaft­li­chen Pro­duk­ti­on an.

Destruktive Tendenzen

In letz­ter Instanz ten­diert, so Eche­ver­ría, die kapi­ta­lis­ti­sche Pro­duk­ti­ons­wei­se dazu, alle Gebrauchs­wer­te zu zer­stö­ren, ihrer destruk­ti­ven Logik zu opfern. Der Um­stand, dass die Wert­pro­duk­ti­on immer eines Min­dest­ma­ßes an Gebrauchs­wertproduktion zum eige­nen Fort­be­stehen zugleich bedarf, heißt nicht not­wen­di­ger­wei­se, dass die­ser Pro­zess eine natür­li­che Schran­ke hat, wel­che die­se den herr­schen­den Ver­hält­nis­sen imma­nen­te destruk­ti­ve Ten­denz ir­gendwann unaus­weich­lich gegen die Ver­hält­nis­se selbst wen­den wird. Viel­mehr besteht die Gefahr, die schon Rosa Luxem­burg mit dem Dik­tum »Sozia­lis­mus oder Bar­ba­rei« aus­sprach, dass die Selbst­zerstörung eine der Mensch­heit über­haupt sein könnte.

Soll­te der Gebrauchs­wert end­gül­tig ver­schwin­den, so ver­schwände damit auch der Wert samt Mehr­wert­pro­duk­ti­on und somit eben­falls die Aus­beu­tung des Men­schen durch den Men­schen. Die repres­si­ven kapi­ta­lis­ti­schen Ver­hält­nis­se wären damit zwar von der Erde, mit ihnen aber auch die Men­schen sel­ber, die ohne Gebrauchs­wer­te, ohne Mit­tel zur Bedürf­nis­be­frie­di­gung kei­nen Tag leben kön­nen. Wor­um es also zu gehen hat, ist eine Über­win­dung der Sub­sumtion des Gebrauchs­wer­tes unter den Wert anzu­stre­ben, wel­che die Ge­brauchswertproduktion als sol­che erhält. Aus der Per­spek­ti­ve von Eche­ver­rí­as Sozi­al­phi­lo­so­phie ist die­se drin­gend not­wen­di­ge Befrei­ung der Gebrauchs­wert­pro­duk­ti­on von der sie beherr­schen­den Wert­pro­duk­ti­on mit­nich­ten durch einen ein­ma­li­gen »mes­sia­ni­schen Akt« zu lösen. His­to­risch sind Gebrauchs­wert- und Wert­pro­duk­ti­on der­ar­tig eng mit­ein­an­der ver­wo­ben, dass es als schier unlös­ba­re Auf­ga­be erscheint, die­se Befrei­ung zu den­ken oder gar herbeizuführen.

Eche­ver­rí­as Ansatz in die­sem Dilem­ma ist fol­gender: Er drängt über die Sphä­re der Pro­duk­ti­on stär­ker hin­aus, als Marx dies tat, und bemüht sich um die Auf­nah­me von Momen­ten des All­ta­ges in den Blick­win­kel der Ana­ly­se. Im west­li­chen Mar­xis­mus wur­de dies ver­sucht, so wid­me­te Georg Lukács in »Geschich­te und Klas­sen­be­wusst­sein« der Ideo­lo­gie­kri­tik gro­ße Auf­merk­sam­keit. Er stell­te damit die Fra­ge, war­um trotz der gege­be­nen objek­ti­ven Bedin­gun­gen die Sub­jek­te der Geschich­te den Schritt aus der »Vor­ge­schich­te« (Marx) her­aus nicht tun.

Eche­ver­ría will dar­über noch hin­aus­ge­hen und in der Ana­ly­se nicht nur die Ideo­lo­gie, son­dern wesent­lich mehr For­men des All­tags erfas­sen. Er ver­sucht, all das zu ana­ly­sie­ren, was die an und für sich uner­träg­li­chen herr­schen­den Ver­hält­nis­se schein­bar erträg­lich macht. Im Unter­schied zu Lukács sind dies nicht bloß ideo­lo­gi­sche For­men, die den fal­schen gegen­ständ­li­chen Schein erwe­cken, das Gege­be­ne sei gar nicht uner­träg­lich, son­dern päss­lich und im Grund­sätz­li­chem unver­än­der­bar. Son­dern es sind zudem auch Ver­hal­tens­for­men, gesell­schaft­li­che Insti­tu­tio­nen und so wei­ter, die die­se schein­ba­re Erträg­lich­keit des Uner­träg­li­chen her­stel­len. Der sprin­gen­de Punkt dabei ist, dass die­se All­tags­for­men nicht schlicht aus dem Wert­ver­hält­nis her­aus zu ana­lysieren sind, son­dern auch aus der kon­kre­ten Form der je pro­du­zier­ten und kon­su­mier­ten Gebrauchswerte.

Das historische Ethos

Die Gesamt­heit der regio­nal und zeit­lich diver­sen All­tags­for­men zum Ertra­gen der den Gebrauchs­wert ten­den­zi­ell zer­stö­ren­den, also uner­träg­li­chen herr­schen­den gesell­schaft­li­chen Ver­hält­nis­se nennt Bolí­var Eche­ver­ría das his­to­ri­sche Ethos. In sei­nen Wor­ten ist »die struk­tu­rel­le gesellschaftli­che Ver­hal­tens­wei­se, die wir his­to­ri­sches Ethos nen­nen (…) eine Ver­hal­tens­wei­se, die ver­sucht, das Unleb­ba­re leb­bar zu machen.«

Eche­ver­ría spricht von vier his­to­ri­schen Ethen der kapi­ta­lis­ti­schen Moder­ne (rea­lis­ti­sches, roman­ti­sches, klas­si­sches und baro­ckes Ethos) als eine je »beson­de­re Art und Wei­se, mit dem Kapi­ta­lis­mus zu leben«. Dabei fasst er die unter­schied­li­chen Ethen als Grund­la­ge von »ver­schie­de­nen kom­ple­xen Spon­ta­nei­tä­ten«, wel­che die »All­tags­er­fah­rung der Lebens­welt, wie sie die kapi­ta­lis­ti­sche Moder­ne ermög­licht,« aus­ma­chen oder bezeich­net sie auch als eine »Form, das Kapi­ta­lis­ti­sche zu naturalisieren«.

Jedes histori­sche Ethos ist die Gesamt­heit von Bräu­chen, sozia­len Insti­tu­tio­nen, Denk- und Hand­lungs­for­men, Werk­zeu­gen, Pro­duk­ti­ons- und Konsumtionsfor­men von Gebrauchs­wer­ten, die es ermög­li­chen, in den unmensch­li­chen kapi­ta­lis­ti­schen Pro­duk­ti­ons­ver­hält­nis­sen als Mensch oder mensch­li­che Gesell­schaft zu leben. Und zwar ohne sich per­ma­nent eine Lösung des je anste­hen­den Pro­blems, das sich aus die­sen Ver­hält­nis­sen ergibt, erfin­den zu müs­sen. Daher stel­len sich die ver­schie­de­nen Ethen als ver­schie­de­ne Grund­la­gen je unter­schied­li­cher »kom­ple­xer Spon­ta­nei­tä­ten« dar, denn durch sie sind bestimm­te Hand­lungs- und sons­ti­ge Mus­ter vor­de­fi­niert, die ein Ertra­gen der uner­träg­li­chen Wider­sprü­che der bestehen­den Ver­hält­nis­se nicht nur ermög­licht, son­dern als etwas Auto­ma­ti­sches, In­stinktives oder Spon­ta­nes erschei­nen lässt. Erst die dif­fe­ren­zier­te Ana­ly­se der heu­te par­al­lel exis­tie­ren­den vier Ethen der kapi­ta­lis­ti­schen Moder­ne erlaubt das umfas­sen­de Erken­nen der herr­schen­den gesell­schaft­li­chen Ver­hält­nis­se, das not­wen­dig ist, um zu ver­stehen, war­um eine Über­win­dung die­ser destruk­ti­ven Gesellschaftsforma­tion bis­her nicht mög­lich war. Even­tu­ell mit der Mög­lich­keit, davon aus­ge­hend Lösungs­an­sät­ze zu entwickeln.

Holprige Übersetzung

Soweit eini­ge Gedan­ken aus dem bespro­che­nen Buch, des­sen Erschei­nen nach 25 Jah­ren ohne deutsch­spra­chi­ge Tex­te Bolí­vars erfreu­lich ist. Bedau­er­li­cher Wei­se begrün­den die Her­aus­ge­ber nicht, war­um sei kei­nes der von Eche­ver­ría in Mexi­ko selbst ver­öf­fent­lich­ten Bücher wie »Las ilu­sio­nes de la moderni­dad« in sei­ner Inte­gri­tät respek­tie­ren und ins Deut­sche über­set­zen, noch nen­nen sie die Kri­te­ri­en ihrer Text­aus­wahl, geschwei­ge denn begrün­den sie die­se. Die bezüg­lich der Hälf­te der Kapi­tel feh­len­den Anga­ben zu deren ursprüng­li­chen Ver­öf­fent­li­chung ergän­zen das Bild einer stol­pern­den Her­aus­ge­ber­schaft wie auch unzäh­li­ge Über­set­zungs­feh­ler, die den sozi­al­phi­lo­so­phi­schen Ansatz Eche­ver­rí­as zum Teil in sein Gegen­teil verwandeln.

Ein Bei­spiel: Bolí­var Eche­ver­ría ist nicht müde gewor­den zu erklä­ren, war­um er eine im Spa­ni­schen (so wie im Deut­schen) eigent­lich inexis­ten­te Plu­ral­form von »el ethos« ( »das Ethos«) ein­führt, die er mit »los ethe« notiert (ana­log im Deut­schen: »die Ethen«). Der Über­set­zer ver­wäs­sert aber den radi­ka­len Gesell­schafts- und Sprach­kri­ti­ker. Eche­ver­rí­as urei­ge­ne, und für sein Den­ken zen­tra­le, spa­nisch­spra­chi­ge Wort­schöp­fung »ethe«, als neu ein­ge­führ­te Plu­ral­form von »ethos«, kocht der Über­set­zer »man­gels eines Plu­rals im Deut­schen« mit ober­leh­rer­haf­ter Ges­te in »For­men von Ethos« her­un­ter. Als ob Eche­ver­ría, dem sei­ne guten Deutsch­kennt­nis­se wich­tig waren, nicht wüss­te, dass die­se Plu­ral­form weder im Deut­schen noch im Spa­ni­schen existiert.

David Graaf nimmt mit der Über­set­zung dem Text sei­nen Witz und den zen­tra­len Unter­schied zu Max Weber: dass es eine Viel­zahl par­al­lel exis­tie­ren­der Ethen der kapi­ta­lis­ti­schen Moder­ne gibt, und nicht einen ein­zi­gen Ethos, wie in Webers Nach­fol­ge naiv euro­zen­tris­tisch vor­aus­ge­setzt wird. Dass die­ser Ein­heits­ethos sei­ne Unter­for­men hat, das weiß auch Weber, dafür bräuch­te es dann kei­nen ecua­do­ria­nisch-mexi­ka­ni­schen Sozi­al­phi­lo­so­phen mehr. Der Ver­lag hät­te sich und dem phi­lo­so­phi­schen Erbe Bolí­var Eche­ver­rí­as einen Gefal­len getan, wenn er ein zu Leb­zei­ten von ihm zusam­men­ge­stell­tes Buch, ich den­ke ins­be­son­de­re an »Las ilu­sio­nes de la moderni­dad« oder »El dis­cur­so crí­ti­co de Marx«,veröffentlicht und einen in sein Den­ken ein­ge­le­se­nen Über­set­zer enga­giert hätte.

Bolívar Echeverría: Für eine alternative Moderne. Studien zu Krise, Kultur und Mestizaje. Argument-Verlag, 240 S., br., 20 €.