Krise als Dauerzustand: Politische Zerrüttung und wirtschaftliche Not prägten die kurze Dauer der Weimarer Republik. Schon früh griffen viele Parteien auf antisemitische und nationalistische Beschwörungen zurück. Foto: akg-images/TT News Agency

»War­um (…) sind die For­men der Lite­ra­tur des 20. Jahr­hun­derts wie Col­la­gen, Dada oder Mon­ta­gen, die offen­kun­dig der Zer­ris­sen­heit des Jahr­hun­derts weit­aus bes­ser Gestalt geben, noch nicht in der Geschichts­wis­sen­schaft ange­kom­men?« Mit die­ser Fra­ge hat der His­to­ri­ker Micha­el Wildt in sei­ner jüngs­ten Ver­öf­fent­li­chung »Zer­bors­te­ne Zeit. Deut­sche Geschich­te 1918 bis 1945« die Kon­ven­tio­nen his­to­rio­gra­phi­scher Gesamt­dar­stel­lung einem grund­le­gen­den Zwei­fel aus­ge­setzt. Sahen noch Historiker*innen wie Golo Mann und Hans-Ulrich Weh­ler das 19. und 20. Jahr­hun­dert durch­zo­gen von einem geschlos­se­nen Erzähl­bo­gen, von dem Leit­ge­dan­ken etwa an eine deut­sche Nati­on als geis­ti­ger Ein­heit oder dem dyna­mi­schen Kräf­te­mes­sen der Klas­sen, ent­geht für Wildt dem gro­ßen Wurf in der Geschich­te doch immer etwas von der his­to­ri­schen Wirk­lich­keit selbst, der sie für uns heu­te eigent­lich ver­ständ­lich machen soll.

Es ist ein bekann­tes Dilem­ma geschichts­wis­sen­schaft­li­cher For­schung, auf das Wildt ver­weist: dass Historiker*innen die Geschich­te vom Stand­punkt der Gegen­wart, von ihrem vor­läu­fi­gen Ende aus betrach­ten. Dabei kön­nen sie dem Miss­ver­ständ­nis auf­sit­zen, dass sich im zeit­li­chen Nach­ein­an­der der his­to­ri­schen Ereig­nis­se ihr kau­sa­ler Zusam­men­hang begrün­den wür­de, eine kau­sa­le Linie zum Heu­te zu zie­hen sei. Ange­sichts der »zer­klüf­te­ten Land­schaft«, wie Wildt das 20. Jahr­hun­dert nennt, und des Holo­caust, der in ihren Boden wohl die tiefs­ten »Ris­se« geschla­gen hat, ist für ihn die ein­fa­che Kon­ti­nui­täts­er­zäh­lung eines geschicht­li­chen Voll­zugs frag­wür­dig gewor­den. Mit »Zer­bors­te­ne Zeit« hat der His­to­ri­ker einen über 600 Sei­ten schwe­ren Ver­such vor­ge­legt, dem Dis­pa­ra­ten des Zeit­al­ters zwi­schen den bei­den Welt­krie­gen bei­zu­kom­men und neue For­men sei­ner Dar­stell­bar­keit zu finden.

Historische Schlaglichter

Als Ers­tes springt den Leser*innen der Auf­bau des Buches ins Auge. In zwölf Kapi­teln, die sich zu glei­chen Tei­len der Wei­ma­rer Repu­blik und dem Natio­nal­so­zia­lis­mus wid­men, fokus­siert Micha­el Wildt jeweils ein Jahr, meist ver­knüpft mit Hin­wei­sen auf die Schau­plät­ze und Schwer­punkt­set­zung des anvi­sier­ten Zeit­ge­sche­hens: »Locar­no 1925 – Außen­po­li­tik als Gesell­schafts­aus­flug« oder »Holo­caust. Ams­ter­dam – Sobi­bór 1943«. Deut­lich wird dar­an, dass es sich bei »Zer­bors­te­ne Zeit« nicht um eine sys­te­ma­ti­sche Unter­wei­sung in die öko­no­mi­schen Ent­wick­lun­gen und poli­ti­schen Dyna­mi­ken von der Novem­ber­re­vo­lu­ti­on bis zum Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges han­delt, gleich­wohl sich der Autor an den bedeu­ten­den Umbrü­chen die­ser Zeit ori­en­tiert. Viel­mehr hat Micha­el Wildt die deut­sche Geschich­te mit Schlag­lich­tern durch­setzt: Die ein­zel­nen Kapi­tel las­sen sich als ver­dich­te­te Essays lesen, in denen die his­to­ri­sche Bedeu­tungs­last des je fixier­ten Jah­res aus­ge­leuch­tet wird.

Für das Jahr 1923 unter­sucht er, wie in der noch jun­gen Wei­ma­rer Demo­kra­tie mit der zur Hyper­in­fla­ti­on eska­lie­ren­den Finanz­po­li­tik, ihrer unste­ten Reichs­re­gie­rung und mit der fran­zö­si­schen Ruhr­be­set­zung ent­schei­den­de »Kri­sen­er­fah­run­gen« gemacht wur­den, die ihre Schat­ten schließ­lich auf die poli­ti­schen Zer­würf­nis­se in der Welt­wirt­schafts­kri­se 1929/30 war­fen. Bereits in die­sem »Kri­sen­jahr 1923« zogen sich bei­na­he alle Par­tei­en der Wei­ma­rer Repu­blik auf natio­na­lis­ti­sche, oft anti­se­mi­ti­sche Beschwö­run­gen zurück und setz­ten der inne­ren wie äuße­ren Dro­hung des Zer­falls die »Volks­ge­mein­schaft« entgegen.

Der­lei his­to­ri­sche Kon­ti­nui­täts­li­ni­en, die sich hier für die Jah­re 1923 und 1930 zei­gen, wer­den in der Lek­tü­re immer wie­der unter­bro­chen: Dazwi­schen befasst sich Micha­el Wildt zum Bei­spiel mit Jose­phi­ne Baker, datiert auf das Jahr 1926, als die Varie­té­tän­ze­rin zum ers­ten Mal in Ber­lin auf­trat. An der Figur Baker ent­fal­tet er, mit wel­chen ras­sis­ti­schen Pro­jek­tio­nen und wel­cher Gewalt »Peop­le of Colour« belegt wur­den, wie die kolo­nia­le Ära des Wil­hel­mi­ni­schen Kai­ser­reichs nach­wirk­te und sich für Schwar­ze ein Leben im Deutsch­land der 1920er Jah­re gestaltete.

Vergangene Gegenwart

Per­spek­tiv­wech­sel und Brü­che, die eine linea­re Erzäh­lung von gesell­schaft­li­chen Ereig­nis­ket­ten aufs Neue unter­lau­fen, gehö­ren zu den Haupt­an­lie­gen, denen Micha­el Wildt mit sei­ner »Deut­schen Geschich­te 1918 bis 1945« nach­geht. Dafür hat er vor­nehm­lich auf Tage­bü­cher als Quel­len zurück­ge­grif­fen, die sich zwi­schen das beschrie­be­ne Zeit­ge­sche­hen schie­ben und uns Leser*innen die­ses als Erfah­rung zurück­spie­geln. Wildt folgt hier­in einem all­tags­ge­schicht­li­chen For­schungs­an­satz, wie er maß­geb­lich von dem His­to­ri­ker Alf Lüd­tke in den 1980er Jah­ren in der west­deut­schen Geschichts­wis­sen­schaft eta­bliert wur­de. In Tage­bü­chern wird Geschich­te kon­fron­tiert mit zeit­ge­nös­si­schen Ver­ar­bei­tungs­wei­sen. Sie geben die Bedeu­tung preis, die die Schrei­ben­den den his­to­ri­schen Ereig­nis­sen bei­ma­ßen, ver­ra­ten ihr Vor­stel­lungs­ver­mö­gen über die für uns ver­gan­ge­ne Zukunft, ihre Wün­sche und Ängs­te, schließ­lich den Gestal­tungs­drang, mit dem sie ihrer eige­nen Gegen­wart begeg­ne­ten. Durch den Blick zeit­ge­nös­si­scher Akteur*innen hat es Micha­el Wildt ermög­licht, die Eng­füh­rung der Ver­gan­gen­heit auf ihr uns bekann­tes Ergeb­nis auf­zu­bre­chen, und Bil­der davon zu zeich­nen, wie sich die Men­schen »an der Sprö­dig­keit der Din­ge rieben«.

So ste­hen in den ers­ten bei­den Kapi­teln des Buches, die sich dem Rin­gen um ein Kriegs­en­de und den revo­lu­tio­nä­ren Erhe­bun­gen in den Jah­ren 1918 und 1919 wid­men, die unter­schied­li­chen Wahr­neh­mun­gen von Zeit selbst im Vor­der­grund. Wäh­rend Kai­ser Wil­helm II. und die Obers­te Hee­res­lei­tung unter Erich Luden­dorff und Paul von Hin­den­burg noch im Okto­ber 1918 die Zeit aus­zu­sit­zen ver­such­ten, um der schmäh­li­chen Nie­der­la­ge von Mili­tär und Mon­ar­chie doch irgend­wie zu ent­ge­hen, dräng­te für die Front­sol­da­ten wie die Bevöl­ke­rung die Zeit, den Krieg zu been­den. Mit Deser­tio­nen und Streiks erhöh­ten sie den Zeit­druck für einen Waf­fen­still­stand auf die Reichs­re­gie­rung, und den Verfechter*innen der Räte­re­pu­blik ihrer­seits zer­rann die Zeit der Revo­lu­ti­on unter den Gewehr­schüs­sen der rech­ten Freikorps.

Das sich wider­strei­ten­de Zeit­emp­fin­den wird durch die auto­bio­gra­fi­schen Nie­der­schrif­ten der his­to­ri­schen Akteur*innen zugäng­lich gemacht. Neben bekann­ten Zeitzeug*innen wie Vic­tor Klem­pe­rer und Wil­ly Cohn hat Micha­el Wildt dabei Lui­se Solmitz und Mat­thi­as Joseph Mehs einen beson­de­ren Stel­len­wert ein­ge­räumt. Die Tage­buch­auf­zeich­nun­gen der deutsch­na­tio­na­len Leh­re­rin aus Ham­burg und des katho­li­schen Gast­wirts aus Witt­lich in der Eifel kom­men­tie­ren über den gesam­ten Unter­su­chungs­zeit­raum des Buches das gesell­schaft­li­che Zeit­ge­sche­hen und gewäh­ren einen Ein­blick in ihren All­tag unter den Bedin­gun­gen poli­ti­scher Zer­rüt­tung und wirt­schaft­li­cher Not. Ihre Lebens­we­ge sind als fein­glied­ri­ge Fäden in den Text ein­ge­wo­ben, so dass ihre Erfah­run­gen neue Per­spek­ti­ven auf die his­to­ri­schen Zusam­men­hän­ge in der »zer­bors­te­nen« Geschich­te des 20. Jahr­hun­derts eröffnen.

Montierte Geschichtsschreibung

Sei­nen »Wil­len zum Frag­ment« bekun­det Micha­el Wildt den Leser*innen bereits in der Ein­lei­tung sei­nes Buches. Damit bezieht er sich auch auf den Holo­caust­über­le­ben­den und His­to­ri­ker Saul Fried­län­der, der in sei­nen Wer­ken, dar­un­ter »Das Drit­te Reich und die Juden« von 1998, immer wie­der die zen­tra­le Fra­ge ver­han­delt, wie der Holo­caust beschrie­ben wer­den kann, so er doch die Erzäh­lung von einem fort­schrei­ten­den Sinn­zu­sam­men­hang der Geschich­te obso­let macht. Für Wildt gleicht Fried­län­ders Dar­stel­lungs­wei­se dem Ver­fah­ren im Film: Ver­schie­de­ne Blick­rich­tun­gen und Sin­nes­ein­drü­cke sind in einem ein­zel­nen Bild gleich­zei­tig sicht­bar; im Zusam­men­schnitt der diver­gie­ren­den Bil­der wird ein Gesamt­ein­druck einer fil­mi­schen Nar­ra­ti­on mon­tiert. Dadurch wür­de auch dem Bruch, den der Holo­caust bedeu­tet, in der Form der Dar­stel­lung Rech­nung getragen.

Micha­el Wildt ist in »Zer­bors­te­ne Zeit« eine ganz eige­ne, aus Frag­men­ten zusam­men­ge­setz­te Ent­fal­tung der deut­schen Geschich­te zwi­schen 1918 und 1945 gelun­gen, in der sich die Per­spek­ti­ven der Zeitzeug*innen mit dem his­to­ri­schen Gesche­hen kon­fron­tie­ren. Indem er in den Tage­buch­ein­trä­gen von Mat­thi­as Mehs die loka­le Herr­schafts­durch­set­zung der NSDAP im Jah­re 1933 nach­voll­zieht und erör­tert, wie sich eine »Volks­ge­mein­schaft nach außen« in den ers­ten Mona­ten des NS-Regimes kon­sti­tu­ier­te; oder Vic­tor Klem­pe­rer die »Welt in Trüm­mern« von 1945 nach­er­zäh­len lässt. Ein in den Ein­zel­hei­ten der his­to­rio­gra­phi­schen Deu­tung sicher auch streit­ba­res, aber gera­de des­halb wert­vol­les Buch.

Michael Wildt: Zerborstene Zeit. Deutsche Geschichte 1918 bis 1945. C.H. Beck, 638 S., geb., 32 €.