Torschütze Ludovit Reis (l.) und der HSV waren zu gut für Hertha um Niklas Stark. Foto: imago/Matthias Koch

Soll­te Felix Magath im Umgang mit sei­ner Mann­schaft so wech­sel­haft sein wie bei sei­nen öffent­li­chen Auf­trit­ten, dann wird es schwer, das drin­gen­der denn je benö­tig­te Selbst­be­wusst­sein in die Köp­fe der Spie­ler zu bekom­men. Am Don­ners­tag­abend fehl­te es ihnen. Auch des­halb haben die Erst­li­ga­fuß­bal­ler von Her­tha BSC das Rele­ga­ti­ons­hin­spiel mit 0:1 (0:0) ver­lo­ren. Der Ham­bur­ger SV gewann mit der Kraft der »Über­zeu­gung« – so beschrieb es Magaths Trai­ner­kol­le­ge Tim Wal­ter. Damit ist der Zweit­li­gist dem Start­platz in der 1. Bun­des­li­ga ein gutes Stück näher gekommen.

Magath hat­te einen »erst­klas­si­gen HSV« gese­hen, wie er spä­ter sag­te. Was nach einem Kom­pli­ment für den Geg­ner klingt, war jedoch nicht mehr als ein hilf­lo­ser Ver­such, die vie­len Schwä­chen der Ber­li­ner samt eige­ner Feh­ler zu ver­tu­schen. Wie schon vor dem Duell, pocht Her­thas Trai­ner wei­ter­hin dar­auf, sein Team sei der Bun­des­li­gist. For­mal hat Magath damit recht. Sei­ne Schluss­fol­ge­rung, dass in der ers­ten Liga der bes­se­re Fuß­ball gespielt wer­de, erwies sich in die­sem Spiel jedoch als falsch. In nahe­zu jeder mess­ba­ren Sta­tis­tik waren die Ham­bur­ger über­le­gen: Sie hat­ten mehr Chan­cen und Ball­be­sitz, sie gewan­nen mehr Zwei­kämp­fe, spiel­ten weni­ger Fehl­päs­se, lie­fen mehr. Und sie schos­sen ein Tor – durch Ludo­vit Reits nach 57 Minuten.

Wenn ein als Flan­ke gedach­ter Schuss im Netz lan­det, ist viel Glück im Spiel. Der Ham­bur­ger Tor­schüt­ze blieb bei der Wahr­heit. »Mei­ne Absicht war, den Ball auf den lan­gen Pfos­ten für jemand ande­ren zu spie­len«, erzähl­te Reis mit einem Lächeln im Gesicht. Den Sieg des HSV des­halb zwangs­läu­fig als »glück­lich« zu beschrei­ben, wie Magath es tat, geht an der Rea­li­tät vor­bei. Es sind nicht nur die Zah­len die­ses Spiels, nach denen sich die Ber­li­ner die Nie­der­la­ge ver­dient haben. Das Auf­tre­ten des Teams ver­mit­tel­te nicht wirk­lich, dass es gewin­nen will – und dass es für den Ver­ein um alles geht.

Kein Pres­sing und eine extrem defen­siv auf­ge­stell­te Mann­schaft. Felix Magath hat­te eine Elf auf den Platz geschickt, in der samt Tor­wart acht Spie­ler stan­den, deren Talent und Aus­bil­dung im Abwehr­be­reich liegt. Und das gegen einen »Zweit­li­gis­ten«, wie Her­thas Trai­ner die Ham­bur­ger zuvor fast schon despek­tier­lich beti­telt hat­te. Mit dem gewähl­ten 4-4-2-Sys­tem konn­ten die Ber­li­ner den Geg­ner bei des­sen Ball­be­sitz kaum unter Druck set­zen. Die Fol­ge: Ein guter Spiel­auf­bau beim HSV; etli­che, dar­aus resul­tie­ren­de Angrif­fe; ein Tor. Ande­rer­seits ent­wi­ckel­te Her­tha BSC nur schwer Tor­ge­fahr. Weil im zen­tra­len Mit­tel­feld mit Lucas Tou­s­art und Niklas Stark zwei Abräu­mer gesetzt waren. Weil mit dem 19-jäh­ri­gen Luca Woll­schlä­ger ein zwei­ter Stür­mer nomi­niert wur­de, der nach einer Halb­zeit ohne nen­nens­wer­te Akti­on wie­der auf der Bank Platz nahm. Weil der durch­aus begab­te, vier­fa­che deut­sche Natio­nal­spie­ler Suat Ser­dar im rech­ten Mit­tel­feld eine Fehl­be­set­zung ist. Es bleibt also viel zu tun, bis sich bei­de Teams am Mon­tag­abend in Ham­burg wiedertreffen.

»Wir wol­len spie­len, wir wol­len gewin­nen, wir freu­en uns dar­auf.« Die­se posi­ti­ve Ent­schlos­sen­heit, mit der Ham­burgs Trai­ner Tim Wal­ter auf das Rück­spiel blick­te, hat­te zuvor jeder sei­ner Spie­ler auf dem Platz aus­ge­strahlt. Selbst die unge­wohn­te Atmo­sphä­re die­ses Aus­wärts­spiels konn­te Wal­ter anschei­nend als zusätz­li­che Moti­va­ti­on ein­bau­en. Natür­lich die »gran­dio­se Unter­stüt­zung« der rund 20 000 HSV-Anhän­ger. »Ansporn« sei­en aber auch die geg­ne­ri­schen Fans in der Kulis­se des mit 75 500 Zuschau­ern aus­ver­kauf­ten Olym­pia­sta­di­ons gewe­sen. Im Volks­park­sta­di­on wird sein Team mehr als 50 000 Fans hin­ter sich haben.

Wer Wal­ter nach dem Abpfiff gese­hen hat, der glaubt ihm jedes Wort. In der Mit­te des Mann­schafts­krei­ses hielt er mit wil­dem Blick eine emo­tio­na­le Anspra­che. Sei­ne Spie­ler glau­ben ihm auch, mit Sicher­heit. Und sie glau­ben an sich – alle bren­nen für den Erfolg. Die wich­tigs­ten und auch in Ber­lin erfolg­brin­gen­den Eigen­schaf­ten sei­nes Teams – »Mut« und »Über­zeu­gung« – beton­te der Ham­bur­ger Trai­ner mit Blick auf den Mon­tag erneut. »Es geht nicht dar­um, was Her­tha spielt. Wich­tig ist, was wir machen.«

Was Her­tha BSC machen wird, weiß Magath selbst noch nicht so rich­tig. Fakt ist, dass sein Team gewin­nen muss. Mit einer defen­si­ven Aus­rich­tung hat er die Ber­li­ner in der Bun­des­li­ga in die Rele­ga­ti­on geret­tet. Gegen den HSV hat das schon im Hin­spiel nicht gereicht. »Wir haben ja jetzt noch drei Tage, das Offen­siv­spiel zu üben«, sag­te er nach der Par­tie – und wirk­te dabei wenig über­zeu­gend. Noch hält er sich jeden­falls an schnell umstöß­li­chen Fak­ten fest: »Wir sind noch immer Erst­li­gist.« Dass sein Team sei­ner Mei­nung nach auch so gespielt habe, dar­über kann man treff­lich streiten.

Schön­red­ne­rei hilft jeden­falls nicht. Dies hat­te Magath ja den Ham­bur­gern vor­ge­wor­fen, die mit dem Selbst­be­wusst­sein von fünf Sie­gen laut Wal­ter das »Momen­tum« vor dem Anpfiff der Rele­ga­ti­on auf ihrer Sei­te gese­hen haben. »Karls­ru­he, Regens­burg, Ingol­stadt, Han­no­ver und Ros­tock, das sind ja alles Teams, die dem Abstieg näher als dem Auf­stieg waren«, hat­te Magath die Qua­li­tät des HSV mit Blick auf des­sen letz­te Geg­ner in der 2. Bun­des­li­ga infra­ge gestellt. Nun ist zumin­dest klar, bei wem der Vor­teil liegt.

»Die Spie­ler auf­rich­ten und ihnen hel­fen, das Erleb­te zu ver­ar­bei­ten«, das sieht Magath als sei­ne »Haupt­auf­ga­be« an. Allein das wird schwer genug. Die Ent­täu­schung über die Nie­der­la­ge war so groß, dass die meis­ten Spie­ler nach dem Abpfiff sofort in den Kata­kom­ben ver­schwun­den waren. Man­geln­de Iden­ti­fi­ka­ti­on mit dem Ver­ein kann auch eine Rol­le spie­len: Die prall­ge­füll­te Ost­kur­ve hat­te die Mann­schaft laut und lei­den­schaft­lich unter­stützt. Ein Schuss Zustim­mung vor dem Rück­spiel hät­te sicher nicht gescha­det. Als wären das der Pro­ble­me bei Her­tha BSC nicht genug, stell­te sich Felix Magath schließ­lich nicht vor, son­dern über sein Team. »Es gibt Spie­ler, die sind zwei­kampf­stark. Und dann haben wir Spie­ler, die viel­leicht nicht zwei­kampf­stark sind.« In die ers­te Kate­go­rie zähl­te er den Argen­ti­ni­er Sant­ia­go Ascaci­bar – der gelb­ge­sperrt gefehlt hat­te. Wei­te­re Namen nann­te er nicht. Und füg­te noch an, dass er sich Fuß­bal­ler ja nicht backen könnte.