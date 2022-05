Flüchtlinge vor der Küste in Libyen in einem Schlauchboot Foto: dpa/Olmo Calvo

Die Not droht ins Uner­mess­li­che zu wach­sen. 100 Mil­lio­nen Men­schen sind aktu­ell vor gewalt­sa­men Kon­flik­ten geflo­hen, so vie­le wie seit Auf­zeich­nung der Ver­ein­ten Natio­nen nicht. Hun­ger­ka­ta­stro­phen dro­hen, weil mit dem Ukrai­ne-Krieg eine der welt­wei­ten Korn­kam­mern brach liegt. Und der Kli­ma­wan­del führt man­cher­orts, wo Wet­ter­ka­prio­len Exis­ten­zen zer­stö­ren, zu neu­er­li­chen Fluchtbewegungen.

Aktu­ell gibt es zwar in Euro­pa eine gro­ße Hilfs­be­reit­schaft gegen­über ukrai­ni­schen Kriegs­flücht­lin­gen, aber halt auch eine rigo­ro­se Abschot­tung gegen­über Flüch­ten­den aus Afri­ka oder Asi­en. Noch immer müs­sen pri­va­te Schif­fe in See­not Gera­te­ne aus dem Was­ser zie­hen, weil sich die EU schänd­li­cher­wei­se nicht dar­um küm­mert. Die anhal­ten­de Flucht­be­we­gung lässt erah­nen, dass eine Abschot­tung von rei­chen Staa­ten dau­er­haft nicht funk­tio­nie­ren wird. Die Flüch­ten­den wer­den sich neue Rou­ten suchen, auch wenn die Abwehr noch bru­ta­ler wird und es noch mehr Tote gibt. Damit brö­ckelt das huma­ni­tä­re Ant­litz der EU noch mehr als ohne­hin schon.

Sol­len aber Wer­te der Mensch­lich­keit wei­ter Bestand haben, dann brau­chen Deutsch­land und die EU ande­re Gesetz­ge­bun­gen, die nicht nur poli­tisch Ver­folg­ten oder Kriegs­flücht­lin­gen Asyl gewährt, son­dern auch jenen, die wegen einer wirt­schaft­li­chen Per­spek­tiv­lo­sig­keit weg­ge­hen – was natür­lich illu­so­risch klingt in einer EU, die sich seit Jah­ren nicht auf eine gerech­te Ver­tei­lung von Geflüch­te­ten eini­gen kann. Trotz­dem ist es wich­tig, dar­auf hin­zu­wei­sen. Weil es end­lich Lösun­gen braucht. Zu vie­le Men­schen ster­ben auf der Flucht. Frei­zü­gig­keit ist halt ein Men­schen­recht, dar­auf pochen all jene vor den Zäu­nen Euro­pas – und kein Bür­ger­recht, das nur für die Rei­chen aus dem Wes­ten gilt.